Marazlı HÜDA PAR; Atatürk, Cumhuriyet ve devrim düşmanlığına devam ediyor. TBMM’de görüşülmekte olan torba yasadaki Basın İlan Kurumu’yla ilgili görüşmelerde gene hır çıkarmış. Basından aktarıyorum:

[Maddede “Atatürk ilke ve inkılaplarına aykırı yayın yapılamaz” yer alıyordu. Bu ifadeye HÜDA PAR karşı çıktı, AKP de çağrıya uydu, düzenlemede geri adım atıldı.

Meclis’te plan ve bütçe komisyonunda görüşülen torba yasada yeralan “Atatürk ilkeleri’’ maddesi HÜDA PAR’ın rahatsızlığı nedeniyle çıkarıldı. AKP’liler “Muğlaklık var” diyerek teklifte yer alan kritik düzenlemeyi çıkardı.

Böylece HÜDA PAR’ın karşı çıktığı düzenlemede geri adım atıldı. AKP’li komisyon üyeleri Orhan Yeğin, Seydi Gülsoy, Hüseyin Altınsoy, Ejder Açıkkapı ve Ertuğrul Kocacık tarafından verilen önerge ile Basın İlan Kurumu’yla ilgili maddede önemli değişiklik yapıldı. Teklifin ilk halinde yer alan ve gazete, dergi ile internet haber sitelerine yönelik ilkeleri düzenlemeden çıkarıldı. Çıkarılan metinde, Basın İlan Kurumu’nun, basın yayın ilkelerine aykırılık gerekçesiyle resmi ilan, reklam kesme cezası vermesi düzenleniyordu. Basın yayın kuruluşlarının uyması gereken ilkeler arasında “Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin varlık ve bağımsızlığına, devletin ülkesi ve bölünmez bütünlüğüne, Atatürk ilke ve inkılaplarına aykırı yayın yapılamaz” yer alıyordu.

HÜDA PAR’ın hukuk birimi adına yapılan açıklamada “Yeni torba yasa teklifine eklenen ‘Atatürk ilke ve inkılaplarına aykırı yayın yapılamaz’ hükmü; yalnızca basın ve ifade özgürlüğünü daraltan bir düzenleme değil, aynı zamanda Türkiye’de yıllardır topluma dayatılan resmi ideolojinin yeniden tahkim edilme girişimidir” denildi.]

HÜDA PAR’ın amacı: Parti tüzüğü madde 2: Hür Dava Partisi’nin amacı: Bilinçli veya bilinçsiz bir şekilde içi boşaltılmış olan ve aslında bizi biz yapan insani ve İslami değerleri yeniden ihya etmek ve yaşanılır kılmak; toplumu sisteme değil, sistemi toplumun inanç değerleriyle uyumlu hale getirmek; inanç ve ibadet hürriyetinin önündeki engelleri kaldırmak; insani temel hak ve hürriyetlerin gerçek anlamda tanınmasını sağlamak, Kürt meselesinin adalet temelinde çözümünü sağlamak.

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HÜDA PAR’ın tüzüğünden, yöneticilerinin hal ve gidişinden bu partinin İslamcı ve Kürtçü bir parti olduğu anlaşılmaktadır. Bu nedenle adı geçen partiyi Türkiye Cumhuriyeti’nin anayasası bağlamında sınava sokmak zorundayız.

Anayasanın başlangıç bölümü: Türk vatanı ve milletinin ebedi varlığını ve yüce Türk devletinin bölünmez bütünlüğünü belirleyen bu anayasa, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu, ölümsüz önder ve eşsiz kahraman Atatürk’ün belirlediği milliyetçilik anlayışı ve onun inkılap ve ilkeleri doğrultusunda...

Hiçbir faaliyetin Türk milli menfaatlerinin, Türk varlığının, devleti ve ülkesiyle bölünmezliği esasının, Türklüğün tarihi ve manevi değerlerinin, Atatürk milliyetçiliği, ilke ve inkılapları ve medeniyetçiliğinin karşısında korunma göremeyeceği ve laiklik ilkesinin gereği olarak kutsal din duygularının, devlet işlerine ve politikaya kesinlikle karıştırılamayacağı...

Madde 1- Türkiye Devleti bir cumhuriyettir.

Cumhuriyetin nitelikleri:

Madde 2- Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir.

Madde 3- Türkiye Devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür. Dili Türkçedir.

Madde 4- Anayasanın 1’inci maddesindeki devletin şeklinin cumhuriyet olduğu hakkındaki hüküm ile, 2’nci maddesindeki cumhuriyetin nitelikleri ve 3’üncü maddesi hükümleri değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif edilemez.

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Bu partiyi çözümlemek için adındaki HÜDA’dan başlayalım: Farsça kökenli bir sözcük olan Hüda, “Allah, yaratıcı” ya da “doğru yolu gösteren, hidayete erdiren” anlamlarına gelir. Gelir ama doğru yoruma göre “HÜDA PAR”, “Allah’ın partisi” anlamındadır. Böyle bir adı olan partinin kurulmasına nasıl izin verirler, anlamak mümkün değil!

TBMM’de plan ve bütçe komisyonunda görüşülen, bir torba yasada “Atatürk ilke ve inkılaplarına aykırı yayın yapılamaz” yer alıyormuş. Buna HÜDA PAR karşı çıkmış, AKP’liler “Muğlaklık var” diyerek öneride yer alan bu önemli bölümü çıkarmış. Bununla ilgili olarak HÜDA PAR’ın hukuk birimi adına yapılan açıklamada “Yeni torba yasa teklifine eklenen ‘Atatürk ilke ve inkılaplarına aykırı yayın yapılamaz’ hükmü; yalnızca basın ve ifade özgürlüğünü daraltan bir düzenleme değil, aynı zamanda Türkiye’de yıllardır topluma dayatılan resmi ideolojinin yeniden tahkim edilme girişimidir” denmiş.

Buna adıyla sanıyla tam olarak “irtica” denir. Türkiye Cumhuriyeti’nin anayası, yasaları, tüzükleri Atatürk ilke ve devrimlerinin “hiza ve istikametine” uygun olarak yapılmıştır. Üstelik anayasanın bütün Devrim Yasalarını koruyan 174. maddesi var: Anayasanın 174. maddesi, Atatürk Devrimlerini (inkılap kanunlarını) koruma altına alan bir “inkılap kanunlarının korunması” maddesidir. Bu madde, listedeki kanunların anayasaya aykırı olduğu şeklinde yorumlanamayacağını ve anayasallık denetiminden (Anayasa Mahkemesi iptalinden) muaf olduğunu hükme bağlar.

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Türkiye’de siyasi partilerin kapatılması, Anayasa Mahkemesi tarafından karara bağlanır ve süreç Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açılan dava ile başlar. Partilerin kapatılabilmesi için eylemlerinin anayasal ilkelere aykırı olması ve bu eylemlerin partinin odağı haline gelmesi şartı aranır. Anlaşılan HÜDA PAR’ın eylemleri, hal ve gidişi anayasaya pek uygun (!). Buna eşekler bile güler!!!