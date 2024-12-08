Yandaş hakem

08 Aralık 2024 Pazar

Basından Cumhurbaşkanı AKP Genel Başkanı R.T. Erdoğan’la ilgili haberler aktarıyorum:

Cumhurbaşkanı Erdoğan önceki gün yaptığı açıklamada televizyon dizilerini hedef almıştı. RTÜK dün televizyon programlarına ceza yağdırdı.

KANAL D’nin “Arka Sokaklar”, STAR TV’nin “Sahipsizler”, NOW’un “Yabani” isimli dizileri ile SHOW’un “Deha” dizisi kadına yönelik olanı başta olmak üzere şiddet içeren sahneleri nedeniyle üst sınırdan yaptırım gördü. Diziler hakkında program durdurma kararı verildi.

YENİDOĞAN CEZASI

SÖZCÜ TV’ye Arena’nın yenidoğan çetesi ile ilgili haberi nedeniyle ceza kesildi. TELE1, Halk TV, NOW TV ve Flash TV’ye de ceza kesildi, “Tarafsızlık ve doğruluk ilkelerinin esas alınmadığı” iddia edildi. Yayımlanan sahnelerle “Toplumda dini değerlerin suiistimal edilmesine yol açıldığına” kanaat getiren üst kurul, Kanal D’ye üst sınırdan idari para cezası yaptırımı uyguladı. RTÜK’e çağrı yapan Erdoğan, “Toplumun çimentosu mukaddesatımıza yönelik girişimler milli güvenlik sorunudur, başta RTÜK, ilgili kurumlarımız hızla tedbirleri devreye almalıdır” demişti.

TEĞMENLERE CEZA

“Türk Silahlı Kuvvetleri demek peygamber ocağı demektir. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin göğsünden imanı alırsanız geriye bir şey kalmaz. Bunun acı örneklerini yakın geçmişte gördük. Başörtüsüyle, kılık kıyafetle, imam hatiplerle, ilim irfan yuvalarıyla uğraşan bir ordunun kabiliyetlerini nasıl yitirdiğine, dışarıdan çok içeriyle uğraşarak milletin nazarında nasıl yanlış yere oturduğuna hep birlikte yakın zamanlarda şahitlik ettik. Milletimizin göz bebeği kahraman ordumuz maalesef hiç hak etmediği sıfatlarla anılır oldu. Yanlış ellerde ordumuz yıpratıldı, örselendi, güven kaybına uğratıldı. Sokaklarımızda sarıklı, sakallı insanların kovalandığı, subayların başörtülü annelerinin kışlaya alınmadığı vesayetçi dönemlerde FETÖ’cü vatan hainlerini ordumuzun kılcallarına kadar yerleştirdiler. 15 Temmuz’da biz bu hainleri temizledik”.

“Bu ordu milletin ordusudur. Bu ordu milletin her bir ferdinden teşekkül eden bir ordudur. Bu ordu milletindir ve milletin göz bebeğidir. Millet olarak kahraman ordumuzun kahraman mensuplarıyla her zaman gurur duyuyoruz.”

“Şunun da çok net bilinmesini isterim; ordumuzun tekrar yıpratılmasına izin vermeyiz. Geçenlerde malum mezuniyet töreninde bazı istismarcılar ortaya çıkmak suretiyle kılıçlar çektiler. Bu kılıçları kime çekiyorsunuz? Şimdi, bunlarla ilgili olarak da gerekli bütün şu anda araştırmalar hepsi yapılıyor ve oradaki birkaç tane kendini bilmez bunlar da temizlenecek. Biz buralara durup dururken gelmedik. Bu 30 kişi olabilir 50 kişi olabilir, kim olursa olsun bunların ordumuzun içinde bulunması mümkün değil. Bunları temizleyeceğiz.”

AKP Genel Başkanı Cumhurbaşkanı R.T. Erdoğan sanki Azrail’in Türkiye’deki gölgesi gibi. Her konuda demeç vererek, konuşup karar açıklayarak “kamuoyunun özgürce oluşmasına” engel olmakla kalmıyor, kendince bir kamuoyu oluşturmayı amaçlıyor. Bu tutum kamuoyunun özgürce oluşması ilkesine yüzde bin beş yüz aykırıdır ve büyük bir haksızlıktır. Çünkü siyaset alanını, Emniyet örgütünü ve yargıyı, böyle bir amacı olmasa da etkiliyor. Düşünüyorum ki AKP genel başkanı kimliği cumhurbaşkanı kimliğini etkileyip yönlendiriyor. Çok yanlış! Cumhurbaşkanı gündelik hayat ve siyaset konularında çok az konuşmalı, karar açıklamamalı. Ama nedense böyle olmuyor. Danışmanları ya da sözcüleri de mahalle dedikodusu yaparcasına çok konuşuyorlar.

Televizyon dizilerini eleştirdiği için bu eleştiriyi emir sayan RTÜK televizyon programlarına ceza yağdırdı. RTÜK’ün “Vur!” deyince öldüren bir kafa yapısı var. SÖZCÜ TV’ye Arena’nın yenidoğan çetesi ile ilgili haberi nedeniyle ceza kesildi. TELE1, Halk TV, NOW TV ve Flash TV’ye de verilen cezalar haklı olabilir. Ama en büyük yetkilinin konuşmasından sonra verilince ceza, ceza olmaktan çıkıp zulüm oluyor.

RTÜK’ün kendi yasası, kendi tüzüğü var, cezayı bunlara verir, bir yönetici yetkilinin zihniyet dünyasına aykırı olduğu için değil. Erdoğan, “Toplumun çimentosu mukaddesatımıza yönelik girişimler milli güvenlik sorunudur” diyor. Diyebilir! İmamları, hocaları en mümtaz ve dokunulmaz kişilikler olarak koruyup kollayabilir. Ancak laikliğe aykırı konuşan ve yorumlar yapan din adamları asla “Milli güvenlik sorunumuz” değildir. Anayasası laik olan bir ülkede herhangi bir din kutsal ve dokunulmaz değildir. Hiçbir vatandaş, hiçbir siyasi, hiçbir yönetici din devleti iması bile yapamaz.