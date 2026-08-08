2024 yılı Türkiye Cumhuriyeti’nin en karanlık yıllarından birisidir. Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu partisi olan CHP’nin 47 yıl sonra seçimlerden birinci parti çıkması üzerine, AKP ve MHP, iktidarını korumak amacıyla, bir taraftan CHP’ye yönelik hukuk dışı operasyonları devreye soktular, bir taraftan da terör örgütü PKK üzerinden DEM’in desteğini almak amacıyla “terörsüz Türkiye” adını verdikleri süreci başlattılar.

Oysa AKP’nin eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun da defalarca açıkladığı gibi, Türkiye’de terör sorunu zaten bitmişti ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin açıklamasıyla Soylu’nun açıklamaları çelişmekteydi.

Hatta PKK terörüyle ilgili sorun AKP iktidarından önce büyük ölçüde bitmişti. Ancak AKP iktidarının belli bir döneminde bu eylemler yine yükselişe geçtikten sonra, yine AKP iktidarında kontrol altına alınmıştı.

“Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesi” adı verilen “çerçeve yasa” teklifi, AKP, MHP, HÜDA PAR ve “mutlak butlan” kararıyla CHP’yi istila eden Kemal Kılıçdaroğlu yönetimini tarafından imzalandı.

Milli dayanışmayı ve toplumsal bütünleşmeyi 1984 yılından beri terör eylemleriyle baltalayan terör örgütü PKK’nin birçok üyesine fiilen af getiren bir yasa teklifinin, milli dayanışmayı ve toplumsal bütünleşmeyi sağlayamayacağı açıktır.

Ayrıca böyle önemli bir yasa teklifinin, referandum yoluyla halka sunulmadan, halkın ve milletin çoğunluğunu temsil etmeyen “milletvekillerinin” imzalarıyla TBMM’ye getirilmesiyle de, milli dayanışmanın ve toplumsal bütünleşmenin sağlanamayacağı bellidir.

AKP ve MHP her zaman olduğu gibi sözcüklerle gerçekler arasında bir çelişki yaratarak, sözcüklerle gerçekleri gizleyerek, dürüstlükten uzaklaşarak, sözcüklerle halkı kandırmak yolunu seçmiştir.

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Bu çerçeve yasayla sadece milletin iradesi yok sayılmamıştır, aynı zamanda anayasa, yasalar ve yargı da yok sayılmıştır. Metinde anayasayla ve ceza yasasıyla çelişen, anayasanın ve yasaların bazı maddelerini yok sayan unsurlar bulunmaktadır.

Hiçbir yasa anayasanın üzerinde olamayacağına göre ve TBMM’de kabul edilen yasa tekliflerinin anayasaya aykırılık oluşturması durumunda, Anayasa Mahkemesi’nin bu yasaları iptal etmesi zorunlu olduğuna göre, bu yasa teklifinin hukuken bir ciddiyeti yoktur.

Anlaşılan AKP ve MHP, bağımsız yargıyı ortadan kaldırarak işlevsizleştirdikleri Anayasa Mahkemesi’ne de umut bağlamış durumdalar!

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Yasa teklifinde, terör örgütü PKK’nin bazı üyelerine af niteliğinde getirilen ayrıcalıkların karşılığında, PKK’nin ellerindeki silahları bırakacağı iddia edilmektedir.

Taslağın birinci maddesinde, “PKK/ KCK terör örgütünün... kontrolü altında bulunan her türlü silah ve mühimmatı teslim ettiğinin güvenlik kurumlarınca tespit” edileceği belirtiliyor; sekizinci maddesinde, “Örgüt mensuplarının beraberinde getirdikleri yahut beyan ettikleri silah, mühimmat, araç, gereç, patlayıcı madde ve her türlü malzeme kayıt altına alınır” ifadesi yer alıyor.

Ancak silahların Türkiye Cumhuriyeti’nin güvenlik güçlerine mi yoksa başka taraflara mı teslim edileceği, güvenlik güçlerinin işlevinin sadece tespit etmek ve kayıt almaktan ibaret mi olduğu belirsizliğini koruyor.

Ayrıca PKK’li teröristlerin beyanlarının gerçekleri yansıtıp yansıtmadığının nasıl belirleneceğine ve denetleneceğine dair hiçbir ifade metinde yer almıyor, sözde silah bırakma işlemi teröristlerin beyanlarına indirgeniyor!

MİT’in ve devletin güvenlik güçlerinin elinde, PKK’nin elinde hangi cinsten kaç adet silah ve mühimmat olduğuna dair bir bilgi, belge, tutanak yok mudur da, teröristlerin beyanları esas alınmaktadır?!

MİT’in ve güvenlik güçlerinin elinde böyle bir bilgi, belge, tutanak olduğu halde teröristlerin beyanları esas alınacaksa bu bir skandaldır; MİT’in ve güvenlik güçlerinin elinde böyle bir bilgi, belge, tutanak olmadığı için teröristlerin beyanları esas alınacaksa, bu da ayrı bir skandaldır!