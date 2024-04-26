Maçı hakem bitirir

26 Nisan 2024 Cuma

AKP Genel Başkanı R.T. Erdoğan yerel seçimlerden sonra özeleştiri yapma niyetiyle konuşuyor. Basından aktarıyorum:

[Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM’deki grup toplantısında açıklamalarda bulundu. 31 Mart yerel seçim sonuçlarını değerlendiren Erdoğan, “Bu ülkenin en dinamik partisiyiz, üye sayısı olarak Türkiye’nin en büyük partisiyiz. Biz seçmenin mesajını doğru okuruz, arızaları düzeltir tekrar yola koyuluruz. Gerekli değişimi yaparız. Biz ‘Bitti’ demeden bitmez” dedi. Muhalefetin “Yerel iktidar olduk” söylemine sert tepki gösteren Erdoğan, “Tek iktidar vardır o da milletin ülkeyi yönetme yetkisi verdiği cumhurbaşkanı ve kabinesidir” ifadelerini kullandı. AK Parti’nin Filistin davasındaki duruşunu hatırlatan Erdoğan, “Hiç kimse ne şahsımın ne bu kadronun Filistin hassasiyetini sorgulayacak kalibrede, kapasitede değildir. Kuvayı Milliye neyse Hamas odur” dedi.]

AKP Genel Başkanı R.T. Erdoğan’ın “Biz ‘Bitti’ demeden bitmez” iddiasında AKP dünyasının megalomani ile narsisizm hovardalığı var. R.T. Erdoğan bu iddialı cümleyi bir futbol maçından sonra söyleyebilirdi ama Fatih Terim değil ki söyleyebilsin. Siyaset oyununda oyunu bitiren düdük “hakem halk”ın elindedir. Hakem bitiş düdüğünü çaldıktan sonra sen istediğin kadar “Bitmedi” de. AKP bu ülkenin en dinamik partisi en çok oy alan partisiymiş... AKP en çok oy alan parti değil. “Üye sayısı olarak Türkiye’nin en büyük partisiyiz” deniyor ama 31 Mart yerel seçiminin sonuçları bu üyelerin bir bölümünün AKP’ye oy vermediğini kanıtlıyor.

“Tek iktidar vardır o da milletin ülkeyi yönetme yetkisi verdiği cumhurbaşkanı ve kabinesidir.” Elbette öyledir ama 14 büyükşehir, 21 şehir, 33 ilçe ve 61 belde belediyelerinde imza yetkisi CHP’li 129 belediye başkanına ait olup cumhurbaşkanı ve kabinesinin bir üyesi bu 129 belediye başkanının yerine imza atamaz.

“Hiç kimse ne şahsımın ne bu kadronun Filistin hassasiyetini sorgulayacak kalibrede, kapasitede değildir. Kuvayı Milliye neyse Hamas odur” denmiş.

Ölçülmesi, kanıtlanması olanaksız bir iddia. “Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz” demiş Ziya Paşa ama dedikten sonra bir şerh koyup “Şahsın görünür rütbe-i aklı eserinde” demiş. İsrail’e bir selam yollayıp saldırısını durdurdunuz mu ki kalibreden, kapasiteden söz ediyorsunuz. Hamas’a nasıl arka çıktınız? Top, tüfek, cephane ve para göndererek arka çıkılır. Bir de “Kuvayı Milliye neyse Hamas odur” denmiş ki Kuvayı Milliye’ye saygısızlıktır. Kuvayı Milliye laik Türkiye Cumhuriyeti’ni kurdu, laik Filistin Kurtuluş Örgütü’ne düşman Hamas din devleti kurmak istiyor.

“Biz seçmenin mesajını doğru okuruz, arızaları düzeltir tekrar yola koyuluruz”.

31 Mart 2024 seçimlerinde CHP yüzde 37.77, AKP yüzde 35.44 oy aldı. Ancak AKP’ye oy veren seçmen sandığa giderken AKP belediyelerinin yediği ve yedirdiği yüz milyarlarca lirayı, eş dost, hısım akraba kayırmalarını, şatafatları, lüks saray hayatlarını, fiyaka düşkünlüğünü, yüzsüzleri ve arsızlıkları, yenen ıstakozları, kola takılan Rolexleri, Uzakdoğu turizmlerini henüz bilmiyordu. Bu ay sonunda bir seçim yapılsa AKP yüzde 35.44’ün yarısını bile alamaz.

“Biz seçmenin mesajını doğru okuruz, arızaları düzeltir tekrar yola koyuluruz” iddiasını bir başka bağlamda değerlendirelim: Sağcıların, İslamcıların herhangi bir konuda solcular gibi, komünistler gibi özeleştiri yaptıkları görülmemiştir. Özeleştiri de onlar için böbürlenme, kostaklanma vesilesidir. Bunun en son örneği 31 Mart yerel seçimlerinde CHP karşısında uğradıkları bozgunu küçümseyerek kanıtladılar.

“Biz ‘Bitti’ demeden (maç) bitmez” diyen AKP genel başkanı yanılıyor. Hakemin düdüğü maçı bitirdi ve tabelada 6-0 yazıyor. Maç bitti. Maçın rövanşı, öne alınmazsa, 2028’de oynanacak. O zamana kadar şike yapmayan, para yemeyen, kendine iyi bakan dürüst oyuncuları Türkiye birincisi seçmen kadronuzda bulabilecek misiniz? İmkânsız ama gene de deneyin!

Unutmayın ki CHP’ye oy veren seçmenler ülke üretiminin yüzde 90’ını yapıyor ve verdiği vergi ile AKP’ye oy veren seçmenleri besliyor.