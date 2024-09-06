Milliyetçilik değil millicilik (3)

06 Eylül 2024 Cuma

[Siyasi destek ve ulusal çıkarların savunulması: Millicilik genellikle ekonomi, dış politika ve ulusal güvenlik gibi alanlarda ulusal çıkarları korumayı ve teşvik etmeyi amaçlayan politikaların siyasi desteğini ve teşvik edilmesini içerir. Bu, diğer hususların yanı sıra, yerli sanayinin savunulmasını, adil ticaretin teşvik edilmesini, doğal kaynakların korunmasını ve ulusun güvenliğini içerebilir.

Üstünlük duygusu, milli kültürün yüceltilmesi: Milli kültürün yüceltilmesi, millicilikle ilişkilendirilen bir diğer önemli özelliktir. Bir ulusun kendi kültürünün ulusal kimliğin merkezi bir unsuru olarak tanıtılmasını ve takdir edilmesini ifade eder.

1- Kültürel koruma ve tanıtım: Millicilik, ulusal kimliği güçlendirmenin bir aracı olarak ulusal kültürün korunmasını ve tanıtılmasını vurgulama eğilimindedir. Bu, ulusun dilini, geleneklerini, sanatsal ifadelerini, müziğini, dansını, tiyatrosunu, edebiyatını ve diğer kültürel ifade ürünlerini korumayı ve canlandırmayı kapsar.

2- Kültür kurumları: Ulus devletler genellikle ulusal kültürü korumak ve yaymak için dil akademileri, müzeler, kütüphaneler ve araştırma merkezleri gibi kültürel kurumlar kurarlar. Bu kurumlar, ulusal kültürel mirasın belgelenmesi, incelenmesi ve tanıtılmasında kilit bir rol oynamaktadır.

3- Kutlamalar ve şenlikler: Ulusal kutlamalar ve şenlikler, ulusal kültürü kutlamanın ortak bir yoludur. Bu etkinlikler genellikle kültürel faaliyetleri, sanat sergilerini, geçit törenlerini, geleneksel müzik ve dansları içerir ve vatandaşların gururlarını ifade etmeleri ve kültürel kimliklerini kutlamaları için bir fırsat sağlar.

4- Eğitim ve ulusal müfredat: Eğitim sistemi, ulusal kültürün yüceltilmesinde önemli bir rol oynayabilir. Eğitim programları, genç nesiller arasında ulusal kültürün farkındalığını ve takdirini artırmak amacıyla müfredatta ulusal tarih, edebiyat ve kültürel değerlerin öğretilmesini içerebilir.

5- Ulusal semboller: Bayrak, milli marş ve amblemler gibi ulusal semboller, ulusal kültürü temsil etmek ve yüceltmek için kullanılır. Bu semboller genellikle kutsal kabul edilir ve vatandaşlar arasında birlik ve vatanseverlik duygusu uyandırır.

6- Kültürel mirasın korunması: Millicilik, bir ulusun kültürel ve mimari mirasının daha fazla korunmasına ve muhafaza edilmesine de yol açabilir. Bu, kültürel kimliğin korunması ve gelecek kuşaklara aktarılmasının bir yolu olarak tarihi anıtların, arkeolojik alanların, mimari sanatsal geleneklerin korunmasını içerir.

Ulusal kültürün yüceltilmesinin örnekleri arasında İspanya’da flamenko ve İspanyol geleneklerinin tanıtılması, Meksika’da geleneksel sanat ve halk danslarının korunması ve tanıtılması, Tayland’da antik tapınakların ve heykellerin korunması, geleneksel İrlanda müziğinin ve danslarının tanıtılması sayılabilir. İrlanda veya Yunanistan’da klasik sanat ve edebiyatın korunması, ulusal kültürün yüceltilmesinin, ulusal bağlamlar arasında yoğunluk ve konsantrasyon açısından farklılık gösterebileceğini ve meşru kültürel tanıtım ile daha aşırı kültürel dışlama biçimleri arasında bulanık bir çizgi olabileceğini belirtmek önemlidir.] (Fransız wikipediası)

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İlk yazıda şöyle yazmışım: “Millet”, “etniste” ile eşanlamlı değildir.

Kim dilimize çevirdiyse yanlış çevirmiş: Fransızcada “miliyetçilik” sözcüğünün bir karşılığı yoktur, “millicilik” vardır. Nasyonalizm (le nationalisme) sözcüğü “ulusçuluk” (millicilik) anlamına gelir. “La Nation” (ulus, millet) ana sözcüktür. “Nationale” sözcüğü sıfattır; “ulusal” ve “milli” anlamına gelir.

Ulusal bayram, ulusal takım, ulusal marş, ulusal maç: Yani “milli” diye yazmıştım.

“Etnisite” ise başka: Ortak ırksal, ulusal, kabilesel, dinsel, dilsel veya kültürel kökenleri olan insan gruplarını tanımlamak için kullanılan kavramdır.

Etnik grup veya etnisite, kendilerini diğer gruplardan ayıran ortak nitelikler temelinde birbirleriyle özdeşleşen bir grup insandır. Bu nitelikler, ikamet ettikleri alanda ortak gelenekler, soy, dil, tarih, toplum, kültür, ulus, din, fiziksel farklılıklar veya sosyal özellikleri içerebilir. (Vikipedi)

Bu yazıyı bilgiçlik taslamak için değil belki de yüz yıllık yanlışı düzeltmek için yazdım. Çünkü ırkçılığı da içeren alaturka milliyetçilik kavramı ulusu (milleti) ayrıştırır ama millicilik birleştirir.