Mansur Yavaş CHP üyeliğinden istifa ederek çok önemli bir adım attı Cumhurbaşkanlığı adaylığı için.

Bu istifa dikkat edin, Özgür Özel’in Mansur başkan için net konuşmaya başladıktan sonra geldi: “Çok önemli bir seçenek ve asıl potansiyel aday”. Özel, “Toplumun yüzde 60’ı Mansur Yavaş’ı cumhurbaşkanı olarak görecektir, YENİ Parti’nin ve halkın gönlünde taht kurdu” biçiminde konuştu.

Özgür Bey ta 2025 sonunda BBC’ye verdiği demeçte, “Mansur Yavaş kolay lokma değildir. Bu milletin gönlünde çok önemli bir yeri vardır. Kimsenin yedeği de değildir, Ekrem İmamoğlu’nun da yedeği değildi” demişti.

Reel politika Ekrem Bey’in adaylığının imkânsızlığını göstereli epey oldu. Onu şüphesiz unutmak politik ihanet anlamına gelir, bunu hiçbir zaman yapmadı Özel. Fakat seçimler yaklaştıkça, seçimde iki santrafordan ikincisini tabii ki gündeme getirecek.

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CHP’den, sen CHP’lilerce seçildin, başka bir parti başkanından sayın Erdoğan’ı ziyaret etmek için nasıl onay alırsın gibi, politikada çocukluk hastalığı bile sayılamayacak sesler yükselince de politik yolunu çizdi Mansur Bey. Bunu epeydir düşünüyordu denebilir.

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Yok politikayı bırakır köşesine çekilir gibi, daha çok iktidarın gönlünden geçebilecek söylentiler de ortalığı yayılmıştı. YENİ Parti’den de kendisine şunu yap bunu yap, bize gel vb. gibi hiçbir zorlama yapılmamış, tam tersine özgür bırakılmıştı.

Kendisini YENİ Parti’nin adayı göstereceğini biliyordu ama Cumhurbaşkanlığına doğru daha kesin adımlarla yürümek için tarafsız kalıp en geniş desteği sağlaması gerektiğini de biliyordu. Bu bir politik kurmaylık hesabıdır.

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Uygun bir zaman. Cumhurbaşkanı ve bakanları bile erken seçimi konuşmaya başlamışlardı. 27’nin kasımında mı, 28 ilkbaharında mı, yasal seçim tarihinden 10 gün önce mi, kulis haberleri olmaktan çıkmış seçim tarihi saptama resmiyetine dönüşmüştü.

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Ve Mansur Bey, politika olarak tarafsızlığını ilan etti.

CHP’den istifa, aslında cumhurbaşkanı aday isteğinin ilanıdır.

Resmi değil, gayri resmi ve partiler için yeni bir kümelenme başlamıştır.

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Seçimlere partisiz gidecek.

YENİ Parti’nin de adayı olarak.

İYİ Parti’nin de.

Belki Zafer’in, Saadet’in, muhtemelen Refah’ın da.

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Umarım adaylığı pazarlık konusu yapılmaz, pazarlığa açık olmaz.

Bunun ne kadar yıpratıcı bir süreç olduğunu, geçmiş deneyimlerden umarım herkes bilir.

Şüphesiz genel bir çerçeve program söz konusu olacaktır.

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Esas, milletvekili seçimleridir.

Buna hazırlar mı?

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Not 1: AKP’nin adamları yine yaptı yapacaklarını. 12 kişilik Adalar Belediye Meclisi’nde kazandıkları 2 aday ile CHP’lileri tutuklama, içeri atma, soruşturma tehditleriyle dağıttılar. Bir höt lafı ile sözde CHP’liler ellerini kaldırdı, teslim bayrağını çekti.

Yazmıştım daha önce, artık siyaset tatlı suda yapılmıyor, esen sert fırtınalara göğüs gerecek insanlarla yapılıyor. Şimdi korkularıyla, ihanetleriyle yaşasınlar bakalım...

Not 2: Milletten servet transferi konusu yazıları sürecek.