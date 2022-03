‘Altın’, Altındır! (9)

11 Mart 2022 Cuma

Geçen hafta Kavşak şöyle başlıyordu:

“Doların, Avro’nun her gün beş aşağı, beş yukarı hareketinden dolayı TL’nin değerini bir türlü koruyamayan, AKP Reis-i Umumisi, Reis-i Cumhur, Veziri Azam denilen Recep Tayyip Erdoğan (RTE), ‘dolar da iflas edince’,şimdi de ‘altından’ medet umuyor!”

***

Bugün, Kuranıkerim’in bazı bölümlerine göz atalım... Bakalım RTE ile Türkiye’nin gündemine oturan “Nas Suresi” ne diyor?

“Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla,

De ki: Sığınırım ben insanların Rabbine,

İnsanların hükümdarına,

İnsanların ilahına,

O sinsi vesvesecinin şerrinden.

O ki, insanların göğüslerine vesveseler fısıldar.

Gerek cinlerden gerek insanlardan...”

Peki, Türkiye’de “hükümdar” kim? AKP Reis-i Umumisi, Reis-i Cumhur, Vezir-i Azam Recep Tayyip Erdoğan (RTE) mı? İki günde bir “Faiz insin, faiz inmeli!” demiyor muydu? Diyordu! Neden?

Kuran’ın “Bakara Suresi”nin ayetlerine göz atalım.

Yastık altı.

“Bakara Suresi”, 275. ayet: “Riba (Arapça faiz) yiyenler ancak şeytan çarpmış olanın kalkışı gibi, çarpılmış olmaktan başka (bir tarzda) kalkmazlar. Bu, onların: ‘Alım satım da ancak faiz gibidir’ demelerinden dolayıdır. Oysa Allah, alışverişi helal, ‘ribayı (faizi) haram’ kılmıştır. Kime Rabbinden bir öğüt gelir de (faize) bir son verirse, artık geçmişi kendisine, işi de Allah’a aittir. Kim (faize) geri dönerse, artık onlar ateşin halkıdır, orada sürekli kalacaklardır...”

“Bakara Suresi”, 276. ayet: “Allah, faizi yok eder de sadakaları artırır. Allah, günahkâr kâfirlerin hiçbirini sevmez...”

“Bakara Suresi”, 278. ayet: “Ey iman edenler, Allah’tan sakının ve eğer inanmışsanız, faizden artakalanı bırakın...”

“Bakara Suresi”, 279. ayet: “Şayet böyle yapmazsanız, Allah’a ve Resulüne karşı savaş açtığınızı bilin. Eğer tevbe ederseniz, artık sermayeleriniz sizindir. (Böylece) Ne zulmetmiş olursunuz ne zulme uğratılmış olursunuz...”

***

“Reis’i Umumi’’nin doğrultusundaki Hazine ve Maliye Veziri Nureddin Nebati’nin (bitkisel), kadınların yaşam güvenceleri olan “yastık altındaki altınlara” göz diktiğine, geçen haftalarda değinmiştik... Kadıncağızın “yastık altı altını”, banka nezdinde tutulmalıymış! Neden?

“Tevbe Suresi’’nin 34. ayetini okuyalım:

“Ey iman edenler! Bilin ki Hahamlar (Yahudi din adamları) ve Hıristiyan din adamlarının birçoğu halkın mallarını haksızlıkla yerler ve Allah yolundan alıkoyarlar. Altın, gümüş biriktirip Allah yolunda harcamayanları elem veren bir azapla müjdele!”

Geçen yazımızda, “antik uygarlıklarda” insanların biriktirdikleri paraları “defnettiklerinden, gömdüklerinden” ve günümüzde “kaçak definecilerin” aradıklarından söz etmiştik. Demek ki İslamiyetin doğuş yıllarında da insanoğlu, parasını harcamayıp şu ya da bu biçimde saklıyorlarmış!

Yastık altı bugüne ait bir olay değilmiş! Yüzyıllardır süregelen bir olgu imiş!

***

“Tevbe Suresi”nin 35. ayeti ise şöyle:

Bankaya teslim...

“O gün bunlar cehennem ateşinde kızdırılıp onların alınları, böğürleri ve sırtları dağlanacak. İşte yalnız kendiniz için toplayıp sakladıklarınızı, tadın şimdi, biriktirip sakladıklarınızı...”

Bu ayetleri Diyanet İşleri Başkanlığı şöyle yorumluyor:

“...temel iktisadi mübadele araçları olan altın ve gümüşü stok ederek ekonomiyi durağanlaştıran ve böylece toplumun çeşitli mahrumiyetlere maruz kalmasına sebebiyet veren...”

***

“Yastık altı” yerine17 Aralık olayında, “insanların hükümdarının” ortaya çıkan “kutularındaki döviz ve altınlar” bu “ayetlere rağmen” neden biriktirildi? Peki, bu ayetlere göre, acaba sonra boşaltıldı mı?

***

Adını açıklamamı istemeyen bir kadın okurum şu iletiyi gönderdi:

“Teknelerde can simidi neyse, yastık altındaki altın da kadının ekonomik güvencesi olan can simididir! Tekneler, can simidi olmaksızın nasıl denize açılamazlarsa kadınlar da özel olanakları ile topladıkları yastık altı altınlarla geleceklerinin can simidini oluştururlar! Keşke bütün kadınların, yastık altlarında birikimleri olsa!”

***

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, “Yastık altında, sisteme girebilecek 5 bin ton altın var” diyor.

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş ise söz konusu rakamın yıllar öncesine ait olduğunu belirtip “O kadar kaldığını tahmin etmiyorum. Sayın Bakan sen nerede yaşıyorsun? Millette, yastık da kalmadığı halde, sen yastık altından bahsediyorsun!”

İktisat Profesörü Hayri Kozanoğlu, “altın tasarruf” sistemini “Devlet cebimizden kumar oynuyor” sözleriyle eleştirdi...

***

Ayrıca, TL’deki olağanüstü değer kaybı, vatandaşın altına yönelişini artırıyor.

Gerçekte “TL’de olağanüstü değer kaybı” var mı?

Enflasyon yüzde 54.44 olduğu resmen açıklandı... Son gazete haberleri, insanların dolara ve altına yöneldiklerini bildiriyorlar!

Sayın okurum! Sizin biriktirme olanağınız olsaydı, TL’ye yatırır mıydınız?

Sayın okurum! Size göre, Türkiye’yi “anayasa mı, parlamento mu” yoksa “Kuranıkerim mi” yönetiyor!

Not: Sürecek...