‘Borçistan’ Cumhuriyeti!

05 Haziran 2020 Cuma

Gençler bilmezler! Eskiden bahçelerde, su için kuyular bulunurdu... Bazılarından kovayla, bazılarından tulumbayla su çekilirdi. Bazen su çekilemeyince, kuyunun başındaki kişi, tulumbaya bir bardak su dökerdi. Tulumba, kuyudan tekrar su çekmeye başlardı!

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Bir atasözü: “Değirmenin suyu, nereden geldiği bilinmiyor!” Bu atasözünün açıklaması şöyle: “Bir işin yürütülmesi için harcanan giderlerin, hangi parayla karşılandığı bilinmiyor!”

Günümüzde, elde avuçta para yokken, düşük faizle verilen ve “değirmenin suyunun nereden geldiği bilinmeyen ‘kredi paketleri’, kuyuya su dökmek için!” açıldı...

Toplumsal Yaşamı Destek amacıyla, “tatil”, “taşıt” ve “konut”, “kredi paketleriyle” yerli üretim yapan firmalara, destek olunması amacıyla “tulumbaya” biraz su döküldü, halk borçlandırıldı!

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Hazine ve Maliye Nazırı Berat Albayrak da “tulumbasına” bir bardak su koydu! 20 Mayıs’ta Resmi Gazete’de yayımlanan kararnameye göre, 800’den fazla ürüne “ek gümrük vergisi” uygulandı!

İnşaat, demir çelik ve otomotiv sanayiinde kullanılan ürünleri kapsayan ek gümrük vergileri, yüzde 2-30 arasında değişiyor. Nisan ayında da yaklaşık 3 bin farklı ürünün ithalatına ek vergi getirilmişti!

Son birkaç ayda, ithal edilen 4 bini aşkın ürünün vergileri de artırıldı! Tabii bu arada, AKP iktidarı boyunca doların 1 TL’den 7 TL’ye çıkışı da unutulmamalıdır!

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Yabancı sermaye çıkışı, “Korona (taç) Virüs” salgınından çok önceleri başlamıştı, ancak, salgın ile hızlandı. Merkez Bankası’na göre, yalnız mart ayında, Türkiye’den çıkan yabancı sermaye (tahvil, borsa ve banka mevduatı) 7.7 milyar dolardır...

Uzmanlara göre, yeni yatırımcılar gelmeyince, artan döviz istemi, ayrıca artmaya başlayan “cari işlemler açığı”, kurlar üzerinde baskının oluşmasına ve TL’nin değer kaybetmesine yol açıyor!

Kurların yükselişini sınırlamak için “kamu bankalarının” döviz satışları sürüyor. Tüm bu gelişmeler; Merkez Bankası’nın rezervlerini olumsuz etkiliyor, rezervler hızla eriyor!

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Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın yayımladığı, “2020 Hazine Finansman Programı’na” göre, 2020’de 129 milyar TL’si faiz olmak üzere, toplam 352 milyar TL borç ödemesi yapılacak! Bunun 287 milyar lirası “iç borçta”, 65.1 milyar lirası ise “dış borçta” kullanılacakmış!

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Bu arada, ekteki Merkez Bankası’nın, çizelgesine göz atarsak, AKP iktidarı dönemi boyunca nasıl borçlanıldığını ve ayrıca iktidarla Merkez Bankası arasında basına yansıyan tartışmaların temelini de görürüz... Hele Damat Paşa’dan sonra Merkez Bankası’nın borçlarının nasıl fırladığını görebilirsiniz...

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Bir atasözünü anımsayalım!

“Borçsuz çoban, yoksul beyden yeğdir!” Bu atasözünün açıklaması şöyle:

“Varlıksız, sıkıntı içinde yüzen bir beyin sadece adı kalmıştır. Varlığı olmayan, yoksulları gözetme ve doyurma görevini yapamayan bir bey için bu durum acı vericidir. Böyle bir konumda bey olmaktansa; borçsuz, tasasız, kıt kanaat geçinen bir çoban olmak daha iyidir. Çünkü o yoksulluğa alışkındır!”

Bizler yoksul çoban iken, Sultan ve Damat da varlıklı bey olarak sahnedeler!

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Bir başka atasözünü anımsayalım:

“Borç ödemekle, yol yürümekle tükenir...” Bu atasözünün açıklaması ise şöyle:

“Borçlu olan kişi ödemesini aksatır, geciktirir, günü gününe ödemezse hiçbir zaman borçtan yakasını kurtaramaz! Birden ödenemeyecek kadar çok olan borcumuzu, azar azar ödeyerek, uzun bir yolu da sabırla yürüyerek bitirebiliriz!”

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Bir atasözü de şöyle: “Borçlunun döşeği ateşten olur!” Anlamı ise Türkiye’de milyonlarca insanı anlatıyor: “Borçlu, borcunu ödeyinceye kadar yatağında döner durur; rahat uyuyamaz...”

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Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu “Türkiye Cumhuriyeti”; günümüzde AKP Reis-i Umumisi, Reis-i Cumhuru ve Veziri Azamı Recep Tayyip Erdoğan ve Damat Paşası, Hazine ve Maliye Nazırı Berat Albayrak döneminde “Borçistan Cumhuriyeti’ne” doğru yol alıyor!