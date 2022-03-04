‘Altın’, Altındır! (8)

04 Mart 2022 Cuma

“Reis’i Umumi’nin” Hazine ve Maliye Veziri Nureddin Nebati’nin (bitkisel) kadınların yaşam güvenceleri olan “yastık altındaki altınlara” göz diktiğine, geçen hafta değinmiştik... Kadıncağızın “yastık altı altını” banka nezdinde tutulacaktı...

Hangi bankalarda? Bakan açıklamıştı: “1 Mart 2022’den itibaren, 81 ilde, en az 1 adet olmak üzere, 2022 yılında 1500’ün üzerindeki kuyumcunun dahil olacağı çalışmaları başlatıyoruz!”

Bugün 4 Mart! Yastık altının boşaltılmasına başlanmış olmalı... Başlandı mı? Kadıncağız acaba, ilindeki o tek bankaya ya da büyük kentlerdeki “tek bankaya” nasıl ulaşabileceğini biliyor mu?

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Kuyumcu vitrini

Acaba yastık altında ne kadar altın var?

Nebati, bu konuda “Yastık altında 250 milyar dolarlık 5 bin ton var...” demişti. Kuşkulu üniversite diplomasisi dışında, “dinsel bilimcilik” ile tanınan AKP Reis-i Umumisi, Reis-i Cumhur, Veziri Azam Recep Tayyip Erdoğan (RTE) “280 milyar dolar değere sahip 5 bin ton altın olduğunu” söyleyince, Nebati de (bitkisel) bu rakamı kullanır oldu! Bakan, bazen “250-350 milyar dolar” da diyor!

Konunun uzmanlarının söylemlerine göz atalım:

Hürriyet gazetesinin 29 Eylül 2010’daki tahmini şöyleydi: “Yastık altında 206 milyar dolar yatıyor... Bu rakam, beş yıl önce 70 milyar dolardı!”

İstanbul Altın Rafinerisi CEO’su Ayşen Esen: “5 bin ton, yaklaşık 330 milyar dolar...”

Bloomberg Araştırma Müdürü Gizem Uzuner: “5 bin ton civarında olduğunu tahmin ediyor, değerinin 310 milyar dolar olduğunu” söylüyor.

“Öncü Piyasalar Yöneticisi” Emre Akçakmak, “Eylül 2020’de 1996 öncesi veriler ile kayıt dışı işlemler hariç tutulduğunda bugünün (2020) fiyatlarıyla yaklaşık 200 milyar dolarlık altın yastık altında ve bankalardadır…” diyor.

İstanbul Altın Borsası Başkan Yardımcısı Oğuzhan Aloğlu, Türkiye’de yastık altında yaklaşık 5 bin ton altın bilgisini tekrarlayarak “altının Osmanlı’dan bu yana geleneksel bir yatırım aracı olarak seçildiğini, bu nedenle yastık altından yüklü miktarda piyasaya giriş beklenmediğini” söyledi...

İstanbul Altın Rafinerisi Başkanı Özcan Halaç, Türkiye’de yastık altındaki altın toplamının 5 bin ton düzeyinde olduğunu belirtip “Türk halkı, hiçbir şey yapmadan zenginleşti!” diyor.

Halaç, son beş yılda yastık altında bulunan altın miktarında önemli değişimler olmadığını, bundan beş yıl önce “70-80 milyar dolar altının yastık altında yattığını, şimdi ise bu rakamın 200 milyar doların üzerine çıktığını” ifade ediyor.

Her nedense herkes 5 tonluk altının değerini “dolar” ile açıklıyor, kimse, hatta devletin yöneticileri bile ağızlarına “TL’yi” almıyor!

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Kuyumcu tezgahı

Bir araştırmaya göre, kadınların yüzde 96.2’sine göre “yastık altı altının amacı birikimdir (tasarruf). İkinci görüşü yüzde 45.4 ile “ziynet-süs amaçlı” kullananlar oluşturuyor.

Kadınlar, altınlarını ortalama 6.2 yıldır koruduklarını, yüzde 72.8’i altınlarını bankada korumadıklarını

belirtti...

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CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, Bakan Nebati’nin “kalkınma planı” açıklamasına karşılık olarak “Teyzelerimizin yastık altı birikimleri, bankalara aktarılınca kalkınma olacakmış! Ekonomi bu kadar kötü değilken bile sisteme güvenmediği için parasını yastık altında tutanlar, şimdi, niye bankaya emanet etsinler?” diyor...

DP Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Meriç Köyatası, yastık altı altınlara ilişkin olarak şu değerlendirmeyi yaptı:

“Bu millet, AKP yönetimine 20 yılda, 2 trilyon 384 milyar dolar vergi verdi, yetmedi! Bu millet size arazisini ve çocuklarının geleceğini bile verdi. Çoluğunun çocuğunun 25 yıllık geleceğini ipotek etti, köprü, otoyol, şehir hastaneleri için yandaş müteahhitlere 157 milyar dolar verdi, yetmedi!

Bu milletin 80 yılda yaptıklarını 70 milyar dolara sattınız. Verilecek bir karış vatan toprağımız yok derken Türkiye’nin yüzde 1’i kadar araziyi, 115 milyon metrekarelik alanı yabancılara sattınız. Bu paraları çarçur ettiniz. Hiçbiri yetmedi. Şimdi de yastık altındaki altınlarını istiyorsunuz!”

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AKP Reisi, Reis-i Umumisi, Veziri Azam’ın görkemli sarayından açıklanan programa göre, Ankara, Muğla ve Bitlis’teki “sarayların” bakım, onarım, donanım ve makine teçhizatı için 2022’de toplam 470 milyon lira daha harcanacak!

Böylece söz konusu yapılar için harcanan toplam miktar 4 milyar 490 milyon liraya ulaşacak!

Ankara’daki Saray için bugüne değin 3 milyar 83 milyon liralık harcama yapılmıştı. Ek hizmet binası ve donanım için 2022 yılında 9 milyon 600 bin lira daha ödenek ayrıldı.

Ayrıca, Saray’ın bilgi sistemlerinin bakım ve onarımı için bu yıl içinde 15 milyon lira daha harcama yapılacak!

Saray’ın en büyük gider kalemi ise 196 milyon 200 bin lira ile bu yıl basılı yayın alımı, bina tefrişatı, araç alımı, makine teçhizat bakım ve onarımı gibi işler için olacak...

Bugüne kadar 648 milyon 300 bin lira harcanan ve “yazlık saray” olarak bilinen Marmaris Okluk Devlet Konukevi’ne de 37 milyon 200 bin lira daha harcama yapılacak.

Bitlis’teki Ahlat Köşkü’ne ise 151 milyon lira daha ödenek ayrıldı. Ahlat’ın toplam yatırımı ise 290 milyon lira olacak. Kışlık saray olarak bilinen yapı 5 bin 631 metrekare sosyal tesis ve 52 bin 949 metrekare peyzaj alanından oluşuyor...

Not: Sürecek…