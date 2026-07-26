Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin tuhaf bir insan. Geçenlerde kendinden beklenen bir tuhaflık daha yaptı. Basından aktarıyorum:

[“Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in yeni müfredatta ‘Kurtuluş Savaşı’ ifadesinin çıkarılarak yerine ‘Milli Mücadele’ kavramının kullanılacağını açıklaması ve ‘Neyden kurtuluyoruz? Ondan önce koskoca Osmanlı İmparatorluğu vardı’ sözleri, siyaset ve eğitim çevrelerinde yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.”]

Ülkenin Mondros Mütarekesi’nden, sömürge olmaktan kurtulduğunu bilmeyen profesörcü bir bilimadamı (!). “Kurtuluş Savaşı” çıkışı tepki çekti: Ciddi, yurtsever uzmanlar “Kurtuluş Savaşı’na laf etmek onun haddi değildir” tepkileriyle kulak çekti.

Tepkilerden birini Ufuk Sepetci imzalı bir yazıdan aktarıyorum: [Eğitim sendikaları ve muhalefet temsilcileri, söz konusu değişikliğin yalnızca terminolojik bir düzenleme olmadığını, Cumhuriyetin kuruluş anlatısına yönelik ideolojik bir müdahale anlamı taşıdığını belirtti. Cumhuriyet konuya ilişkin CHP Gölge Milli Eğitim Bakanı Suat Özçağdaş ve Tüm Öğretmenler Birliği Sendikası (TÖBSEN) Genel Başkanı Deniz Ezer ile konuştu. “Kurtuluş Savaşı ifadesinin yerine ‘Milli Mücadele’ denilmesi tek başına masum bir tercih olarak görülemez. Mesele yalnızca bir isim değildir; mesele, Türkiye Cumhuriyeti’ni doğuran tarihsel iradenin nasıl anlatılacağıdır” dedi. Bakan Tekin’in sözlerini “Cumhuriyetin kuruluş felsefesine yönelik açık bir ideolojik müdahale” olarak değerlendiren Ezer, şu soruyu yöneltti:

“Vatanı işgal eden emperyalist devletlere karşı canını ortaya koyan Kuvayı Milliyeciler mi yanlıştı, yoksa işgali kabullenip teslimiyeti savunanlar mı? Siz o gün yaşasaydınız hangi safta yer alırdınız?”

Ezer, Osmanlı Devleti’nin son döneminde ülkenin fiilen işgal edildiğini, İstanbul Hükümeti’nin işgal güçlerine teslim olduğunu ve milletin kendi kaderini kendi ellerine alarak bağımsızlık mücadelesini başlattığını belirterek “Türkiye Cumhuriyeti işte bu direnişin eseridir” ifadelerini kullandı. Eğitimde laik ve bilimsel anlayışın aşındırıldığını savunan Ezer, Bakan Tekin’in söylemlerinin, tarikat ve cemaatlerle yapılan işbirlikleri ve “Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli” ile birlikte değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

“Ortada tesadüf değil, sistemli bir yönelim bulunmaktadır” diyen Ezer, “Amaç; Cumhuriyetin kuruluş felsefesini, laik ve bilimsel eğitimi, Atatürk ilke ve devrimlerini eğitim sisteminin merkezinden uzaklaştırmak; yerine siyasal iktidarın ideolojik anlayışını yerleştirmektir” değerlendirmesinde bulundu.

Ezer, “Cumhuriyet işgali kabul edenlerin değil, işgale direnenlerin eseridir. Kurtuluş Savaşı ise yalnızca bir tarih dersi konusu değil; bu milletin esareti reddederek bağımsızlığını kazandığı destanın adıdır” dedi.

CHP’nin milli eğitimden sorumlu genel başkan yardımcısı ve gölge milli eğitim bakanı Suat Özçağdaş da Tekin’in açıklamalarına sert tepki gösterdi. Özçağdaş, “Türkiye, Yusuf Tekin’in yeni bir Cumhuriyet düşmanı davranışıyla karşı karşıya. Tekin bu sefer de Kurtuluş Savaşı’na kafayı takmış” dedi.

