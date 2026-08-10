Dini, mezhebi, felsefi görüşü, etnik kimliği, ırkı, cinsiyeti ne olursa olsun, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ve bu anlamda Türk milleti, genelde iyi niyetlidir. Bu durum dünyadaki tüm insanlar için geçerlidir.

Ancak Türkiye gibi az gelişmiş ülkelerde millet genelde iyi niyetli olduğu gibi, eğitim ve bilgi birikimi açısından genelde donanımsızdır. Bu milletin değil, milleti eğitimsiz ve bilgisiz bırakan siyasetçilerin ve hükümetlerin ayıbıdır.

Durum böyle olunca, milleti söylemlerle aldatmak çok kolay hale gelmektedir. Hatta siyaset oligarşisi, milleti bu nedenle özellikle eğitimsiz ve bilgisiz bırakmaktadır. Çünkü bu sayede siyaset oligarşisinin iktidarını koruması daha kolay hale gelmektedir.

Oligarşik siyasetçilerin kimi, dini, mezhebi ve etnik kimliği kullanarak, kimi ideolojik düşünceleri ve milletin kulağına hoş gelecek sözcükleri ve kavramları kullanarak, kimi de milletin sevdiği ve saydığı kurucu liderlerin adını kullanarak, iktidarını korumaya çalışmaktadır. Oligarşik siyasetçiler böylece oligarşiyi temsil ettikleri gerçeğini örtbas ederler, milletin yanında oldukları ve demokratik oldukları görüntüsü vermeye çalışılar.

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Buna dair bir örneği de TBMM Adalet Komisyonu’nda yaşadık. “Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesi” başlığı altında millet bir kere daha aldatıldı, milli dayanışmayı ve toplumsal bütünleşmeyi yıllardır baltalayan PKK’li teröristlere adı konmamış fiili af getirildi; PKK’lilerin bunun karşılığında silahlarını bırakıp bırakmayacakları konusu da teröristlerin kişisel beyanlarına indirgenerek düzenlendi; böylece PKK’lilerin gerçekten silah bırakıp bırakmayacakları da belirsizlik içinde kaldı.

Örneğin bir terörist makinalı tüfeklerini, mermilerini, füzelerini toprağın altında bir yere gömüp veya Kandil’de mağaralarda saklayıp veya Suriye’deki, Irak’taki, İran’daki KCK/PKK bağlantılı diğer örgütlere teslim edip, sonra da Türkiye Cumhuriyeti’nin güvenlik güçleri önünde kayıt alınırken, “Benim sadece bir çakım var” veya “Benim sadece bir tabancam var” biçiminde bir beyanda bulunursa, bu beyan esas alınacak ve terörist fiili aftan yararlanmış olacak!

Ayrıca bu süreçle birlikte, suçun işlenmesine ve onun karşılığında alınacak olan cezaya dair tüm anayasa maddeleri ve yasalar da ihlal edilmiş olacak, “yasal düzenlemeyle” yasal bir çelişki ortaya çıkacak, suç işleyenler arasında PKK’lilerin lehinde pozitif ayrımcılık yapılmış olacak, PKK’liler torpilli suçlu konumuna geçecek!

Türkiye’de iktidara muhalefet olan siyasetçiler, belediye başkanları, belediye meclis üyeleri, il başkanları, bürokratlar, milletvekilleri, akademisyenler, yazarlar, gazeteciler, sanatçılar, sivil toplum örgütü yöneticileri hapishaneye atılırken, silahları gerçekten bırakıp bırakmadıkları denetlenemeyecek olan binlerce PKK’li terörist serbest kalacak!

Bütün bunlar da, millete bir referandum yoluyla sorularak yapılacağına, Cumhurbaşkanlığı’nın, TBMM’nin ve siyasi parti genel merkezlerinin karanlık odalarında karara bağlanmış olacak!

Çünkü bu konuda bir halk referandumu yapılsaydı, halkın çoğunluğu bu yasa taslağını reddedecekti! Bu taslağı halktan kaçırmalarının tek nedeni budur!

Çünkü amaç milli bir dayanışmayı ve toplumsal bütünleşmeyi sağlamak değildir, amaç sadece ABD destekli AKP-MHP iktidarının devam etmesini sağlamaktır!

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Bu süreçte en büyük hayal kırıklığını, umut olmak iddiasıyla ortaya çıkan YENİ Parti yaratmıştır.

AKP’nin, MHP’nin ve DEM Parti’nin bu konudaki yaklaşımları zaten biliniyordu. CHP’yi istila eden Kemal Kılıçdaroğlu yönetiminin AKP’nin yörüngesinde hareket edeceği de tahmin ediliyordu.

Ancak Özgür Özel’in genel başkanı olduğu YENİ Parti’nin milletvekillerinin TBMM Adalet Komisyonu’nda taslağın lehinde oy kullanmaları, CHP’nin ve YP’nin seçmen tabanında ve örgütünde büyük rahatsızlık yaratmıştır.

Milletin yanında yer aldığını iddia eden YENİ Parti bu konuda milletin yanında yer almamıştır ve kurulur kurulmaz kötü bir sınav vermiştir.