‘Avrupa’ya meydan okuyan sultan!’

26 Mart 2021 Cuma

Reis’i Umumi, Vezir-i Azam, AKP Reis-i Umumisi Recep Tayyip Erdoğan Hazretleri, 2011’de İstanbul’da kabul edildiği için kısaca “İstanbul Sözleşmesi” denilen, 6251 sayılı “Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye Dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi Kanunu”nu bir “kararneme” ile iptal etti!

Vezir-i Azamlığı döneminde, “sözleşmeyi” parlamentosunda ilk onaylayan ve yürürlüğe koyan ülke olmuştu.

Şimdiye kadar uluslararası alanda, Türk halkı böylesine rezil olmamıştı! Yabancılar da Erdoğan’ın gerçek yüzünü, ilk kez bu olayda daha açık seçik algıladılar...

Bazı örnekler...

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Ankara’da birileri “Bekledim de gelmedin! Hiç mi beni sevmedin?” şarkısının etkisindeydiler!

Nihayet beklenen telefonun yerine, yeni ABD Başkanı Joe Biden’den bir açıklama geldi! Üstelik ABD değil, AB Konseyi bağlantılı bir konuda gelen açıklamada şu sözler vardı:

“Sözleşme’den ani ve nedensiz ayrılması derin hayal kırıklığıdır. Anlaşmanın ilk imzacısı olan Türkiye dahil, dünyanın birçok yerinde kadın cinayetlerinin sayısında artışlar yaşanıyor. Kadınlara yönelik şiddetin sona ermesi noktasında ülkelerin birlikte çalışmaları gerekir!”

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Avrupa Birliği Dışilişkiler Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, “Türk hükümetinin İstanbul’un adını taşıyan bu anlaşmadan çekilmesinden derin üzüntü duyuyoruz. Şimdi geri adım atma değil, liderlik gösterme zamanıdır!” dedi.

Borrell, “AB üyeliği!” bayrağını da nazik bir dille, bir şantaj gibi Erdoğan’ın önüne şöyle koydu:

“Türkiye’yi kararını değiştirmeye zorlayamayız ama kararını yeniden gözden geçirmesini isteyebiliriz. Türkiye’nin, 21. yüzyılda insan haklarının, barışın, güvenliğin ve eşitliğin temel unsurlarından biri olan kadın ve kız çocuklarının haklarını savunmak için kısa süre içinde, Avrupa Birliği’ne katılacağını umuyoruz!”

Borell, Erdoğan’a şu sözlerle de yağ yaktı! “Şimdi geri adım atmak değil, liderlik gösterme zamanıdır!”

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Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor, şöyle yazdı:

“Türkiye’nin ‘Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle!’ İstanbul Anlaşması’ndan çekildiği haberiyle uyanmaktan dehşete kapıldım. Bu, mevcut Türk hükümetinin gerçek yüzünü gösteren bir bayraktır. İnsan haklarında geri gidiş ve hukuka saygısızlıktır!”

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Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Mass, özel adresinden şu açıklamayı yaptı: “İstanbul

Kaynak: AFP

Sözleşmesi’nden çıkılması, geriye doğru atılmış bir adım ve Avrupa’ya gönderilen yanlış bir mesajdır. Bu adım, cinsiyet eşitliğini dünya genelinde geriletme çabalarının izinden gidiyor...”

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Avrupa Konseyi’nin genel sekreteri Marija Pejcinovic Buric, sözleşmeden çıkılmasını “yıkıcı bir haber” olarak değerlendirdi.

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Birleşmiş Milletler’e bağlı çeşitli kuruluşlar ile BM Kadın Örgütü ortak açıklamalarında, “Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’nden ayrılma kararının yeniden değerlendirmesi ve sözleşmeye yeniden dönülmesi çağrısında” bulunuldu...

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve önceki Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, bir TV kanalında gösterilen “Erdoğan: Avrupa’ya Meydan Okuyan Sultan” adlı belgesel programına katıldı.

Macron, “Türkiye’nin Avrupa’ya sırtını dönmemesi için diyaloğun şart olduğunu” söyledi. Macron, “Türk devleti tarafından bir yalan politikası izlendiği ve bu yalanın Türk devleti tarafından kontrol edilen medya organlarınca yayıldığını” söyledi.

İngiliz, The Economist dergisinde, iki kareli karikatürün “Lira” altyazılı birincisinde 1 TL’nin resmi ve arkasında değer kaybı çizelgesi yer alıyor. 2’ncisinde ise “Lira’nın “ra” hecesindeki harflerin yerleri değiştirilerek İngilizce “Liar (yalancı)” yazılı dört kollu Erdoğan, ABD bayrağı, tankla görülüyor!

Türk basınında “bu sözler ve bu karikatür” yayımlansaydı, anında dava açılırdı! Bakalım, oralarda da dava açılacak mı?

Sarkozy, “Erdoğan’ın gizli bir İslamcı gündemi mi var” sorusuna da “Bana kalırsa Erdoğan, İslamist olmaktan çok, kendine hizmet eden bir politikacı!” yanıtını verdi...

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Şubat ayında başbakanlık görevini üstlenmeden önce, Avrupa Merkez Bankası Başkanı olan İtalya Başbakanı Mario Draghi, Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’nden çekilme kararını “Vahim bir geri adım” olarak tanımladı. Draghi, Avrupa Birliği (AB) doruğundan önce İtalya parlamentosuna bilgi verdi.

AB zirvesi öncesi Erdoğan ile bir telefon görüşmesi de yapan Draghi bu konuda, şunları söyledi:

“Cumhurbaşkanı Erdoğan’la, bölücü girişimlerden kaçınmanın önemini ve insan haklarına saygının gerekliliğini ele aldım. Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’nden ayrılması vahim bir geri adım teşkil ediyor. Kadınların şiddetten korunması ve genel olarak tüm ülkelerde insan haklarının savunulması temel bir Avrupa değeridir. Hatta bunun da ötesinde, AB için kimliksel önemde bir değerdir”.

(Anımsatma: “Dünyada ‘Define Avı!’ Dalgası”, ilk fırsatta sürecek!)