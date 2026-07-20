Bir dizi ankette, Özgür Özel ve arkadaşlarının kurmaya hazırlandıkları partinin seçmende karşılığı, butlan öncesi CHP’nin oy potansiyeline neredeyse eşit: yüzde 35.

Anketlere güvenilirlik bir yana, birbirini test edercesine sonuçlar yaklaşık benzerliklerle önümüze gelince seçmenin Yeni Parti’ye hazır olduğunu gösteriyor. Üstelik, bu anketlerde butlan yönetimine de şimdilik yüzde 4-5 arası oy çıktığına göre; ortalama yüzde 35 oy potansiyeline sahip Özgür Özel’e çeşitli seçmen kitlesinden de yüzde 5’lik bir yönelim olduğunu varsayabiliriz.

Parti kurulduktan sonraki süreç içinde de butlancıların yüzde 5’inin de dilim dilim azalacağını, yüzde 0.5 ile 2 arasına oturacağını göreceğiz. Çünkü dalgayı, yaşadığımız olağanüstü koşullar belirliyor. Bu koşullarda, iktidarın butlan operasyonuna anlamlı bir yaşam yeri bulmak çok zordur, olmayacak da...

Butlancıların sosyolojik olarak anlayamadıkları veya anlamak istemedikleri, parası olan bir partiyi anlık olarak ele geçirmenin; başkan, başkan yardımcıları, sözcüsü vb. gibi fiyakalı unvanların kolay ve tatlı geldiğini görüyoruz.

Bir de “Kökten CHP’lilerin mührü CHP dışına basmaları zor olacak, çok sayıda CHP’li sandığa gittiğinde istemese bile mührü altı oka basacak” biçiminde çok bilmiş yorumları yok mu? Ne ülkenin içindeki olağanüstü koşullara uygun ne milletin neler yaşadıklarını dikkate alan bir yorum. Müşterisi epey var, tabii başta KK ve adamları, zaten onlar da gerçeklerden kopuklar, normal.

Böyle bir yorum seçmeni, özellikle CHP’li seçmeni “göbeğini kaşıyan adam” statüsüne indirerek aşağılıyor. CHP’li seçmen eğer böyle davranırsa iktidar değişiminin hayal olacağını göremeyecek, bilemeyecek kadar kör ve sağır! “Varsın RTE kazansın, ben yine de altı oka basarım” diyecek kadar kendini bilmez.

YAZININ BAŞLIĞINA ODAKLANALIM

Evet, bazı yetkililerden yapılan açıklamalara göre; yeni partinin, sosyal demokrat/sol bir parti olmak yerine, sağ kesime de yönelik insanların oylarını almayı hedefleyen bir parti olması hedefleniyormuş.

Her çeşit eğilimi bağrında toplamak istiyormuş. Özal’ın ANAP’ı gibi, AKP’nin kuruluşunda olduğu gibi. Eğer böyle bir düşünce gerçekten varsa Özgür Özel ve arkadaşları kendilerine ihanet ederler. Sola da sosyal demokratik programlarına da.

Kendiniz olun derim sadece. Ülkenin altüst olan tüm sorunlarını gündeme getirecek ve güçlü çözümler önerecek bir sosyal demokrat/sol partiye ihtiyaç her dönemden daha güçlü. Ecevit’in yüzde 41 oy aldığı zamanın ruhu ülke çapında esiyor. İnsanların, ülkenin seçmeninin sosyal demokratlara bu kadar ihtiyacı olduğu zamanı zor bulursunuz.

Özgür Özel ve arkadaşları CHP yönetiminde böyle bir programla, söylemle yükseldiler. Şimdi bunu terk edip aman sağcıları kapsayalım, yüzde 50 oyu hedefleyelim anlayışının bir karşılığı bulunmuyor. Yeni Parti’nin yüzde 40 oy potansiyeli ufukta görünüyor. Bunu sağlamlaştırıcı ciddi ve herkesin anlayabileceği gerçekçi bir program.

Aman sağ kesimden de oy alalım anlayışı sizi onların bir parçası yapar. Gerçekleştirilecek, ülkenin dönüşümüyle ilgi programı zayıflatır veya çöpe atar. Sizi düzenin bir parçası yapar.

SİZ SİZ OLACAKSINIZ

Kendiniz olacaksınız. Kendinize güveniniz mi yok, halkı programınıza inandıramayacağınızı mı düşünüyorsunuz ki sağ da gelsin diyorsunuz. Önemli olan onları parti programınıza inandırmaktır.

Sosyal demokrat/sol, çok yönlü; eşitsizliği, halk kitlelerinin ihtiyaçlarını, emekçilerin ve kadınların taleplerini, ekonominin yeniden düzenlenmesini, devletin, hukukun, yargının adil bir temelde yeniden yapılanmasını dikkate alacak bir dönüşüme hazır bir Türkiye var önünüzde. Bugüne kadar belki de hiç olmadığı kadar.

Hedef alacağınız kitlenin belirli oranlarda zaten partileri var. İYİ Parti, Zafer Partisi vb. Diğerlerini de zaten programınız çerçevesinde toparlayabilecek bir güce sahipsiniz.

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Sahadaki Özgür Özel sevgisi, anketlerle uyum halinde, bu giderek de artıyor.

Kendinize güvenmelisiniz, halk başkası değil kendiniz olarak sizi seviyor ve tutuyor.

Bu fırsatı kaçırmayın.