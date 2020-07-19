Nasıl bir düzen?

19 Temmuz 2020 Pazar

Robert Reich; Gerald Ford, Jimmy Carter ve Bill Clinton’ın başkanlık dönemlerinde Beyaz Saray’da önemli görevlerde bulunmuş, çalışma bakanlığı ve danışmanlık yapmış bir ekonomist, siyaset bilimci ve de akademisyen. Geçenlerde bir ABD televizyonunda konuşuyordu. Ülker’in özetlediğine göre hedefinde oligarklar var. Gözlemlediğim kadarıyla, bu ABD elitleri pek tuhaf: Bir Cumhuriyetçi senatör Trump’a oy vermeyeceğini söylüyor; birkaç Cumhuriyetçi siyasetçi bir araya gelip Trump karşıtı reklam filmi yaptırıyor. Ancak hepsi Sovyetik dönemin yüksek bürokratları, parti kodomanları olan şimdiki Rus mültimilyarderler için kullanılan “oligark” sıfatını, kendi siyasal-ekonomik elit ve kodomanları için kullanması ilginç. Evet, bu Robert Reich de oligarklara ateş püskürtüyor. Bir de genelleme yapıp şöyle konuşuyor:

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“Oligarklar, dünya kuruldu kurulalı aynı şeyi yaparlar, halkın kendilerine yönelebilecek öfkesini ve düşmanlığını birbirlerine yönlendirmelerini sağlarlar” diyor. Babam, bizler bu abrakadabrayı çoktandır biliyoruz.. Bunu yapmanın yollarını çok iyi bildiklerini de biliyoruz. Örneğin Amerika’da çoktan kapanmış olması gereken ırkçılık defterinin ikide bir açılmasının nedeni nedir? İktidarın yoksul bıraktığı, hiçbir zaman da yoksulluktan kurtarmaya niyetli olmadığı kesimlere, “Bak senin sorunlarının nedeni iktidarımızın politikaları değil, senin kendi içindeki, karşındaki düşman!” demek değil midir?

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Şu Abdülhamit sorunu da nereden çıktı deyip duruyoruz. Nereden çıksın? Seçim zaferinin çantada keklik olmadığını gören iktidar, yönetimden memnun olmayan toplum kesimine, “Bak senin sevgili padişahına laf ediyorlar” diyor. Hepsi bu. O da “Vay sen benim padişahıma nasıl laf edersin?” diyor. Komik!

Demek ki bizde de oligark meşrepli insanlar var. Tavşana kaç, tazıya tut, diyenler.

Ancak ABD ile Türkiye arasında önemli bir fark var: ABD’de, iktidarın ayak oyunları, oligarkların yemlemeleri karşısında bireysel özgürlüklerini, düşünsel bağımsızlıklarını kullanıp “Hayır!” diyen manyaklar (!), kafadan kontaklar var.

Tuhaf değil mi, Yüksek Mahkeme Donald Trump’ın özel mahkemesi değil. Kongre’deki Cumhuriyetçiler arasında Trump yönetimini şakşaklamayan vatan hainleri var; savcılar arasında Gary Cooper’lik yapan silahşorlar var; yargıçlar arasında Montana taraflarında kaybolmuş dana için kaygılanan eski kafalılar var

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Robert Reich, nasıl bir düzen istemeliyiz sorusunu da slogan gibi bir cümleyle yanıtlıyor: “Tam zamanlı çalışan, hiç kimseyi yoksul bırakmayan, çalışmayan hiç kimseyi zengin etmeyen bir düzen.”

Eveet, Bay Robert Reich gardaşım, biz de aynen böyle düşünüyoruz. Senin bu düşünceni Hz İsa da, Hz. Muhammed de söylemekteydi. Ancak din adamları bu sloganı tersine çevirdiler ve insanlara zenginin zengin, yoksulun yoksul kaldığı bir düzen kakaladılar.

Robert Reich Bey kardeşimiz, kamusal üretim, kamusal ekonomi ve hakça paylaşımın egemen olduğu bir halk yönetimi istiyor. Sanki biraz sosyalizm. Ben şahsen, başlangıç olarak böyle bir düzen için el sıkışabilirim.

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Efendim, izninizle, patika değiştirelim: Fransız halkının Merovenj, Karolenj ya da Bourbon hanedanları ata sayıp böbürlendiklerine; İngiliz milletinin Stuart, Tudor ya da Windsor hanedanlarıyla böbürlendiklerine; Alman ya da Avusturya vatandaşlarının Hohenzollern ya da Hannover hanedanlarının haşmetleriyle kafa bulduklarına; Rusların Romanov ailesiyle kasaldığına tanık olmadım. Rus mujikler, Romanovlara ana avrat düz gider.

Amma velakin Osmanoğulları, memleketin Türk-İslam, İslamTürk sentezcilerine göre necip Türk milletinin şanlı atalarıdır.

Bre o(ğ)lum bu nasıl iş, Osmanoğullarının kanının DNA’sında 72.5 milletin hissesi varken böyle bir aşure, senin gibi damarlarında katkısız Türk kanı akan bir yiğidin nasıl atası olur? Erdoğangillerin böyle bir iddiası yok ama “Osmanlı atamız” bonusunu bol bol kullanırlar. Beni sözüm safkan Türk oğlu Türk ve de torunu olan Bahçeligiller familyasına. Devlet Bey gardaşım, bu “Şalvarı şaltak Osmanlı / Eğeri kaltak Osmanlı / Ekende yok biçende yok / Yiyende ortak Osmanlı” diye hakaret ettiğin Osmanlı, sana “İdraksiz Türk” (Etrak-ı bi idrak) demez miydi?

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Yoksul “ata”sız olduğunu anladığı zaman, kendi sınıfını “ata” saydığı zaman dünyanın yeni düzeni kurulacaktır. Aranızda Robert Reich Bey’i tanıyan varsa kendisine bu mesajımı iletsin!