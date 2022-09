‘Ayetel Kürsi Çocuğu!’

02 Eylül 2022 Cuma

Sigorta şirketi patronu olan eşi Hayriye Soylu’nun yüksek sermayeli ortağı, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Zafer Bayramı”nın 100. yılı kutlama törenlerine katıldığı Afyonkarahisar’da şu sözleri yumurtladı:

“Biz, sizin gibi LGBT çocuğu değiliz! Biz, Ayetel Kürsi’lerin çocuğuyuz! Bu milleti tanımıyorlar. Biraz önce Dumlupınar’dan geldik. Dumlupınar’da 19-20 yaşındaki çocukların bu ülke için babalarıyla beraber nasıl şehadete yürüdüklerine hep beraber şahit olduk.

Onlar, bu ülkeyi kolay bir ülke zannediyorlar hiç endişe etmeyin, hiç merak etmeyin. Evet, AK Parti’nin ülkemiz için yapacak çok işi var. Cumhur İttifakı’nın Türkiye için yapacak çok işi var. Milletimizin Türkiye için yapacak çok işi var.

Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan’ın Türkiye için yapacak çok işi var. 2023’e hazır mısınız? 2023’te sandıkları patlatmaya hazır mısınız? Allah bizi milletimize mahcup etmesin. Allah bizi size mahcup etmesin. Bizi gelecek nesillerimiz ve geçmişlerimize mahcup etmesin!”

***

Gelin, bu sözleri birlikte irdeleyelim...

Birincisi (!) bizler... “Biz, sizin gibi LGBT çocuğu değiliz!”

“LGBT” ne demek? “Lezbiyen (eşcinsel kadın), gey (eşcinsel erkek), biseksüel (çift cinsiyetli), transseksüel (cinsiyet geçişli)!”

İyi ki soyu belli olmuş (!) Soylu’nun karşısındaki herkes, bunlardan biri! Bana, sıra gelinceye kadar, sıranın başında, demek ki CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu geliyor!

İkincisi Soylular... “Biz, Ayetel Kürsi’lerin çocuğuyuz... Bu milleti, tanımıyorlar-mış!”

***

“Ayetel Kürsi”, “Bakara Suresi’nin 255. ayetidir.” “Ayetel Kürsi”, okunuşu sayesinde kolayca ezberleniyor. “Ayetel Kürsi’nin” Diyanet dilindeki anlamı şöyledir:

“Allah, O Allah’tır. O, yegâne hak mâbuddur (yüce ilah) ki O’ndan başka İlah yok, yalnız O; daima yaşayan, duran, tutan, her an bütün hilkat üzerinde hâkim, Hayy ü Kayyum (Hayyü: Her şeye hayat veren, Kayyum: her şeyi varlığıyla ayakta tutan) ancak O’dur.

Ne gaflet basar O’nu, ne uyku. Göklerde, yerde ne varsa hepsi O’nundur. Kimin haddine ki izni olmaksızın O’nun yanında şefaat edebilsin? Allah, yarattıklarının işlediklerini, işleyenlerini, geçmişlerini, geleceklerini bilir.

Onlar ise O’nun bildiklerinden yalnız dilediği kadarını kavrayabilir; başka bir şey bilemezler. O’nun kürsüsü, ilmi bütün gökleri ve yeri kucaklamıştır ve bunların koruyuculuğu, bunları görüp gözetmek kendisine bir ağırlık da vermez. O, öyle ulu, öyle büyük ve yücedir!”

***

30 Ağustos günü düşmanın yörede bulunan beş tümeni yok edilmiş ya da esir alınmıştı. Ertesi gün Gazi M. Kemal cepheyi gezdiğinde şu değerlendirmeyi yapmıştı:

“Bu savaş cephesini gezdiğim zaman acı duymaktan kendimi alamadım. Bir asker için ve herhangi bir asker için, bu durum üzüntüyü gerektirir. Fakat Allah bu işgalcilere bunu uygun görmüş olduğuna göre; burada, bu duruma düşenler asker değildir. Bunlar her halde, caniler ve katillerdir! Her alanda güçlenmeye devam ediyoruz...”

***

AKP Reis-i Umumisi, Reis-i Cumhur, Vezir-i Azam Recep Tayyip Erdoğan, aynı gün 30 Ağustos’ta Anıtkabir’i de ziyaretinden sonra deftere şöyle yazdı:

“Aziz Atatürk,

Şanlı tarihimizin en önemli dönüm noktalarından büyük zaferin 100. senei devriyesinde zatıalinizi, silah arkadaşlarınızı, Büyük Millet Meclisi’nin mümtaz üyelerini ve aziz şehitlerimizi rahmetle yâd ediyoruz.

Kahraman şehitlerimizden aldığımız ilhamla, Türkiye Cumhuriyeti’ni bizlere çizdiğiniz hedefler istikametinde ilerlemeye, başta ekonomi, savunma ve diplomasi olmak üzere her alanda güçlendirmeye devam ediyoruz.

Küresel salgın krizini alnının akıyla atlatan ülkemiz, bölgesinde yaşanan çatışmaları da başarıyla yönetmekte, barış ve istikrarın yeniden tesisi için tüm dünyanın takdirini toplayan diplomatik hamlelere devam etmektedir.

Büyüyen, güçlenen, özgüveni yüksek vatandaşlarıyla birlikte mazlumların da umudu olan bir Türkiye’nin inşasını ne müstevlilerin oyunları ne de eli kanlı terör örgütlerinin saldırıları engelleyecektir!”