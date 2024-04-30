Hamas meğer Kuvayı Milliye imiş!
Hamas lideri İsmail Haniye’nin
Türkiye’ye gelmesi dolayısıyla
AKP’nin Filistin davasındaki
duruşunu hatırlatan Erdoğan, “Hiç
kimse ne şahsımın ne bu kadronun
Filistin hassasiyetini sorgulayacak
kalibrede, kapasitede değildir.
Kuvayı Milliye neyse Hamas odur”
diyerek Hamas’ı yüceltip kayırmayı
gerekli gördü.
Hamas lideri İsmail Haniye de
AKP Genel Başkanı Erdoğan’ın
verdiği pası değerlendirerek teşekkür
etti: “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın
duruşu bizi çok mutlu etti,
onurlandırdı. TBMM’de Hamas’ın
Kuvayı Milliye olduğunu söylemesi
bizim için büyük bir onur, Filistin
halkı bunu mutlulukla karşıladı.
Doğru söylüyor, biz kutsallarımızı
korumaya çalışan bir halkız.
Türkiye’de Gazze’nin çok önemli
bir yeri var bunu çok iyi biliyor ve
hissediyoruz.”
Ülkelerin, halkların, eylemlerin
birbirine benzetilmesinden
hoşlanmam, yanlıştır: Kuvayı Milliye,
1789 Fransız Halk Devrimi değildir,
Hamas da Kuvayı Milliye değildir. En
basitinden, günümüzde Hamas’ın
yerleşik olduğu topraklar Eski Ahit
(Tevrat) zamanında Filistinlilerin
de yaşadığı Yahuda devletinin
topraklarıydı. Yeni Ahit (İncil)
zamanında ise Yahudiye idi. Ama
ben işin içine tarih marih karıştırmak
istemiyorum, ki bir yengeç sepetidir
içinden çıkılmaz.
“Hiç kimse ne şahsımın ne bu
kadronun Filistin hassasiyetini
sorgulayacak kalibrede, kapasitede
değildir. Kuvayı Milliye neyse
Hamas odur!”
Amenna ve saddakna! Evet, AKP
genel başkanının sözlerini doğruluğuna
iman edip tasdik etmedik, inanmadık!
AKP genel başkanında ve avenesinde
kalibre de kapasite de eksik. En
azından, Netanyahu’ya bir selam
gönderip “Höst” diyemez mi?
Varsayalım ki dedi ve Netanyahu, bana
mısın demedi... Bunlar iki taraf için de
hamamda türkü çığırmak!
Bir kimse ki “Kuvayı Milliye neyse
Hamas odur!” der, diyor; Hamas
neyse de Kuvayı Milliye’yi anlamamış,
bilmiyor demektir. Kuvayı Milliye,
antiemperyalist, antikapitalist, halkçı,
yurtsever ve eşitlikçi bir başkaldırıdır.
Dinsel isyan, dinsel dürtü hemen
hemen yoktur. Çünkü işgalcinin amacı
dinsel değildir, dünyevidir. Uzun lafın
kısası Kuvayı Milliye çağının çağdaşı,
demokratik ve en önemlisi laik bir
Cumhuriyet kurdu. Hamas’ın Kuvayı
Milliye olabilmesi için, onun hedef ve
amaçlarını benimsemiş olması gerekir
ki böyle bir durum söz konusu değil!
Tam tersine, siyasal İslamcı, Selefi bir
ideoloji var ki ulusalcı ve laik Kuvayı
Milliye’nin başdüşmanı bir Arap
Milliyetçisi ümmetçilik!
Hamas Arapçada “şevk, gayret”
anlamına geliyor; Hareket-ül
Mukavemet-ül İslamiyye’nin (İslami
Direniş Hareketi) kısmi kısaltması;
siyasi bir kanat ve silahlı bir kanat olan
İzzeddin el-Kassam Tugaylarından
oluşan Filistinli İslamcı ve milliyetçi
bir harekettir. Hamas, Haziran
2007’den bu yana, 2006 parlamento
seçimlerindeki zaferinden, kısa
bir iç savaşın ardından Filistin
Yönetimi’nin devrilmesinden ve
seçimlerin yokluğundan bu yana tek
başına yönettiği Gazze Şeridi’nde
esas olarak aktif. Hamas, Amerika
Birleşik Devletleri, Kanada, Avrupa
Birliği (Fransa dahil), Birleşik Krallık,
Avustralya ve Japonya olmak üzere
neredeyse tamamen Batılı yaklaşık
30 ülke tarafından terör örgütü olarak
sınıflandırılıyor. BM üye devletlerinin
çoğu, Çin ve Rusya gibi Hamas’ı terör
örgütü saymamakta. Ve en önemli
özelliği de laik bir kuruluş olan Filistin
Kurtuluş Örgütü’nün düşmanı oluşu.
İran, Hamas’ın maddi ve manevi
baş destekçisi... Tahran, İslam Devrim
Muhafızları Birliği aracılığıyla önemli
lojistik, askeri ve mali destek sağlıyor.
Katar ayrıca fon sağlıyor ve 2012’den
beri hareketin siyasi ofisinin başkanı
İsmail Haniye’nin yanı sıra hareketin
eski lideri Halit Meşal’i topraklarında
ağırlıyor.
Hamas, 2023 yılında İsrail’e neden
saldırdı bilen var mı? Saldırının
ardından İsrail’e karşı açık bir savaşa
giriyor ve bu da İsrail’in Gazze
Şeridi’ne karşı yaptığı kara saldırısına
tuhaf bir meşruiyet kazandırmakta.
Hamas’ın akılsızca başlattığı
savaşta AKP genel başkanı tarafından
desteklenmesinin hiçbir haklı nedeni
yok ama bizce hiç de şaşırtıcı değil.
Ancak mürteci ve terörist Hamas’ı
Kutsal Kuvayı Milliye’ye benzetmeye
Cumhuriyet izin vermez! Zurnanın
zırt dediği yerde Hamas lideri İsmail
Haniye ile kucaklaşanı, Başkan Joe
Biden elbette ABD’ye davet etmez.
İlgiliyi bilmem ama Türkiye’nin onuru
kırılmakta.
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