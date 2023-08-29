Atatürk ve din adamları 4

29 Ağustos 2023 Salı

Prof. Dr. İlhan Arsel’in yaşadığı baskıyı dikkate alarak tanıdığım bir yakınından bilgi istedim. Kitaplarından dolayı bir mahkûmiyeti var mıydı, bu nedenle mi ABD’ye göçtü? Ancak aşağıdaki bilgiyi alabildim:

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Saygıdeğer Özdemir Bey, İlhan Arsel’in din konusunu ele aldığı ilk kitabı Arap Milliyetçiliği ve Türkler’di. Bu kitabın ilk baskısını Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi yaptırmıştı.

Sonra Biz Profesörler kitabını yazdı. Sanırım İnkılap Yayınevi bastı. Bu kitapta akademisyenleri şiddetle eleştirdi. Çok duygusal ve vatanperverdi. Türkiye’nin içinde bulunduğu üzücü duruma akademisyenlerin sessiz kalmalarını kınıyordu. Akabinde bazı profesörler gazetelerde, bilhassa Cumhuriyet gazetesinde ona şiddetle mukabele ettiler. Bu nedenle emekliliğini derhal istedi. Oysa 65 yaşına kadar isterse görevinde kalabilirdi.

O sırada NY Üniversitesi tarafından ABD’ye davet edildi. Giderken bize gelip Şeriat ve Kadın kitabından o zaman bastırttığı 2 bin adedi bırakarak, “Bunları kitapçılara ulaştırın” dedi.

Üç ay sonra Şeriat ve Kadın’ın ikinci baskısı satılıp bitmiş ve 3. baskısı kitapçılarda yer almıştı. Ama Arsel’e dava açıldı. Avukatı kimdi hatırlamıyorum. Bir süre bu dava devam etti. Hâkim, hukuk profesörlerinden bir bilirkişi heyetinin görüşünü almak istedi. Bilirkişi heyeti, bu kitabın bilimsel kaynaklara dayalı bir görüş olduğunu belirtince Arsel beraat etti. Şeriat ve Kadın kitabı için 900 kaynak kullandığını ve hepsini Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınların’dan aldığını söylemişti. Bu nedenle suçlanamadı.

ABD’ye gittikten sonra bu konuda daha başka kitaplar yazmaya karar verdiği için New York’a yerleşti.

Bir süre sonra kendisine tekrar dava açıldı. Hangi kitabı için olduğunu hatırlamıyorum. Bu yeni davada avukatı Muammer Aksoy’du. Zaten Ankara Hukuk’tan arkadaşıydı. Muammer Aksoy öldürüldükten sonra davayı Çetin Özek üstlendi. İkinci davanın konusu olan kitabı hangisidir, bilmiyorum. Bu davanın da beraatla sonuçlandığını öğrenmiştik.

İlhan bu ikinci dava başladıktan sonra Türkiye’ye hiç gelmedi. Yıllar geçti, Ahmet Necdet Sezer cumhurbaşkanı oldu. İlhan ve eşi Hepsen bir haftalığına Türkiye’ye gelmeye karar verdiler. Yıl 2005 olmalı. Yeşilköy Atatürk Havalimanı’nda Türkiye’ye giriş yaparken “Sizin hakkınızda tutuklama kararı var, sizi böyle alalım” dediler.

Eşi telefonla bizlere haber verdi. Sonra da Ahmet Necdet Sezer’i aradı, konuşamadı ama mesaj bıraktı. Biz önce Çetin Özek’e ulaşmaya çalıştık. Neticede, Çetin Bey’in Alzheimer olduğunu ve konuşamaz durumda olduğunu öğrendik. Oğluna ulaşmaya çalıştık, belki yazıhanesinden dosyasını buldurur diye. Derken bir aile yakınımızın avukatından yardım istedik. Meğerse o avukat İlhan’ın öğrencisiymiş. O da “Sınıf arkadaşım Bakırköy savcısı da hocanın öğrencisidir onu arayacağım” dedi. Bakırköy savcısı, Atatürk Havalimanı Emniyet görevlisine “Sorumluluğu ben alıyorum” diyerek İlhan Arsel’in girişine izin verilmesini yazılı ve imzalı olarak istedi. Biz de izin belgesini ulaştırdık. Ve İlhan 4 saat sonra Türkiye’ye girebildi.

Bu arada Ahmet Necdet Sezer’in ilgilenmesiyle adliyede İlhan Arsel dosyası bulundu. Çetin Özek sağlığında davayı kazanmış. Ama mahkemeden sonuç polise intikal etmemiş. İlhan bir hafta kaldı. Bir gün Ankara’ya gitti. Ahmet Necdet Sezer’le görüştü.

Giderken “Ben bir daha gelmeyeceğim” dedi Özdemir Bey, İlhan Türkiye’ye gelirken kendisine açılan davanın düştüğünü ve beraat ettiğini biliyordu. O nedenle ve vatan hasretiyle gelmeye kalktı. O sırada kendisiyle ilgilenen öğrencisine bu bilgiyi verdiği için Bakırköy savcısı serbest bırakılmasını sağlamıştı.

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10. Cumhurbaşkanımız Ahmet Necdet Sezer de İlhan Arsel’in öğrencisidir. Tahminime göre bu ilişkiden dolayı kendisine haber verilmiş olmalı. İlhan Arsel açılan davada aklandığını biliyor ve bildiği için de iç rahatlığıyla ülkesine geliyor. Havalimanı polisi, “Dur bakalım!” diyor. Sebep? Meğer mahkeme kararını polise ulaştırmamış ya da ulaştırılan belge kendiliğinden yitmiş... Esin kaynağımla ligili yazılarıma şimdilik ara veriyorum. Bitirmeden sevindirici bir haber vereceğim: Kaynak Yayınları, 2023 nisanında, İlhan Arsel’den yeni bir kitap yayımladı: Bitmeyen Cehalet Makaleler II. Derleyen Arzu Toker. Arzu Toker ve yayınevine teşekkür ederim.

