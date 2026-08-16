AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, gazeteci Ertuğrul Özkök’ün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik sözlerine tepki göstererek “Cumhurbaşkanımız ile insanlık suçu işlemiş bir diktatörü mukayese etmek zihinsel ve ahlaki bir sefalettir. Cumhurbaşkanımız defalarca milletimizin hür iradesiyle ve demokratik seçimlerle işbaşına gelmiştir” demiş.

Ertuğrul Özkök’ün R.T. Erdoğan hakkında söylediklerini paylaşacak, savunacak değilim. Benim konum AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik’in şişkin zihinsel yapısı. İktidar değneğini elinde tutan bu şişkin egonun böbürlenmesine engel olacak değiliz. Ancak “Eee, sonra?” deyip sorarız: “Seçildi de ne oldu? Şu günlerde kutlanan 25 yıllık saltanatında ne yaptı, neyi başardı?” Franco, İspanya belediyelerini tarumar etmedi ama R.T. Erdoğan rejimi gerekçeli-gerekçesiz hallaç pamuğu gibi atmakta ülke belediyelerini.

Dünyanın hayran kaldığı, ABD Başkanı Trump’ın kankası ve övmek için “Ne de dediysem yapıyor” dediği R.T. Erdoğan iktidara geldiğinde dolar kaç lira idi, 25 yıl içinde Türkiye’nin dış borcu ne kadardı, şimdi ne kadar; TC vatandaşları pasaportlarıyla dünyanın kaç ülkesinin sınırlarını geçebiliyor? Bir ülkenin baş yöneticinin evrensel itibarı vatandaşlarının dünyada gördüğü itibar kadardır. Pasaportun gördüğü itibar kadardır.

İçişleri bakanı, 31 Mart 2024 seçimlerinden bu yana soruşturma izni verilen toplam belediye sayısının 1048 olduğunu ve bu belediyelerin 472’si AKP’li (yüzde 48), 267’sinin ise CHP’li olduğunu söylemiş. Ama şu sorulara Ömer Çelik inandırıcı cevap verebilir mi?

Neden büyük ihaleler AKP yalakalarına veriliyor? Sadece CHP’li belediye mensuplarına karşı neden tutuklu yargılama yöntemi uygulanıyor? Bu yöntem neden Cumhur İttifakı için işlemiyor? Bunlarla ilgili yargı süreci nedir? Kaçına tutuklama verildi? Neden muhalif belediye başkanlarına, bürokratlarına, çalışanlarına tarihte görülmeyen bir yöntemle tutuklama emri çıkarılıyor? Neden kodes ile AKP’ye iltica arasında tercih yapmaya zorlanıyorlar? Muhalifleri AKP’ye ilticaya zorlamanın etik bağlamında adı yağmacılık değil mi? Neden hallaç pamuğu muamelesine hedef oluyorlar? “Masumiyet karinesi” CHP’li belediyelere neden işlemiyor?

Ömer Çelik, “Cumhurbaşkanımızın siyasi konumunu Franco diktatörlüğü ile benzeştirmek akıl ve izan yoksunluğudur. Bu aynı zamanda millet iradesine dönük ahlaki bir problemdir. Cumhurbaşkanımızın siyasi konumunu Franco diktatörlüğü ile benzeştirmek akıl ve izan yoksunluğudur. Bu aynı zamanda millet iradesine dönük ahlaki bir problemdir” demiş. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile insanlık suçu işlemiş bir diktatörü mukayese etmenin zihinsel ve ahlaki bir sefalet olduğunu söyleyen Çelik, “Bu çürümüş beyanlar yok hükmündedir. Sadece Türkiye için kötü niyetleri olan kesimlerin itiraflarıdır” diye konuşmuş.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran’dan da eleştirilere tepki gelmiş: “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı, milletimizin hür iradesiyle sandıkta defalarca göreve getirdiği demokratik bir lider olmasına rağmen, otoriter rejimlerle ya da diktatörlüklerle aynı zeminde değerlendirmeye çalışmak; siyasi eleştiri sınırlarını aşan, demokratik meşruiyeti ve milli iradeyi hedef alan çarpık bir anlayışın tezahürüdür. Gazete manşetleriyle hedef gösterilen, siyasi yasaklarla önü kesilmeye çalışılan, kapatma davalarından darbe teşebbüslerine kadar pek çok antidemokratik girişime maruz kalan sayın cumhurbaşkanımız, tüm bu süreçlerden yalnızca milletimizin güçlü desteği ve demokratik iradesi sayesinde çıkmıştır. Bugün aynı çevrelerin farklı söylemler ve benzer yöntemlerle siyasi mühendislik yapmaya, millet adına karar vermeye ve siyasi ömür biçmeye kalkışmaları; vesayetçi reflekslerin hâlâ terk edilemediğini açıkça göstermektedir. Demokrasilerde meşruiyetin yegâne kaynağı millettir. Türkiye’de kimin ülkeyi yöneteceğine, kimin görevine devam edeceğine ya da görevden ayrılacağına; köşe yazıları, siyasi temenniler, dış yönlendirmeler veya vesayet odakları değil, yalnızca aziz milletimizin sandıkta tecelli eden iradesi karar verir. Bu temel hakikati görmezden gelen her yaklaşım milletimizin iradesine yöneltilmiş bir saygısızlıktır” diye buyurmuş.

“Seçim sandığı” yargı makamı değildir. Sandık yargıç değildir. Hükmü dört yıl olan “sandık”, tarih adına karar veremez. Bir siyasetçi ömür boyu iktidarda kalsa da tarihin yargısından kurtulamaz! Aynı şey R.T. Erdoğan için de Ömer Çelik için de Burhanettin Duran için de geçerlidir. Yolsuzluk yaptılarsa, yasayı çiğnedilerse iktidardan düştüklerinin ertesi günü yargılanmaya hazır olmaları gerekir. İktidar gömleği giymiş, iktidarın nimetlerinden yararlanmış hiç kimse sonsuza dek dokunulmazlık zırhı tarafından korunmaz.

Mehmet Uçum sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Halkın iradesinin ne olduğunun ve demokrasinin işleyişindeki rolünün farkında olmayanların demokrasi konusunda söyledikleri sözün bir kıymeti olmaz” demiş ve eklemiş: “Eminim ki Cumhurbaşkanımız Erdoğan 2028 Nisan ayında yapılacağı tahmin edilen genel seçimlerde bir kez daha cumhurbaşkanı seçilecektir.”

AKP Genel Başkanvekili Efkan Âlâ da Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seçimleri kazanarak göreve geldiğine dikkati çekmiş. Halk o seçimlere “Atı alanın Üsküdar’ı geçtiği seçimler!” diyor. “Adil seçim”le seçilmek çamaşır deterjanı değildir, iktidardaki yolsuzluğu paklayan da çamaşır makinesi değildir.

İktidar atına binenlere her gün bayram! Ancak “bayram”ın hesabı mahşer gününe kalmaz.

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Not: 14.8.2026 günkü yazımda sözü edilen “AK Parti’nin kolektif aklı” adlı yazım 16.9.2001 günü Hürriyet gazetesinde yayımlanmıştı.