Tevrat ve İncil üzerine-2

06 Kasım 2022 Pazar

Kutsal Kitap’ın (Eski ve Yeni Anlaşma yani Tevrat, Zebur, İncil) yeni Türkçe çevirisi 2001 yılında yayımlandı. Bu yeni baskının sonunda eski baskılarda bulunmayan haritalar var. 1. Eski Anlaşma’nın (Tevrat ve Zebur) yazıldığı dönemde Filistin. 2. Yeni Anlaşma’nın (İncil) Yazıldığı Dönemde Filistin. 3.Yeni Anlaşma’nın (İncil) Yazıldığı Dönemde Asya İli ve Çevresi).

Dikkat edelim: “İndiği, vah(i)y edildiği, nâzil nüzul olduğu dönemde” denmiyor ama “Yazıldığı dönemde” diyorlar. Demek ki insan eliyle yazılmış. Ama nasıl? Din adamları “Kitab-ı Mukaddes, İsa’dan önce yaklaşık 15. yüzyıldan başlayarak İsa’dan sonraki yüzyıl sonuna kadar olan bir süre içerisinde yazıya geçirilmiştir. Bu yazılar Tanrı’nın görevlendirdiği insanlar tarafından, yine Tanrı’nın kendi ruhuyla esinlenerek yazdırılmıştır. Kitab-ı Mukaddes; tarihsel olaylar, kutsal şiirler, peygamberlik yazıları ve esinlemelerden oluşan kitapçıkların bir araya toplanmasından meydana gelmiştir.” (Google, Kitabı Mukaddes Nedir?) diyorlar.

Bu hesaba göre Tevrat, Zebur ve İncil’in yazıya geçirilişi 1600 yıl sürmüş. Kim oldukları bilinmeyen bu yazıcıların “Tanrı tarafından” görevlendirildiği kuşkusuz tartışılabilir. Tevrat, Zebur ve İncil’in içeriğini tartışan bilimciler, üçünün de Mezopotamya, Akad ve Mısır mitolojilerinden, Tanrılarının marifetlerinden derlendiğini kanıtlıyorlar. Örneğin, bir sepete konulup Nil’e bırakılan Musa meselinin Akad İmparatoru Sargon efsanesinden kaynaklandığını kabul ediyorlar. Efsaneye göre Akad Kralı Sargon rahibe bir anneden, gizlice dünyaya gelmişti. Annesi onu Fırat Nehri’nin akıntısına bırakmış daha sonra sıradan bir işçi tarafından bulunarak yetiştirilmişti..

Bir Yahudi olan Sigmund Freud Musa ve Tektanrıcılık (Say Yayınları, 2015, 2019) adlı kitabında Musevilik’in bir Mısır dini olduğunu (s.52), erkek çocukların sünnet kuralının Mısır’dan alındığını (s.54), Ed. Meyer’e göre Hz.Musa’nın bir efsane kahramanı olduğunu (s.59), öte yandan biri Midyanlı öteki Mısırlı iki Musa bulunduğunu (s.68) yazar.

Kutsal Kitap’ın (Eski ve Yeni Anlaşma yani Tevrat, Zebur, İncil) yeni baskısı tamı tamına büyük boy 1606 sayfa. Tevrat ve Zebur 5 + 34 = 39 bölüm, İncil ise 4 (Matta, Markos, Luka, Yuhanna) + 23 = 27 bölüm. Matta, Markos, Luka ve Yuhanna’nın İncilleri, İznik Konsili’nde (MS 787) Hıristiyan din adamlarınca Kanonik İncil olarak kabul edilmiş olup Kilise tarafından kabul edilmeyen İncillere ise “Apokrif İnciller” adı verilmiştir. Demek ki İncil’i de bizzat İsa yazdırmamış, söyledikleri başkaları tarafından çok daha sonra derlenmiştir. Tıpkı Tevrat gibi.

Uzun süre içinde farklı yazarlar tarafından yazılmış olan Mezmurlar’ın (Zebur), gündelik yaşamla ilgili özdeyişlerden oluşan Süleyman’ın Meselleri’nin, aşk şiirleri olan Neşideler Neşidesi’nin Tevrat’ta yer almaması gerekir. Çok uzun süredir Musevi ve Hıristiyan âlemi Tevrat ve İncil’in oluşumu konusunda kafa yoruyor, bilimadamları bu iki kutsal kitapta sözü edilen tarihsel olaylarla ilgili bilgilerinin, coğrafyanın, adı geçen kişi ve kahramanların gerçeklikleri konusunda tartışıyorlar. Egemen düşünce şu: Musa’nın bir Mısır adı olduğu, varsayımsal ortaya çıktığı tarihte Filistin topraklarında yaşayan insanlar göçebe çobanlık yapıyorlardı. Tek Tanrı fikri Mısır kaynaklıydı. (Freud, s.64)

İngilizce yazan Mısır asıllı Ahmed Osman Hıristiyanlık: Bir Antik Dini (Omega Yayınları) adlı kitabında Firavun Tutankamon’un İsa’ya dönüştürüldüğünü, Musa karakterinin ilk ve tek tanrılı dinin kurucusu Firavun Akhenaton’la bire bir uyuştuğunu ileri sürer (s.108). Din savaşları tektanrılı dinlerle birlikte başladı. Çoktanrılı dinler döneminde halklar birbirinden Tanrı alıp verirlerdi. Hurri Tanrıçası Khebat Hititlerde Hepatut, Grek mitolojisinde Hebe olmuştur. Hebe ise sonunda Havva’ya dönüştü.

Tevrat ve İncil konusunda Musevi ve Hıristiyan toplumların hoşgörüsüne bakın, bir de İslamcılardaki Musa ve İsa bağnazlığına!

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ÖZÜR: 4 Kasım 2022 tarihli yazımda Hz.Musa’nın “gayrı meşru” olduğu sehven yazılmıştır. Başta Museviler olmak üzere ilgililerden özür dilerim.