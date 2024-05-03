Taksim Komünü
1 Mayıs günü Saraçhane’den simgesel
Taksim Meydanı’na yürüyen
emekçileri televizyonda izlerken 1966
yılı 1 Mayıs’ında Paris’te Saint-Michel
Bulvarı’nda yoldaşlarla birlikte “Muguets,
demandez messieux-dames,
muguets” diye diye müge sattığımızı
anımsadım. Beyaz müge çiçeği baharın
ve devrimin simgesidir. Pek genç de
değildim 29 yaşımdaydım ve Türkiye’de
yapmam olanasız bir gösteriye katılmak
istemiştim.
Paris Komünü’nden devşirerek
Taksim’i artık “devrim”in simgesi
olarak ilan ediyorum. Paris
Komüncüleri (Communards) 1871
yılının 18 Mart-28 Mayıs tarihleri
arasında Paris Komünü adlı bir sosyalist
oluşumla iktidara geldi. Bizim ilk Meclis
hükümetimizin (23-24 Nisan 1920)
ilham kaynağıdır. Komünün yıkılmasının
ardından komün üyelerinin yaklaşık 20
bini ilk hafta içinde infaz edilmiş, yaklaşık
7 bin 500 kişi hapse atılmış veya denizaşırı
sömürgelere sürgüne gönderilmiştir.
1880 yılında genel af ilan edilse de
önde gelen komün üyeleri af kapsamına
alınmamıştır. Paris Komünü, devrimci
emek hareketleri için son derece
önemlidir. Paris Komüncülerinin Kiraz
Zamanı (Le Temps des cerices) adlı
şarkısı vardır. Şiiri 1866’da Jean Baptiste
Clément yazmıştı. Bu şarkıyı en iyi Yves
Montand söyler. Taksim Komüncülerini
televizyonda izlerken onu dinledim.
(Google’da bulabilirsiniz.) Bir gün gelecek
hükümetin Taksim Komüncülerini
engelleyen polisleri de devrimcilere
katılacaktır.
Benim de Kiraz Zamanı (1968 May Şiir
Ödülü) adlı bir kitabım vardır. Aşağıda
okuyacağınız şiir benim Kiraz Zamanı’mdır.
***
KAVUN ACISI
Bu kavun acısı gelecektir
bu kavun acısı geçecektir
demir tavını bulacaktır
ağır kuru ve gebe bir sesle
çekiç örse vuracaktır
karımın devsel yeşil gözleri
öfkenin şiirini yazacaktır
Kavun acısı
kışın ilk sesidir camlarda
yazın boş bir okul avlusunda
birikmesidir,
unutulmuş bir kalemdir öğretmen
masasında
gülen ayvadır ağlayan nardır
bir umut sürgünüdür Dicle boyunda
kavun acısı gelecektir
kavun acısı geçecektir
kırağı gibi dalların üzerinden
bir al turna gibi tüfeğin önünden
su gibi damlayacaktır
ve dağlayacaktır yalım gibi
kavun acısı geçecektir
kiraz zamanı gelecektir
Çünkü
saat çalışır ve tamamlar günü
bir kan damlar kaldırımın üzerine
bir daha bir daha damlar
acı yağmur suyuna karışır
bir adam durur direğin dibinde
boynu kıldan ince bir adam
saat vurur yürek atar kan damlar
atar sigarasını adam ezer böcek gibi
atar sigarasını adam ezer yazgı gibi
atar sigarasını adam, çünkü
bir yerlerde beyaz mügeler açmaktadır
incir sütü biber gibi yakmaktadır
ak döşekler diken gibi batmaktadır
dağlar dağlar dağlar çağırmaktadır
Türkünün yurdu insanın yüreğidir
türkünün yüreği insanın belleğidir
onlar senin türkünü anlamazlar
türkün bütün sularda yıkanmıştır
bütün otların ince tadını bilir
bütün zindanları özgürlüğe çevirmiştir
onlar senin türkünü anlamazlar
çünkü onlar
gak deyince et
guk deyince su isteyen
Anka’dırlar
Kavun acısı geçecektir
kiraz zamanı gelecektir
bu kütük çiçeğe duracaktır
karım devsel yeşil gözleri
öfkenin şiirini yazacaktır.
(Aydın, 1967)
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