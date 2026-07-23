İktidar yanlısı meslektaşlarla ekranlarda yan yana geldiğimizde yeni parti kuruluş girişimleri karşısında ne kadar büyük hata olacağı, memleketin “ana muhalefetsiz kalacağı”, dahası ülkenin ciddi bir muhalefete ihtiyacı olduğunu, şimdi ise ana muhalefetin bölünmesiyle ülkenin bir büyük ihtiyaçtan mahrum kalacağına ilişkin neredeyse gelişmelerden memleket adına kahrolmuş itirazlarını dile getiriyorlar. Dahası bir gözyaşı dökmedikleri kalıyor.

Biraz abartarak da olsa, durumları bu. Yani iktidarın hiç istemediği bir partinin doğuyor olması, hesapları epey bozduğu görülüyor.

Baştan beri savunduğum bir gelişme olduğu için, Özgür Özel ve arkadaşları, aslında CHP’de hiçbir umudun olmadığını (Butlan kararından itibaren koskoca sıfır umut!) kanıtlamak için çırpınıp durdular. Seçmeni, kadim CHP’lileri ikna açısından doğru yaptılar. Benim korkum, işte Yargıtay’ı bekleyelim, belki yüzde 1 bile olsa tedbir kararını kaldırırsa parti bize geçer, umutsuzluğun umuduna kapılabilecekleri idi. Ama aralarında gerçekten böyle bir kişi var mıydı sanmıyorum...

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Şimdi bir iddiada bulunuyorum: Yargıtay eylülde işbaşı yaptığında önlerindeki dosyada, istinafın kararındaki tedbir maddesini kaldırabilir! Hukukun namusunu kurtarıyoruz görüntüsü için. Nasılsa Yeni Parti kuruldu, CHP ile bir ilişkileri kalmadı. Biz de hukuki bir karar vererek, üzerimdeki şaibeyi kaldıralım ve “iktidar yargısı” laflarını boşa çıkartalım, demeleri büyük bir olasılıktır.

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Böyle bir karar, Yeni Parti’ye bir “haklılık meşruiyeti” kazandırır, fakat bazı siyaset bilmezler oportünistler Yargıtay’ın bu oyununa gelerek “Biz demiştik, bekleyelim, acele etmeyelim” diye ortalığa dökülecekleri kesin.

Böyle bir karar, parti kendisine kaldığı için şimdi şakır şakır oynamakta olan KK ve yeteneksiz arkadaşları da boşa düşecek, zorunlu olarak bir kurultay çağrısı yapılacak. Ortalıktaki milletvekilleri belki de böyle bir durum beklentisi içindeler kim bilir.

Ama her durumda KK ve arkadaşlarının siyasi sonu ufukta görünmektedir. Böyle bir kargaşa belki de iktidarın işine daha çok gelecektir. Bekleyip görelim.

BÜYÜK BİR RÜZGÂR BEKLENTİSİ

Yeni Parti’nin siyasette yeni bir güçlü rüzgâr estirmesi söz konusudur. Belki de CHP çatısı altında estiremeyecekleri bir rüzgâr...

Olağanüstü koşulların rüzgârı olarak göreceğiz bunu. Yeni, daha büyük kitleleri kendine çekecektir. Eğer toplumsal gelişmelerin bunu gerektirdiği düşüncesi veya sosyolojik analizi doğruysa... Macaristan örneği önümüzde duruyor. Ülkenin bir zamanki çok güçlü muktediri, seçim yasaları oyunlarıyla, kendine bağlı işadamlarıyla, Trump desteği ile, yargıyı gütmesiyle, estirdiği siyasi terörle sandıktan gümbürdedi.

Birileri “küresel muhafazakârlık, sağ, yükselişte, Türkiye’de aksinin gerçekleşmesi mümkün değil” diye sözde bilimsel yorumlar vaaz ededursun, ülkelerin farklı koşulları farklı sonuçlar üretmeye devam edecektir.

DERS Mİ ÇIKARTTI?

Şüphesiz Saray’ın Macaristan dersinden çıkartacağı sonuçlar vardır. Var mıdır gerçekten? Şimdilik ülkedeki ifade özgürlüğünün daha da daraltılması gibi tersine bir sonuç görüyoruz. Adalet Bakanlığı’na atama da bu tersine sonuçla uyumlu.

CHP’li belediyeleri toptan ele geçirme politikası, Saray’a nasıl bir olumlu itibar ve oy kazandıracaktır? Milletin tüm bunları aslında kazanamadığı belediyelere iktidarın siyasal çökmesi olarak gördüğü bu koşullarda?

İktidarın attığı her adım Yeni Parti’de daha geniş bir ittifak kenetlenmesine yol açacaktır, diye düşünüyorum.

CHP DE KARIŞACAK

İktidarın has adamı, eski bir FETÖ destekçisi, Saray’ın seçimlerde kendi rakibini kendisinin seçme iradesinden bahsediyor.

Elhak doğru. Yani kendisine uygun rakip istediği açısından doğru. Ki KK ve çevresindeki çoğu yeteneksiz ekibin, Saray’ın seçim kazanması için mükemmel olduğu söylenebilir. KK alışıktır seçimlerde alaşağı edinmeye. Bundan da gocunmaz, “Devletime hizmetin emrindeyim” bir kısa hisse de çıkartabilir.

KK ve yakınındakilerin bir geleceği olmayacaktır. İlk seçime kalmadan böyle bir sonucu görebiliriz.

Hele Yargıtay şu tedbiri kaldırırsa!... Ortalık iyice şenlenecek...