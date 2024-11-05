Türkiye Dingo’nun ahırı değildir

05 Kasım 2024 Salı

Basından aktarıyorum: “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz 19 Ekim’deki ikili görüşmenin ardından yaptıkları basın açıklamasında, Almanya gündemini meşgul eden Suriyeli göçmenlerin iade edilmesi konusundaki sorulara yanıt verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile 19 Ekim’de İstanbul Dolmabahçe Sarayı’nda bir araya geldi. Görüşmenin ardından yapılan basın açıklamasında konuşan Erdoğan, Almanya’da suç işleyen Suriyeli sığınmacıların Türkiye’ye iade edileceği iddiaları ile ilgili soruya ‘Suriye’den ve Lübnan’dan gelen mültecilere her zaman kapılarımız açık olmuştur, şu anda da açıktır’ sözleriyle cevap verdi.”

Cumhurbaşkanı R.T. Erdoğan’ın sözlerini halk diline çevirecek olursak bunun anlamı ülkemizin, Türkiye’nin bir “Yol geçen hanı” ya da “Dingo’nun ahırı”na dönüştürmek olduğudur. “Milliyetçi” olup bir türlü “millici” olamayan MHP’nin genel başkanı Devlet Bahçeli ne diyecek acaba? R.T. Erdoğan ülkemizin kapılarını Suriye ve Lübnan’ın her türlü niteliksiz ayak takımına, çerçöpüne, katiline, hırsızına, uğursuzuna, uyuşturucu müptelasına ve tüccarına kapılarını ardına kadar açıyor... Bu ne aymazlık, bu ne sorumsuzluktur. Sanki ülkemizde bunların eksikliği var. Türkiye sanki kendisinin çiftliği. Ayıptır ve insanlık suçudur. Üstelik bu insanlara vatandaşlık da verilmekte. Ülkemizin vatandaşları, atalarının kanı pahasına vatandaş olma mutluluğuna ermiştir.

ABD VATANDAŞI NASIL OLUNUR?

Kuruluşundan bu yana her yıl büyük miktarda göç alan ABD’de bu olgu yasal olarak sağlam kazıklara bağlanmıştır: Sığınma talebinde bulunmaktan ABD vatandaşı olmaya kadar geçen süreç genellikle 6-8 yıl veya daha uzun sürebilir. Süreç boyunca yasal statüyü korumak icin dikkat edilmesi gereken önemli noktalar ve ek bilgiler şunlardır:

Sığınma talebi için gereklilikler: Kişinin ülkesine geri dönmesi durumunda ırk, din, milliyet, belirli bir sosyal gruba üyelik veya siyasi görüş nedeniyle zulme uğrama korkusunun olması gerekir. Başvuru formuna ek olarak zulüm korkusunu destekleyen kanıtlar (örneğin, tehdit mektupları, tıbbi raporlar, gazete haberleri) sunulmalıdır. Bu korkunun “iyi temellendirilmiş” olması, yani gerçek ve makul olması gerekir. Parmak izi ve fotoğraf alınması için biyometrik randevuya gidilmelidir.

Sığınma mülakatı veya mahkeme duruşması: Affirmative asylum (olumlu sığınma) başvuruları için bir sığınma görevlisiyle mülakat yapılır.

Defensive asylum (savunma amaçlı sığınma) başvuruları için bir göçmenlik hâkimi önünde duruşma yapılır.

Çalışma izni: Sığınma başvurusundan 150 gün sonra çalışma izni için başvurulabilir. Çalışma izni genellikle başvurudan 30 gün sonra verilir (toplam 180 gün). Çalışma izni her yıl yenilenmelidir.

Seyahat kısıtlamaları: Sığınmacı statüsünü kaybetmemek için menşe ülkeye seyahat etmemek gerekir. Sığınma başvurusu onaylanana kadar ABD dışına seyahat edilmez.

Green Card süreci: Sığınma hakkı kazanıldıktan bir yıl sonra Green Card için başvurulabilir. Green Card beklerken dikkat edilmesi gerekenler: Suç işlemekten kaçınmak çok önemlidir. Ciddi suçlar Green Card alma şansını ortadan kaldırabilir.

Vatandaşlık süreci: Green Card alındıktan 5 yıl sonra vatandaşlık başvurusu yapılabilir. İngilizce dil yeterliliği ve ABD vatandaşlık testi geçilmelidir.

“İyi ahlaki karakter” gösterilmelidir (örneğin, vergi ödemeleri düzenli yapılmalı, suç kaydı olmamalıdır). Entegrasyon süreci: İngilizce dil kurslarına katılmak önemlidir. Amerikan kültürü ve toplumu hakkında bilgi edinmek için topluluk programlarına katılmak faydalı olabilir. Mesleki beceriler geliştirmek veya eğitim almak, iş bulma şansını artırabilir.

Daha başka koşullar da var ama bu kadarı yeter. Bilmem derdimi anlatabildim mi?