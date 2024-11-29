Adalet bakanının tehdidi üzerine

29 Kasım 2024 Cuma

Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı R.T. Erdoğan’a hakaretten 11 yıl 8 aya kadar hapis ve siyasi yasak istemiyle yargılanıyor.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun 22.10.2024 günü görülecek davası hakkında açıklamalarda bulundu. Tunç, Kılıçdaroğlu üzerinden muhalefete mesajlar vererek “Yıllarca siyaset yapıp sadece sayın cumhurbaşkanımıza hakaret eden kelimelerle siyaset yapa yapa bugünlere geldi. Hâlâ bakıyoruz bu soruşturmaları, kovuşturmaları bahane ederek yine hakaretlerine devam ediyor. Milletimiz karalama siyasetine ‘hayır’ diyor, yapıcı siyasete ‘evet’ diyor. Siyasetçilerimiz için bir ibret vesikasıdır” dedi. (Basından)

Yılmaz Tunç’u yanıtlayan Kılıçdaroğlu, “Yüreğin yetiyorsa mahkemeye gel, belki ibret alırsın” açıklamasını yaptı. (Gazeteler)

Sayın Kılıçdaroğlu’nun siyaset ve muhalefet tarzını nezaket sınırlarını aşarak eleştiren Tunç’un bakanlık döneminde yüzünü karartan utançları sabun ve deterjan yüklü kırk kamyon temizleyemez. Örnek olarak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ile Anayasa Mahkemesi kararlarını tanımaması bile yüz karasını pekiştirmeye yeter.

Yılmaz Tunç kimdir diye düşündüm. Koskoca adalet bakanı olmuş kişi hakkında bir yazar, gazeteci ve entelektüel olarak belleğimde herhangi bir im ve imge yok. Bunun üzerine Vikipedi’ye baktım. Bilgi şöyle:

Yılmaz Tunç (d. 1 Şubat 1971, Ulus, Bartın), Türk hukukçu ve siyasetçidir. 2007’den 2023’e kadar beş yasama dönemi boyunca Adalet ve Kalkınma Partisi’nden Bartın milletvekilliği yapmıştır. 2022-2023 yıllarında TBMM AKP grup başkanvekili olan Tunç, 2023 yılında 67. Türkiye Hükümeti kabinesinde yer alarak adalet bakanı olmuştur ve bu görevini halen sürdürmektedir.

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. Yüksek lisansını İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Mali Hukuk anabilim dalında tamamladı. Serbest avukatlık, İstanbul Barosu CMK servisi çalışanlığı görevlerinde bulundu.

AKP Pendik kurucu ilçe başkanı ve Pendik Belediye Meclisi üyeliği, AKP Genel Merkez Teşkilat başkan yardımcılığı, AKP Genel Merkez siyasi ve hukuki işler başkan yardımcılığı, AKP TBMM Grup Disiplin Kurulu başkanvekilliği, TBMM Soruşturma Komisyonu başkanvekilliği, TBMM Araştırma Komisyonu başkanlığı yaptı. 2007’den 2023’e kadar 5 dönem boyunca AKP Bartın milletvekili seçildi. Yine 16 yıl boyunca kesintisiz olarak TBMM Adalet Komisyonu’nda üye, sözcü, başkanvekili olarak görev yaptıktan sonra 2020-2022 yılları arasında adalet komisyonu başkanı oldu. 2022-2023 yıllarında TBMM AKP grup başkanvekilliği yaptı. 3 Haziran 2023 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı kabinede adalet bakanı olarak görevlendirildi.

“Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un hukuk hakkında yayımlanmış kitabı ve makalesi var mı?” diye Vikipedi’ye sordum. Cevap yok! Yani ne makale ne de kitabı var. Merak ettim, ulusal ve uluslararası hukuk derneğine, enstitüsüne ve akademisine “onur üyeliği” ya da sade üyeliği var mı? O da yok! Varsa “çok” özür dileyerek düzeltirim. Evli ve üç çocuk babası olmaktan başka özelliği yok.

Sayın bakan, Kılıçdaroğlu hakkında: “Milletimiz karalama siyasetine ‘hayır’ diyor, yapıcı siyasete ‘evet’ diyor. Siyasetçilerimiz için bir ibret vesikasıdır” demiş.

“Milletimiz” neye göre “hayır” ya da “evet” oyu veriyor? Son deney AKP’nin tuşla ya da “abandone” ile yenildiği yerel yönetim seçimleri değil miydi? Cumhuriyet tarihimizin en beceriksiz, “laik Cumhuriyet düşmanı” ve en yandaş hükümetinin icraatlarını bu sütunda ben de eleştirmekteyim. “Milletimiz” bu hükümetten yaka silkmekte ve ondan en kısa zamanda kurtulmayı arzu etmektedir. Milli Eğitim Bakanlığı ile Diyanet İşleri Başkanlığı başta olmak üzere hükümet aygıtı anayasamızın 174. maddesine aykırı davranmakta, tarikatlar da hükümet üyesi gibi işler ve işlemler yapmaktadır ama Adalet Bakanlığı bu yasadışı davranışlara göz yummaktadır. Bundan dolayı Adalet Bakanı Yılmaz Tunç baş sorumlu durumundadır. Bütün siyaset hayatı boyunca Cumhuriyeti her alanda savunmuş olan Kılıçdaroğlu’nun girişimleri hakkında “Siyasetçilerimiz için bir ibret vesikasıdır” iddiası siyaset terbiyesini ayaklar altına almak değil midir? Eğer mazlum halkımız adalet aygıtına güvenmiyorsa bunun baş sorumlusu, adalet bakanı olmak için gerekli niteliklerden yoksun Bay Yılmaz Tunç değilse kimdir?