Özdemir İnce
Özdemir İnce Son Yazısı / Tüm Yazıları

Taksim Komünü

03 Mayıs 2024 Cuma

1 Mayıs günü Saraçhane’den simgesel Taksim Meydanı’na yürüyen emekçileri televizyonda izlerken 1966 yılı 1 Mayıs’ında Paris’te Saint-Michel Bulvarı’nda yoldaşlarla birlikte “Muguets, demandez messieux-dames, muguets” diye diye müge sattığımızı anımsadım. Beyaz müge çiçeği baharın ve devrimin simgesidir. Pek genç de değildim 29 yaşımdaydım ve Türkiye’de yapmam olanasız bir gösteriye katılmak istemiştim.

Paris Komünü’nden devşirerek Taksim’i artık “devrim”in simgesi olarak ilan ediyorum. Paris Komüncüleri (Communards) 1871 yılının 18 Mart-28 Mayıs tarihleri arasında Paris Komünü adlı bir sosyalist oluşumla iktidara geldi. Bizim ilk Meclis hükümetimizin (23-24 Nisan 1920) ilham kaynağıdır. Komünün yıkılmasının ardından komün üyelerinin yaklaşık 20 bini ilk hafta içinde infaz edilmiş, yaklaşık 7 bin 500 kişi hapse atılmış veya denizaşırı sömürgelere sürgüne gönderilmiştir. 1880 yılında genel af ilan edilse de önde gelen komün üyeleri af kapsamına alınmamıştır. Paris Komünü, devrimci emek hareketleri için son derece önemlidir. Paris Komüncülerinin Kiraz Zamanı (Le Temps des cerices) adlı şarkısı vardır. Şiiri 1866’da Jean Baptiste Clément yazmıştı. Bu şarkıyı en iyi Yves Montand söyler. Taksim Komüncülerini televizyonda izlerken onu dinledim. (Google’da bulabilirsiniz.) Bir gün gelecek hükümetin Taksim Komüncülerini engelleyen polisleri de devrimcilere katılacaktır.

Benim de Kiraz Zamanı (1968 May Şiir Ödülü) adlı bir kitabım vardır. Aşağıda okuyacağınız şiir benim Kiraz Zamanı’mdır.

***

KAVUN ACISI

Bu kavun acısı gelecektir

bu kavun acısı geçecektir

demir tavını bulacaktır

ağır kuru ve gebe bir sesle

çekiç örse vuracaktır

karımın devsel yeşil gözleri

öfkenin şiirini yazacaktır


Kavun acısı

kışın ilk sesidir camlarda

yazın boş bir okul avlusunda

birikmesidir,

unutulmuş bir kalemdir öğretmen

masasında

gülen ayvadır ağlayan nardır

bir umut sürgünüdür Dicle boyunda

kavun acısı gelecektir

kavun acısı geçecektir

kırağı gibi dalların üzerinden

bir al turna gibi tüfeğin önünden

su gibi damlayacaktır

ve dağlayacaktır yalım gibi

kavun acısı geçecektir

kiraz zamanı gelecektir


Çünkü

saat çalışır ve tamamlar günü

bir kan damlar kaldırımın üzerine

bir daha bir daha damlar

acı yağmur suyuna karışır

bir adam durur direğin dibinde

boynu kıldan ince bir adam

saat vurur yürek atar kan damlar

atar sigarasını adam ezer böcek gibi

atar sigarasını adam ezer yazgı gibi

atar sigarasını adam, çünkü

bir yerlerde beyaz mügeler açmaktadır

incir sütü biber gibi yakmaktadır

ak döşekler diken gibi batmaktadır

dağlar dağlar dağlar çağırmaktadır


Türkünün yurdu insanın yüreğidir

türkünün yüreği insanın belleğidir

onlar senin türkünü anlamazlar

türkün bütün sularda yıkanmıştır

bütün otların ince tadını bilir

bütün zindanları özgürlüğe çevirmiştir

onlar senin türkünü anlamazlar

çünkü onlar

gak deyince et

guk deyince su isteyen

Anka’dırlar


Kavun acısı geçecektir

kiraz zamanı gelecektir

bu kütük çiçeğe duracaktır

karım devsel yeşil gözleri

öfkenin şiirini yazacaktır.

(Aydın, 1967)  


Yazarın Son Yazıları Tüm Yazıları

Taksim Komünü 3 Mayıs 2024
Hamas meğer Kuvayı Milliye imiş! 30 Nisan 2024
Eskiye dönüş 28 Nisan 2024

Günün Köşe Yazıları

Özdemir İnce
Özdemir İnce Taksim Komünü
Zülal Kalkandelen
Zülal Kalkandelen Gücünü halktan ve anayasadan alanlar meydanı bırakmaz
Olaylar Ve Görüşler
Yeni maarif modelimiz... - Prof. Dr. Üstün Dökmen
Olaylar Ve Görüşler
Ermenistan’ın dış politikası - Prof. Dr. Göktürk Tüysüzoğlu
Olaylar Ve Görüşler
Anayasa tartışmaları - Suna Türkoğlu
Barış Pehlivan
Barış Pehlivan Milli projedeki sırlar
Sertaç Eş
Sertaç Eş AKP hâlâ uyanmadı
Özlem Yüzak
Özlem Yüzak Çizgi... İçinde misin, dışında mı?
Arif Kızılyalın
Arif Kızılyalın Önce milli!
Adnan Binyazar
Adnan Binyazar Atatürk Aydınlanması
Mehmet Şakir Örs
Mehmet Şakir Örs Tarımın ve kırsalın ekonomi politiği

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Gazeteci Barış Terkoğlu'na hapis cezası

Gazeteci Barış Terkoğlu'na hapis cezası
SOL Parti’den ‘1 Mayıs’ tepkisi: Binlerce emekçiye sırtını dönüp alanı terk edenler…

SOL Parti’den ‘1 Mayıs’ tepkisi: Binlerce emekçiye sırtını dönüp alanı terk edenler…
Araç sahipleri dikkat! Benzin ve motorine zam, otogaza indirim! 2 Mayıs 2024 güncel benzin motorin ve LPG fiyatları...

Araç sahipleri dikkat! Benzin ve motorine zam, otogaza indirim! 2 Mayıs 2024 güncel benzin motorin ve LPG fiyatları...
Avrupa’nın en yoksul ülkeleri

Avrupa’nın en yoksul ülkeleri
83 milyon Avro’luk CSO binasını su aldı!

83 milyon Avro’luk CSO binasını su aldı!
Fatih Terim’den açıklamalar: Panathinaikos başkanı ile yaptığı görüşme!

Fatih Terim’den açıklamalar: Panathinaikos başkanı ile yaptığı görüşme!
Kıdem tazminatı için yeni formül

Kıdem tazminatı için yeni formül
Fatih Erbakan’dan Erdoğan-Özel görüşmesiyle ilgili açıklama

Fatih Erbakan’dan Erdoğan-Özel görüşmesiyle ilgili açıklama