Üsküdar’a gider iken

03 Ocak 2025 Cuma

“AKP, CHP’li belediyenin yılbaşı pazarını hedef gösterdi!” (Basından)

“Türk İslam beldesi Üsküdar için mücadele edeceğiz!” (Basından)

AKP’den CHP’ye geçen İstanbul’un Üsküdar Belediyesi, geçtiğimiz günlerde Mimar Sinan Meydanı’nda “2025 Yılbaşı Pazarı” kurdu. Üsküdar Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları ve Kadın El Ürünleri Pazaryerleri destekli üretici kadınların el emeği ile hazırladığı yılbaşı temalı ürünler 45 stantta vatandaşlarla buluştu. Yılbaşı pazarına giderek video çeken İBB Meclisi AKP Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz sosyal medyadan pazarı hedef gösterdi. Türkyılmaz’ın skandal mesajları şöyle oldu: “Üsküdar bir Türk İslam beldesidir ve hep öyle kalacaktır. Üsküdar Batı kültürünün pazarlama alanı değildir. Hıristiyan kültürüne ait bir Noel pazarı, Üsküdar Belediyesi tarafından açılmış. Siyaseten bu meseleyi meydan okuma olarak görüyoruz. Üsküdar’ı asli kimliğine tekrar kavuşturmak için gayret edeceğiz, mücadele edeceğiz.” (Nefes, 28 Aralık 2024)

Bu habere konu olan köhnemiş kafa yapısı “Mal sahibi mülk sahibi hani onun ilk sahibi” sorusunu sormak zorunda bırakıyor bizi. “Malı mülkü yüzünden kendini üzüntüye kaptırmamak ya da mal mülkle övünmemek gerekir” anlamında bir söz. Başka bir soru: “Üsküdar beşik kertmesi Osmanlı Müslümanlarının babasının malı mı?” Bu soruya Karacaahmet Mezarlığı’nın sakinleri hep bir ağızdan “Ulan namert şimdi ayağa kaldırma bizi!” deyu haykırmakta.

“Yerleşimin antikçağdaki ilk adı Khyrsopolis olup Yunanca ‘altın şehir’ anlamına gelmekteydi. Üsküdar adının, Roma döneminin Roma ordusunun zırhlı süvari birliklerden olan Scutarii ve buradaki Skutarion (Yunanca: ??????????) Kışlası’ndan geldiği düşüncesi yaygındır. Özhan Öztürk Latince ‘zırhlı süvari’ anlamına gelen Scutarii kelimesi ile antikçağda bozkırların atlı savaşçıları olarak anılan İskitlerin kendilerine verdikleri ‘okçular’ anlamındaki skudat ismi arasındaki benzerliğe dikkat çekmiştir. Bizanslılarca Hrisopolis (Altınşehir) olarak adlandırılan Üsküdar, 12. yüzyıldan itibaren Skutarion olarak tanınmaya başlamıştır. IV. Haçlı Seferi ile İstanbul’a gelen Geoffroy de Villehardouin, Histoire de la conquête de Constantinople (İstanbul’un Zaptının Tarihi) adlı kitabında bu semt için ‘Escutaire’ sözcüğünü kullanmış ve bu sözcük Fransızca kaynaklarda sık sık tekrarlanmıştır. Skutarion ismi zamanla Üsküdar’a dönüşmüştür.” (Vikipedi)

Demek ki neymiş? “Yerleşimin antikçağdaki ilk adı Khyrsopolis” imiş ve ilk tapusu buraya “Khyrsopolis” adını veren âdemoğluna aitmiş. Sen gelmiş, silah zoruyla adamın mülküne el koymuşsun. Senin inandığın “öteki dünyada” kan dökerek aldığın yer ilk sahibine iade edilecek! Sen “Üsküdar’ı asli kimliğine tekrar kavuşturmak için gayret edeceğiz, mücadele edeceğiz. diyorsun ama sen istediğin kadar mücadele et, öteki dünyanın adaleti yüzünden, ne yazık ki, avucunu yalamak zorunda kalacaksın! Benden söylemesi: Sosyal medyada kükreyen İBB Meclisi AKP Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz, belki kendince zırhlı Müslümansın, bu çıkışın sayesinde belki milletvekili de olursun ama insanlığa “vekil” olamazsın.

Ey, video çeken İBB Meclisi AKP Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz, Üsküdarlı kadın hemşerilerin el emeği ve göz nuruyla bir şeyler üretmişler; ürünlerini 45 stantta vatandaşlarla buluşturmuşlar. Ne mutlu! Ama sen bu insanları överek kutlayacağına yılbaşı pazarına giderek ve kötü niyetle video çekip tezvirat yapmaktan hiç çekinmiyorsun; bu kafayla Üsküdarlı kadınların oylarını alıp bir daha AKP listesinden İBB Meclisi’ne seçilemezsin!

Ürünlerini, Üsküdar’ın Mimar Sinan Meydanı’nda açılan “2025 Yılbaşı Pazarı”nda sergileyen kadınlar arasında kuşkusuz AKP ve MHP’ye oy veren kadınlar da var. İnsan emeği ürünün AK ve kara partilisi olmaz. İnsan emeğininin İslamisi, İsevisi, Musevisi olmaz! İnsan olmazsa ne İslami ne İsevi ne de Musevi kalır.