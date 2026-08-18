AKP’li Cumhurreisi R.T. Erdoğan’ın Beştepe’deki kabine toplantısından sonra yaptığı açıklamanın bir bölümünü 14 Temmuz 2026 tarihli Hürriyet gazetesinden aktararak okumanıza sunuyorum. Sonra birlikte değerlendireceğiz:

“Mehter Marşı’ndan, Yeniçeri’den, merasimlerin tam da tarihimize yaraşır biçimde icra edilmesinden rahatsız olanlara şunu hatırlatıyorum: İster kabul edin ister etmeyin ama artık reddi miras yapan Türkiye yok. Tam tersine medeniyet ve kültür birikimini kucaklayan bir Türkiye var. Türkiye Cumhuriyeti; mazisi şanla, şerefle dolu binlerce yıllık devletler silsilemizin halkasıdır. NATO Liderler Zirvesi, işte bu köklü devlet geleneğimizin tüm görkemiyle tebarüz ettiği bir toplantı olmuştur. Milletimizin azamet ve asaleti, devletimizin itibar ve prestiji zirvenin düzenlendiği Cumhurbaşkanlığı Külliyemizde adeta tecessüm etmiştir. Kahraman ecdadımızın cenk meydanlarındaki kılıç şakırtılarım kösleriyle, davullarıyla, zurnalarıyla coşturan mehter takımımız; Osmanlı’nın en seçkin askeri birliklerinden Yeniçeri Ocağı’nın da yer aldığı muhafız alayımız zirveye ayrı bir anlam ve güzellik katmıştır. NATO zirvesi, “Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne ne gerek var?” diyenlere, “İktidara gelirsek Külliye’yi yıkacağız” diyen vizyon fukaralarına bu eserin ne işe yaradığını, ne amaçla inşa edildiğini, Türkiye için ne manaya geldiğini çok net biçimde göstermiştir.”

OSMANLI BÜROKRASİSİNİN YETİŞTİĞİ OKUL

Osmanlı’da bürokrat ve yönetici yetiştiren iki temel okul öne çıkar. Klasik dönemde üst düzey devlet adamlarını enderun mektebi yetiştirirken Tanzimat Dönemi ve sonrasında sivil bürokrat ihtiyacını karşılamak üzere Mekteb-i Mülkiye kurulmuştur.

Enderun Mektebi: Saray içinde yer alan ve devşirme kökenli yetenekli çocukların eğitilerek vezir, sadrazam ve üst düzey yönetici yapıldığı klasik dönem kurumudur. Okula alınanlar neden Türk değil de devşirme çocuklar? Bu sorunun yanıtı Osmanlı zihniyetinin tanımı olur. Osmanlı yönetiminde Türk kökenli vezir ve sadrazam var mı?

Kitaplar “Osmanlı’da Türk kökenli vezirler ve sadrazamlar vardı” diye yazıyor. Hatta kuruluş dönemindeki sadrazamların tamamı Türkmüş. Amma velakin tarih boyunca görev yapan yaklaşık 215 farklı sadrazamın sadece 85 kadarı Türk kökenliymiş. Ünlü Çandarlı ailesi, Sokollu Mehmed Paşa (bazı kaynaklara göre devşirme kökenli olsa da kökeni tartışmalıdır), Kuyucu Murat Paşa ve Gazi Ahmed Muhtar Paşa gibi isimler Türk asıllı devlet adamları arasında yer alır.

Fatih Sultan Mehmet, padişahın otoritesini sınırlandıracak kadar güçlenen ve merkeziyetçi devlet yapısına tehdit olarak gördüğü Çandarlı ailesinin gücünü kırmak, özellikle de İstanbul’un fethi sırasında Bizans’tan rüşvet aldığı iddiaları nedeniyle Sadrazam Çandarlı Halil Paşa’yı idam ettirip aileyi devlet yönetiminden uzaklaştırdı. Bunu da bir kenara yazalım.

Çandarlı Halil Paşa Türktür. Ankara’nın Nallıhan (veya Sivrihisar) ilçesine bağlı Cendere köyünde dünyaya gelen köklü bir aile olan Çandarlı ailesi, aslen Türkmen/ yörük kökenlidir. Aile, Osmanlı Devleti’nin kuruluşunda büyük rol oynamış olup kökenleri Şeyh Edebali’nin akrabalarına dayanmaktadır. Amma velakin Fatih Sultan Mehmet, sadece Çandarlı Halil Paşa’yı öldürtmekle kalmıyor, ailede canlı bırakmıyor. Kökünü kazıyor. Paşa eğer Türk kökenli olmasaydı sadece onu öldürtmekle kalırdı.

215 farklı sadrazamın sadece 85 kadarı Türk kökenliymiş. Vikipedi, sorunca “Evet, Osmanlı Devleti’nde Türk kökenli vezirler ve sadrazamlar (vezir-i azam) mevcuttu” diye yanıtlıyor. Osmanlı’nın kuruluş döneminde neredeyse bütün vezirler Türk kökenli ailelerden (özellikle Çandarlılar gibi) seçiliyormuş. Fatih Sultan Mehmet ile birlikte devşirme sistemi ağırlık kazansa da tarih boyunca Piri Mehmed Paşa, Lala Mustafa Paşa ve Kuyucu Murat Paşa gibi pek çok Türk kökenli devlet adamı bu makama gelmiş.

Osmanlı Devleti, devşirme sistemiyle yetiştirdiği Hıristiyan kökenli çocukların yanı sıra, özellikle Kanuni Sultan Süleyman döneminden itibaren Türk ve Müslüman ailelerin zeki çocuklarını da yetenek sınavlarıyla bu okula almaya başlamış. Ama asıl kaynak “devşirmeler”dir. Devşirme sisteminin tercih edilmesinin temel nedeni, merkezi otoriteyi korumak, taht kavgalarını önlemek ve hanedana mutlak sadık bir bürokrat/asker sınıfı yaratmaktı. Osmanlı devletini kuran Türk, zaman içinde anaları Türk olmayan padişahların korku kaynağı oluyor. Öldürülen Genç Osman dışında padişahların eşleri ve cariyeleri Türk kadınlar değildi. Türk kadınıyla evlenmeyen Osmanlı padişahların soyu 700 yıl içinde bozuldu ve yozlaştı.

Ben Çakır(lı) boyundan ve soyundan bir yörük Türküm! Beni sevmeyen Osmanlıyı sevecek kadar budala değilim! Bunun bilinciyle 23 Eylül 1998 günü katıldığım, Fas’ın Kazablanka kentinde yapılan Şiir festivalinde konuşmamı şöyle bitirmiştim: “Osmanlı döneminde Türklerle ilgili birçok komiklik vardır. Bunlardan biri de ulusal kimliktir. Araplar, Bulgarlar, Yunanlar ve ötekiler göğüslerini gere gere ulusal kimliklerini söylerler, ne var ki Fransız yazar Paul Morand ‘Elveda Orient-Express’ adlı denemesinde Osmanlı beylerinin kendilerine ‘Türk’ denmesine fena halde kızdıklarını yazar.”

Beni “yalancı” olmaktan kurtardığı için Monsieur Paul Morand’a ve “Yörüklerin Sartre’ı” diye benimle dalga geçen veletlere teşekkür ederim!...