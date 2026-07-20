Türkiye’ye değer katan ve aramızdan ayrılan önemli aydınları, gazetecileri, yazarları, siyasetçileri hatırlamak, onları öldükten sonra da yaşatmak, genç kuşaklar için iyi bir geleceği kurabilmenin de önkoşullarından birisidir.

Geçtiğimiz yıl 19 Temmuz’da gazeteci, yazar, siyasetçi Altan Öymen’i kaybettik. Dün Altan Öymen’in ölümünün birinci yıldönümüydü. Altan Öymen bugün de mezarı başındaki bir anma töreniyle ayrıca anılacak.

39 yıl önce de 22 Temmuz’da, Altan Öymen’in kardeşi olan gazeteci, yazar Örsan Öymen’i, erken bir yaşta kaybetmiştik. Örsan Öymen de her yıl olduğu gibi, bu yıl da, 22 Temmuz’da mezarı başında anılacak.

İki kardeşin ölüm yıldönümlerinin bu kadar yakın olması, ayrıca Örsan Öymen’in eşi Gisela Öymen’in de 4 yıl önce, 20 Temmuz’da, aramızdan ayrılması, ilginç bir tesadüftür.

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Örsan Öymen, Milliyet Gazetesi’ndeki “Politika Kazanı” adlı köşesinde, 1970’lerde ve 1980’lerde, kamuoyunda büyük etki yaratan yazılar yazdı. Örsan Öymen o dönemde Türkiye’nin en çok okunan köşeyazarlarından birisiydi.

Dürüst ve cesur duruşuyla, açık ve sade anlatım tarzıyla, milyonlarca kişinin sevgisini ve saygısını kazanan Örsan Öymen, Adalet Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi ve Milli Selamet Partisi arasında kurulan koalisyon hükümetlerine, 12 Eylül askeri darbe “hükümetine” ve ANAP hükümetine karşı eleştirileriyle, bugünlere nasıl gelindiğinin açıklanmasını sağlayacak gerçekleri ortaya koydu.

Örsan Öymen’in “Politika Kazanı” ve “Bir İhtilal Daha Var” adlı kitapları da, Türkiye’nin yakın geçmişine ışık tutan kitaplar arasında yer aldı.

Köşeyazarlığı ile birlikte araştırmacı gazetecilik de yapan Örsan Öymen, Abdi İpekçi cinayeti ve papa suikastı konularında da çok önemli araştırmalar gerçekleştirdi, Örsan Öymen’in ve Cumhuriyet gazetesi yazarı Uğur Mumcu’nun bu alanda yaptıkları araştırmalar uluslararası boyutta etki yarattı.

Örsan Öymen 49 yaşında yaşamını yitirmemiş olsaydı, daha birçok alanda birçok başarılı çalışmayı gerçekleştirecekti, halka ve topluma hizmet etmeye devam edecekti.

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Altan Öymen de, Cumhuriyet ve Milliyet gazetelerindeki köşe yazılarıyla, “Bir Dönem Bir Çocuk”, “Değişim Yılları”, “Öfkeli Yıllar”, “Ve İhtilal”, “Umutlar ve İdamlar” adlı kitaplarıyla, ayrıca siyaset alanındaki çalışmalarıyla, Türkiye’nin sevgisini ve saygısını kazanan birisi oldu.

Örsan Öymen’in ölümünden sonra olduğu gibi, Altan Öymen’in ölümünden sonra da, siyasetin her kanadından kesimler, Altan Öymen’e sahip çıktılar, onun cenaze törenine katıldılar, onun hakkında olumlu yazılar yazdılar, olumlu sözler söylediler.

Altan Öymen, 1972 yılında, Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan’ın idamlarının durdurulması için bir imza kampanyasının başlatılmasına öncülük eden kişilerin arasında yer aldı, bu nedenle tutuklandı.

Dünyayı değiştirmenin siyasi faaliyetlerle olanaklı olduğu sonucuna varan Altan Öymen daha sonraki yıllarda siyasete atıldı; CHP’den milletvekili seçildi, CHP hükümetinde bakanlık yaptı, CHP TBMM Grup başkanvekili olarak görev aldı.

12 Eylül askeri darbe döneminde CHP kapatıldı, Altan Öymen’e de siyaset yasağı getirildi. Altan Öymen buna rağmen yılmadı, siyaset yasağı kalktıktan sonra, SHP Genel Sekreteri Deniz Baykal ile birlikte, CHP’nin yeniden açılmasını sağladı. Altan Öymen 1999 ile 2000 yılı arasında, yaklaşık bir buçuk yıl, CHP genel başkanı olarak da görev aldı.

Parti içi demokrasi, parti içi eğitim, nitelikli bir üye yapılanması konusunda önemli hedefleri olan Altan Öymen, genel başkan olarak görevine devam edebilseydi, CHP ve Türkiye bugün çok daha iyi bir noktada olurdu, CHP’de yaşanan rezaletlerin birçoğu yaşanmazdı.

CHP’liler onu sadece anmakla yetinmemeli, onun ideallerini yaşama geçirmelidir.