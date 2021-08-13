13 Ağustos 2021 Cuma

Ormanlar yanarken neden “Ciğerlerimiz yanıyor!” deniliyor?

Orman mühendisleri bu soruyu şöyle yanıtlıyor:

“1. ?100 yaşındaki bir kayın ağacı, saatte 40 kişinin çıkardığı 2.35 kilogram karbondioksidi yok eder. Ağaçlar büyük birer karbon yutağıdır. Ormanlar yıllık olarak 2.1 milyar ton karbondioksidi emer. Ağaçlar dünyanın karbon döngüsünde temel bir dengeleyicidir ve iklim değişikliğiyle mücadele eder...

2. Bir hektar iğne yapraklı orman yılda 30 ton, geniş yapraklı orman ise yılda 16 ton oksijen üretir. Ormanlar, her yıl 42 milyon tondan fazla oksijen üretiyor...” (Yalnız Muğla’da, 2020 yılında Türkiye’nin genelindeki yangınların üç katı kadar, 62 bin hektar orman yangını saptandı. Oksijen kaybını düşünebiliyor musunuz?)

Ormanların öteki önemleri şöyle sıralanıyor:

“1. Ormanlar, kenarından geçen 50 metre genişliğindeki bir otobanın trafik gürültüsünü 20-30 desibel azaltır.

2. Ormanlar aynı iklim koşullarına sahip çıplak toprağa kıyasla yüzeysel akışı 15-20 kat, erozyonu da 350 kat azaltır.

3. Biyolojik mücadele kapsamında 52 adet laboratuvarda her yıl ortalama 500-600 bin adet yırtıcı böcek üretilerek ormanlarımıza salınıyor.

4. Meşeler; ak meşeler (10 tür), kırmızı meşeler (5 tür), herdem yeşil meşeler (3 tür) olmak üzere 18 meşe türü ile en fazla türe sahip ağaçlardır. Ağaç türleri arasında; 5.886.195 hektarla ilk sırada bulunmaktadır...”

Bir de ormanlarda nefes alan çeşitli hayvanları da düşünebiliyor musunuz?

Orman yangınlarının yalnızca süs bitkileri ihracatına olumsuz etkisinin 5-6 milyon doları bulması bekleniyor!

Orman yangınlarının söndürülmesinde günümüzde baş sorumlu Orman Genel Müdürlüğü ve dolayısıyla Tarım ve Orman Bakanlığı’dır...

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AKP Reisi, Reis-i Cumhur, Veziri Azam Recep Tayyip Erdoğan, Vezir-i Azam, “Türk Hava Kurumu’nun (THK) elinde kullanılacak uçak yok...” dedi!

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2019’dan bu yana kayyum yönetiminde olan THK’nin, “yangın söndürme uçaklarının pilotları ile teknisyenlerini işten çıkardığı” ortaya çıktı. Uçakların ise çürümeye terk edildiği öne sürüldü.

THK Kayyum Heyeti Başkanı Cenap Aşçı, Etimesgut’taki Türkkuşu Yerleşkesi’ndeki “hangarlarda bekletilen kuruma ait altı yangın söndürme uçağının ayağa kalkmaları için gereken paranın 4 milyon dolar olduğunu” söyledi.

Aşçı, şu açıklamayı da yaptı:

“1986’da filoya katılan uçaklar 2015’e, CL215’ler de 2019’a kadar yangın söndürmede kullanıldı. 2019’da tekrar OGM ile THK arasında görüşme yürütüldü. Ancak uzlaşma sağlanamadı. Bu sebeple uçaklar yangın söndürmede kullanılamamış!”

“İşe başladıklarında kurumun haciz davalarıyla boğuştuğunu, geçen yıl bankalara olan 1 milyar 500 milyon lira borcu yapılandırdıklarını ve bunu iki yıl ödemesiz şekilde, Ocak 2023’ten itibaren sekiz yıl olmak üzere ödemeye başlayacağız. Biz geldiğimizde işlerden çoğu 10 bin Avro bulunamadığı için yapılamıyordu. İhale alınmadan bu uçaklara bakım yapma şansımız olmadı...”

Peki, 2019’dan önce, 2008’de, 2017’de, (...) 2009’da, 2008’de AKP iktidarda değil miydi? Bu borçlar o yıllarda oluşmadı mı?

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Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk’ün 16 Şubat 1925’te “Türk Tayyare Cemiyeti” adıyla kurduğu dernek, 1935’te “Türk Hava Kurumu” adını aldı. Aynı tarihte Atatürk,“Nutuk” adlı eserinin basım ve yayın hakkı ile birlikte THK’ye 10 bin lira bağışlamıştı...

O yıllarda THK’nin bazı kaynakları şöyle özetlenebilir:

1. Halkın bağışları, 2. Tayyare Piyangosu, 3. Fitre-zekât ve kurban derileri, 4. Tayyare Pulu (Babam Hilmi Acar İzmir’de PTT müdürü idi. Yaz aylarında yanına giderdim. O zaman mektuplara 16 kuruşluk pul yapıştırılırdı. 1 kuruşu THK’nin “tayyare pulu” idi...), 5. El ve duvar ilanları imtiyazı, 6. Her sigara paketine isabet eden bir sigara farkı ücreti, 7. Uşak Şeker Fabrikası’nın ilk ürünü, 8. Bakanlar Kurulu kararlarıyla sağlanan gelir, hak ve imtiyazlar, 9. Üye aidatları, 10. Özel ve genel bütçeden yapılan yardımlar, 11. Kira gelirleri, 12. İştirakler gelirleri, 13. Faiz gelirleri, 14. Makara ve iplik fabrikası tesis hakkı, 13. Ödemiş Balyonbolu Bucağı’nın Küre ve Bağcılar köylerindeki cıva madeninin işletilmesi...

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THK, 2004’te kurban derilerinden 11.9 milyon TL, fitre-zekât bağışından 5.4 milyon TL, yardım pulundan 373 bin TL, kira gelirlerinden 2.3 milyon TL ve işletme kaynaklarından 1.7 milyon TL sağlamıştı!

THK’nin yurt çapında 1300 gayrimenkulü bulunuyor. Bunlar arasında en kıymetlisi Atatürk tarafından THK’ye bağışlanan ve “Tayyare Apartmanları” olarak bilinen Laleli’deki oteldir... Otelin bugünkü değeri, 500 milyon dolar olarak hesaplanıyor.

Otel, çeşitli suçlardan yargılanan eski THK Başkanı Osman Yıldırım döneminde Keskinoğlu Holding’e yıllık 3.25 milyon dolara kiralanmıştı...

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THK Kayyum Heyeti Başkan Vekili Abdullah Kaya, “THK pilotlarını işten çıkarmayı hiç istemediklerini, ancak maaşlarını ödeyemedikleri için bu yola başvurduklarını, tekrar uçma olanağı olursa göreve çağırma koşulu ile son verildiğini, pilotlara borcun henüz ödenemediğini” açıkladı!