Kurtuluş Savaşı’nın yalnızca emperyalist işgal güçlerine karşı değil, aynı zamanda onların yerli işbirlikçilerine karşı da verildiğini belirten Özçağdaş, “Boynunda idam fermanıyla Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları bu ülkeyi hem iç hem de dış düşmanlardan kurtarmışlardır. Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşu büyük bir destandır” ifadelerini kullandı.

Mustafa Kemal Atatürk’ün söz konusu mücadeleyi bizzat “Kurtuluş Savaşı” olarak tanımladığını anımsatan Özçağdaş, “Bu sebeple de sonsuza kadar böyle hatırlanacaktır” dedi.

Özçağdaş, Bakan Tekin’e çağrıda bulunarak “Bugün eğitim sistemini getirdiği halle, öğretmenlerin ve öğrencilerin sorunlarıyla, okulların durumlarıyla ilgilensin. Tarihi değiştirmeye çalışmak, bu milletin canıyla kazandığı Kurtuluş Savaşı’na dil uzatmak onun haddi değildir” diye konuştu.]

Sözü müellif Cemil Öztürk’e bırakıyorum: “1918 yılına gelindiğinde I. Dünya Savaşı, Osmanlı Devleti’nin de dahil olduğu İttifak Devletleri’nin her bakımdan aleyhine gelişmeye başlamıştı. 1917 Bolşevik İhtilali’nin ardından Rusya’da başlayan iç savaş İtilaf Devletleri’nin askeri gücüne önemli bir darbe vurmuş ve bu durum İttifak Devletleri’nin savaşın seyrine dair ümitlerini artırmışsa da aynı yıl Amerika Birleşik Devletleri’nin savaşa katılması yenilgiyi kaçınılmaz hale getirmiştir. Savaşı kaybetmekte olduklarını anlayan Almanya-AvusturyaMacaristan-Bulgaristan ve Osmanlı Devleti barışın sağlanması için İtilaf Devletleri’yle temasa geçmenin yollarını aramaya koyulmuşlardı.”

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Mondros Mütarekesi veya Mondros Ateşkes Antlaşması, I. Dünya Savaşı’nı bitiren ve Osmanlı İmparatorluğu’nun İtilaf Devletleri’ne teslim olmasını sağlayan 30 Ekim 1918 tarihli belgedir. Limni Adası’nın Mondros Limanı’nda, Agamemnon zırhlısında imzalanan bu anlaşma, Osmanlı için fiili bir sona erme ve Anadolu’nun işgaline zemin hazırlama anlamına geliyordu.

Bir ateşkes antlaşması olmasına karşın içerdiği maddelerle Osmanlı Devleti’ni savunmasız bırakan ve İtilaf Devletleri’ne imparatorluğu parçalama yetkisi veren hükümler içeriyordu. En çok öne çıkan kritik maddeler şunlardır:

7. Madde: İtilaf Devletleri, güvenliklerini tehdit edecek herhangi bir durum ortaya çıkarsa istedikleri stratejik bir noktayı işgal edebileceklerdi. Bu madde, Anadolu’nun işgaline hukuki bir kılıf oluşturmuştur

Ulaşım ve haberleşme: Boğazlar açılacak, demiryolları ve telgraf hatlarının denetimi İtilaf Devletleri’ne bırakılacaktı.

Sonuçları: İmparatorluğun siyasi egemenliğini fiilen sona erdiren bu metin, imzalandığı andan itibaren Osmanlı topraklarının dört bir yandan işgal edilmesine yol açmıştır.

SON SÖZ: Vahdettin Kuvayı Milliye’yi karşılayıp kucaklayacağına neden bir İngiliz zırhlısına binerek ülkeden kaçtı? Buna cevap versin tarihten sıfır alan Milli Eğitim “Bakmayanı” Yusuf Tekin!!! Kurtuluş Savaşı sadece ülkeyi işgalci düşmanlardan değil aynı zamanda Türk düşmanı Osmanlı’dan da kurtarmıştır!