AKP’li Cumhurreisi R.T. Erdoğan’ın Beştepe’deki kabine toplantısından sonra yaptığı açıklamanın bir bölümünü 14 Temmuz 2026 tarihli Hürriyet gazetesinden aktararak okumanıza sunuyorum. Sonra birlikte değerlendireceğiz:

“Mehter marşından , Yeniçeriden, merasimlerin tam da tarihimize yaraşır biçimde icra edilmesinden rahatsız olanlara şunu hatırlatıyorum: İster kabul edin ister etmeyin ama artık reddi miras yapan Türkiye yok. Tam tersine medeniyet ve kültür birikimini kucaklayan bir Türkiye var. Türkiye Cumhuriyeti; mazisi şanla, şerefle dolu binlerce yıllık devletler silsilemizin halkasıdır. NATO liderler zirvesi, işte bu köklü devlet geleneğimizin tüm görkemiyle tebarüz ettiği bir toplantı olmuştur. Milletimizin azamet ve asaleti, devletimizin itibar ve prestiji zirvenin düzenlendiği Cumhurbaşkanlığı Külliyemizde adeta tecessüm etmiştir. Kahraman ecdadımızın cenk meydanlarındaki kılıç şakırtılarım kösleriyle, davullarıyla, zurnalarıyla coşturan mehter takımımız; Osmanlı’nın en seçkin askeri birliklerinden Yeniçeri Ocağı’nın da yer aldığı muhafız alayımız zirveye ayrı bir anlam ve güzellik katmıştır. NATO zirvesi, ‘Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne ne gerek var?’ diyenlere, ‘İktidara gelirsek külliyeyi yıkacağız’ diyen vizyon fukaralarına bu eserin ne işe yaradığını, ne amaçla inşa edildiğini, Türkiye için ne manaya geldiğini çok net biçimde göstermiştir.”

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Konuşmadaki bilgi ve terminoloji yanlışlarını düzetmeye başlayalım: “Türkiye Cumhuriyeti; mazisi şanla, şerefle dolu binlerce yıllık devletler silsilemizin halkası” değildir. Türkiye Cumhuriyeti herhangi bir şeyin halkası değil, adında “Türklerin ülkesi ve devleti” anlamına gelen Türkiye sözcüğünü taşıyan ilk Türk devletidir. Tersini iddia etmek cehalettir. Tarihte Türklerin kurduğu devletlerin adlarını Vikipedi’den anımsayalım:

Tarih boyunca Türkler tarafından kurulan çok sayıda devlet ve imparatorluk bulunur. Bunların en bilinen ve Cumhurbaşkanlığı forsunda simgelenen 16 büyük Türk devleti:

Büyük Hun İmparatorluğu (MÖ 204-MS 216); Batı Hun İmparatorluğu (M.Ö. 48-MS 216), Avrupa Hun İmparatorluğu (375 -469) ; Akhun İmparatorluğu (420- 567), Göktürk Kağanlığı (552- 745 ; Avar Kağanlığı (562-823); Hazar Kağanlığı (651-983); Uygur Kağanlığı (744-840); Karahanlılar (840- 1212; Gazneliler (963-1186); Büyük Selçuklu İmparatorluğu (1037- 1194); Harzemşahlar (1097-1231); Altın Orda Devleti (1236-1502); Timur İmparatorluğu (1370-1507); Babür İmparatorluğu (1526-1858); Osmanlı İmparatorluğu (1299-1922). Bu 16 büyük Türk devletinin hangisinin adında TÜRK sözcüğü var? Hiçbirinde yok! Adında, adresinde Türk yazmayan “Türk devleti” olur mu? Olmaz öyle şey!!! Devlet adlarının önünde ya kurucu kişinin ya da kurucu ailenin adı var. Kurucuların ya da kurucu ailelelerin aklına nedense Türk oldukları gelmiyor. Bunun yanıtını vermeden kimse palavra konuşmasın!

Diğer önemli Türk devletleri:

Anadolu Selçuklu Devleti (1077-1308), Akkoyunlular ve Karakoyunlular; Memlük Devleti (1250-1517); Türgişler, Karluklar, Kırgızlar... Bunların da adında Türk yok! Günümüzde, dünya üzerinde resmi olarak bağımsızlığını ilan etmiş Türk devletleri Türk Devletleri Teşkilatı çatısı altında toplanmıştır: Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan.

Günümüzdeki bağımsız Türk devletleri:

Türkiye Cumhuriyeti (1923-Günümüz); Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (1983-Günümüz)

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Cumhurbaşkanı R.T. Erdoğan’ın iddia ettiği ya da sandığı gibi Türkiye Cumhuriyeti, Osmanlı Devleti’nin devamı değildir. Mondros Ateşkes Antlaşması ile Osmanlı Devleti fiilen sona ermiştir. Devlet yönetme zekâsından yoksun Osmanlı yöneticileri, ABD Başkanı Woodrow Wilson tarafından yayımlanan ve “yenen devletlerin toprak kazanmayacağını” savunan [Wilson İlkeleri] maddelerine güvenerek daha hafif koşullarda bir barış ummuşlardır. Oysa Limni adasında, Mondros Limanı’nda imzalanan antlaşma bir ateşkes metni olarak hazırlansa da antlaşmanın 7. ve 24. maddeleri İtilaf Devletleri’ne Anadolu’yu doğrudan işgal etme hakkı tanımıştır. Ve Anadolu işgal edildi. İşgalcilere karşı yurdu savunan Osmanlı askeri değil yerel çeteler ve Mustafa Kemal Paşa komutasındaki Kuvayı Milliye askerleridir.

Son cümle: 1271-1295 yılları arasında İpek Yolu üzerinden Asya’yı dolaşan Marco Polo (1254-1324) Anadolu’ya “Türkiye” ve Müslüman olan halkına da “Türk” demektedir. Osmanlı gelince, ümmetçi olduğu için Türk Anadolu’dan nefret eder ve Türk düşmanıdır ve adı Türkiye olan Anadolu toprağına “Memaliki Osmaniye” (Osmanlı Mülkü) demek densizliğini de yapar.