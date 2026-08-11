Çerçeve yasa üzerine yazıyorum 3-4 yazıdır. Evet, yazılar yakın geleceğe ilişkin kesin çizgilere sahip. Bir ilkesel tutum çerçevesinde örülen saptamalar.

Nasıl bir gelecek öngörüyorsunuz, istiyorsunuz? Bu çerçeve yasa tasarısı ve tabii ki arkasından gelecek (çerçeve gibi, İmralı’nın da onayından geçecek) anayasa kabulü ve sonra da yeni ittifaklarla biçimlenecek seçim sonucu, beklentilerinize-umudunuza uygun mu, nasıl bir tavır alınmalı?

Çerçeve yasa tasarısı bütünün bir parçasıdır. Bunu görmeden politika üretemezsiniz.

Milletin eğilimini dikkate almadan çok temel bir konuda Cumhuriyetin ve sistemin köklü değişiminin yolu bir kez daha açılıyor. Bir mutlakiyet rejimine doğru yol alıyor olabiliriz.

Bunu istiyor muyuz istemiyor muyuz?

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Bahçeli, baştan beri cumhurbaşkanına yolu açan bir koçbaşı görevi görmektedir. Cumhurbaşkanı ona çok önemli bir görev vermiştir ve bunu büyük bir başarıyla, büyük bir tutarlılıkla uygulamıştır. Bu süreç başlamadan önce de DEM’in kapatılması gerektiğinde öylesine tutarlı idi.

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Yazdıklarım şüphesiz kesin sonuçlar üretmeyebilir. Salt bir uyarıcı çerçeve çizmektedir. Dahası tartışmaya açıktır.

Uyarı; YENİ Parti’nin de düşünmesi ve başka politikalar üretmeye ihtiyaç var mıdır yok mudur, biraz düşünmek içindir.

Burada paylaşımlara gelen tepkiler, aslında yazımın amaçlarını aşan özellikler taşıyor.

İzleyiciler siyah beyaz okuma yapıyor:

YENİ Parti için yine partisiz kaldık diyen de var, YP’ye oy yok diyen de. Ve daha pek çok katılmadığım paylaşımlar.

Durun ve tartışın. Sahip çıkın, sorun ve etkilemeye çalışın.

YENİ Parti, tüzüğünü değiştirip siyasette yepyeni bir kulvar açtı. Siyasi partilerin belki de halkla bütünleşebilecekleri bir kulvar. YENİ Partilileri yeni bir çizgiye çekiyor.

İçine girin ve umutlarınızı geleceğe taşıyın.

Bakıyorum bazı yazarlar da başka ne bekliyordunuz ki, eski yönetim değiller mi, hatta bazı sahte ifadelerle YP’yi ABD ile ilişkilendirip o çerçevede kurulduğuna ilişkin imalarda yapıyor.

Partili değilim, olmamanın konforunu yaşıyorum, sözümü sakınmıyorum. Ama yıpratıcı ve yıkıcı olmak başka bir kategori; okurların buna dikkat etmesi gerekir.

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YP kendi dışında çok ciddi bir politika değişikliği ile karşı karşıya. 2023 genel ve yerel seçimlerinde koşullar ve politik ittifaklar başkaydı. Kent uzlaşıları yapıldı, KK desteklendi. Cumhur İttifakı CHP’yi PKK ile işbirliğiyle suçladı. Bahçeli DEM’in kapatılmasını istedi ve bu süreç, hem ülkenin tek adam rejiminden kurtarılması ve son derece demokratik bir rejimin kurulması ve bu çerçevede ve birlik temelinde Kürt meselesinin çözülmesi ittifakıydı.

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AKP, iktidarının yarattığı ekonomik çöküş ve yoksullukla seçimleri kazanmasının olanak dışına itilmesiyle politikasını 180 derece değiştirdi ve suçladıklarını bu kez ittifak olarak yanına almak için çözüm süreci başlattı. Saray bu konuda her zaman başarılıdır. Hakkını verelim.

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İmralı, PKK, DEM ve hepsi, kendilerine çok daha iyi bir çözüm, gelecek ve kendi politikalarına yol açan bir cazip öneriyle karşı karşıya kalınca şüphesiz iktidar ittifakına katıldılar.

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Dolayısıyla YENİ Parti için siyasi koşullar da değişti ve DEM, YP’yi suçlamaya başladı.

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Şimdi soru şu: YP için, tabii ki cumhurbaşkanı seçimi için diğer muhalifler dışında bir ittifak olasılığı kaldı mı?

Tartışmaları ve karar vermeleri gereken kritik soru bu.

Çok mu açık yazdım?...