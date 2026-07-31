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Osmanlı yönetiminde Türkler var mıydı?
Özdemir İnce
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Osmanlı yönetiminde Türkler var mıydı?

31.07.2026 04:00
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Sayın Tahsin Aydın’ın Vikipedi’de rastladığım 05.07.2017 tarihli önemli yazısını kendisine teşekkür ederek aynen yayımlıyorum:

***

[Dünkü yazımızda Osmanlı padişahlarının eşlerinin ve annelerinin yabancı olduklarını yazmış, Osmanlı soyunun Türk soyundan uzaklaştığını belirtmiştik.

Sarayın içinde olan harem böyle iken yine dış saray dediğimiz Birun ve Enderun’da görev yapanların da pek farklı olması beklenemezdi.

Osmanlı Devleti’nin kuruluşunda tamamıyla Müslüman Türk unsurlar mevcuttur. Anadolu’da bulunan Gaziyanı Rum (gazi dervişler) teşkilatları, Ahi teşkilatları, abdal teşkilatları ve Hacı Bektaşı Veli’nin talebeleri, Osmanlı’nın kuruluş yıllarında dine hizmet maksadıyla görev yapmışlardır.

Orhan Bey’den itibaren devlet teşkilatlanmasının başlaması ile bu kuruluşlar devlet teşkilatında da görev almışlardır. Divana ilk vezir olarak atanan Alaeddin Paşa, Şeyh Edebali’nin torunudur ki Osmanlı’nın kurumsallaşmasını başlatan kişi odur. Daha sonra Müslüman Türk olan Çandarlı ailesi, Osmanlı devlet kademelerinde görev almaya başlamışlardır. Çandarlı Kara Halil Hayrettin Paşa’dan başlayarak Çandarlı Halil Paşa’ya kadar yaklaşık 150 yıl Osmanlı devlet teşkilatında görev yapacak ve devletin kurumsallaşmasını sağlayacaklardır.

İstanbul’un alınmasından sonra Fatih Sultan Mehmet, Çandarlı ailesini, Osmanlı ailesine rakip görmüş ve Çandarlı sülalesini 7’den 70’e, çoluk çocuk, yaşlı-kadın demeden tamamen ortadan kaldırmış ve bütün mallarına el koymuştur.

Çandarlı’dan sonra Fatih, devlet kademelerine devşirme kökenlileri getirmeye başlayacaktır. Bu dönemde ilk devşirmeler Sadrazam Mahmut Paşa ve Gedik Ahmet Paşa’lardır. Bu süreçle II. Bayezid döneminden itibaren devlet yönetimi tamamen devşirmelerin eline geçecektir.

Hepimizin bildiği Pargalı İbrahim Paşa ve yine Sokullu Mehmet Paşa birer Sırp devşirmesidir. Hocam, “Sokullu Mehmet Paşa iyi şeyler yaptı” diyebilirsiniz. Doğrudur ama şunu da bilelim ki Kıbrıs’ın fethinden sonra bizzat Sokullu Mehmet Paşa tarafından Yahudilerin niye Kıbrıs’a yerleştirildiğinin bilinmesi birçok yanlışı da düzeltecektir.

Yine Kuyucu Murat Paşa ki bu kişi, Anadolu’da 150 bin Türkmeni katletmiştir. Hatta 10 yaşlarında bir çocuğu huzuruna getirip bunu da mı kuyuya atacağız diye sorduklarında; “Atın onu da. O bir Türk değil mi” diyerek Türklere olan düşmanlığını da gizlemeyecektir.

Osmanlı’da 117 sadrazam Rum, Ermeni, Gürcü, Hırvat, Sırp, Arnavut, Fransız, Macar, Bulgar asıllı olmak üzere devleti yönetmişlerdir.

XVIII. yüzyılın ilk çeyreğinden itibaren de devlet kademelerinde Fransız teknik uzmanlar görev yapmaya başlamıştır. Böylece Osmanlı ordusu, Fransızlara teslim edilmiştir. Daha sonra ise orduda Alman subayları görmekteyiz.

Comte de Bonneval, Baron de Tott, Mister Sang, Helmuth von Moltke, Dimitraşko Morozbeyzade gibi birçok kişi Osmanlı ordusunda görev yapmıştır. I. Dünya Savaşı öncesi Osmanlı ordusunda görev yapan Alman subayının sayısı ise 800’dür.

II. Abdülhamit döneminde Ermeniler çok hassas görevlerde bulunmuşlardır. Örneğin, sultanın güvenini ve takdirini kazanmış olan Agop Kazazyan, Ohannes Sakız ve Mikail Paşa’lar, Abdülhamit’in özel hazinesine yani Hazinei Hassa’ya bakanlık yapmışlardır.

Bunun yanında Dahiliye Nezareti (İçişleri Bakanlığı) ve Hariciye Nezareti (Dışişleri Bakanlığı) gibi devletin birçok kademesinde Ermeniler göreve getirilmiştir.

Hemen hatırlatalım II. Abdülhamit’in annesinin de Ermeni Virjin yani Tirimüjgan Hatun olduğunu.

Görüldüğü gibi Fatih’ten itibaren devletin yönetim kademeleri devşirme kökenli azınlıkların eline geçecektir. Türklere genelde ilmiye sınıfında kadı ve müderrislik görevleri verilecek ve Türklerin büyük çoğunluğu köylü olacak ve sadece tarımsal faaliyetlerde bulunulacaktır. Ticaret bile Rum, Ermeni ve Yahudilerin tekeline geçecektir.

Son olarak İlber Ortaylı Hoca katıldığı bir TV programında Osmanlı devletini bir Türk imparatorluğu olarak görmenin yanlış olacağını söyleyerek Osmanlı’nın bir Balkan imparatorluğu olduğu tespitine katılmamak mümkün değildir.]

***

Günümüzde, Cumhuriyeti bir kanserli organ (unsur, öğe) gibi gören ahtapot zihniyetin bedenine her gün yeni bir kol eklendiğini görmek zorundayız. Bilmemiz gerekir ki başlangıçta bir Türk olan Kayı boyundan gelen Osmanlı giderek Türklüğünü yitirmiştir. Türklüğe karşı Osmanlı’yı hortlatma girişimlerine, AKP Genel Başkanı R.T. Erdoğan’ın Osmanlı sevdasına hayret ve kaygıyla bakıyorum.

Prof. Dr. Ahmet Mumcu’nun Osmanlı Devleti’nde Rüşvet¹ ve M. Çağatay Ulucay’ın Padişahın Kadınları ve Kızları² adlı kitaplarını okursanız bana hak verirsiniz.

1 - İnkılap Kitabevi.

2 - Türk Tarih Kurumu Yayınları.

İlgili Konular: #Recep Tayyip Erdoğan #İstanbul #Padişah #Osmanlı

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