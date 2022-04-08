‘Enflasyon sarmalı!’

08 Nisan 2022 Cuma

AKP Reis-i Umumisi, Reis-i Cumhur, Veziri Azam, kendi yakıştırmasıyla “ekonomist” olan, gerçekte “zamcılar kralı” Recep Tayyip Erdoğan’ın (RTE), cebinizdeki 100 TL’nin ne kadarına göz diktiğini, hafta başında, “Türkiye İstatistik Kurumu” (TÜİK), rakamlarla açıkladı!

“Tüketici Fiyat Endeksi” (TÜFE) açıklamasına göre, yıllık ortalamada cebinizdeki paranızın yüzde 61.14’ü uçmuş gitmiş. RTE, son 20 yılda, iktidarı dönemindeki en yüksek enflasyon oranını gerçekleştirdi… Üretici enflasyonu da rekor kırarak yüzde 115’e ulaştı ve cebinizdeki deliğin yama tutmayacağının habercisi oldu!

“20 yılın enflasyon rekoru” haberi, çıkardaş gazetede, maalesef ancak tek sütuna verildi! Pes!

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Aynı dönemde enflasyon, Kenya’da yüzde 5.5, Uganda’da 3.7 idi... Türkiye’nin de üyesi olduğu “Group of 20 -20 Grubu (G20)” en yüksek enflasyonun bizde olduğunu açıkladı!

Çıkardaş gazetenin rekor haberi.

Yunanistan’da enflasyon yüzde 7.2’ye çıkınca, birkaç gün önce, halk sokaklara döküldü... Bizim halk yüzde 61.14’e razı olmalı ki sokağa dökülmüyor! Garip!

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“Türkiye İstatistik Kurumu’na” (TÜİK) seçenek olarak, bağımsız ve bilimsel enflasyon hesabı yapan akademisyen ve ekonomistlerden oluşan “Enflasyon Araştırma Grubu” (ENAG) ise aynı dönemdeki kendi verilerini açıkladı. Açıklamaya göre “Tüketici Fiyat Endeksi” (E-TÜFE) yıllık olarak yüzde 142.63 olarak gerçekleşmiş…

Özeti sonuç şöyle:

Büyük “ekonomist” ve “zamcılar kralı”, cebinizdeki tüm parayı göçertmekle kalmamış, ayrıca yüzde 42.63 oranında da borçlandırmış demek!

ENAG’ın verilerine göre en fazla yükseliş yüzde 78.44 ile sağlık alanında gerçekleşmiş.

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TÜİK’e göre yıllık en düşük artışı, yüzde 15.08 ile haberleşmede idi. Ancak bu hafta internete yüzde 67 zam yapıldı. Bir önceki yılın aynı ayına göre zammın kısmen düşük olduğu ana gruplar yüzde 26.73 ile eğitim, 26.95 ile giyim ve ayakkabı, 34.95 ile sağlık idi…

Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, yüzde 99.12 ile ulaştırma, yüzde 70.33 ile gıda ve alkolsüz içecekler, yüzde 69.26 ile ev eşyası oldu.

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Kırmızı et fiyatlarına yüzde 48 zam yapılmış ve 1 kilogram kıymanın fiyatı 56 TL’den 83 TL’ye, kilogramı 62.5 TL olan kuşbaşı ise 92 TL’ye yükselmişti. Son zamla kıymanın fiyatı 90 TL’ye, kuşbaşının fiyatı ise 100 TL’ye yaklaşmış oldu.

Ramazan ayının başlamasına kısa süre kala, kırmızı ete yine zam gelmişti. Dana karkasın toptan kilo fiyatı 5 lira arttı. Perakendede etin kilosu yüzde 10 dolayında zamlandı. Perakendedeki mevcut fiyatların üzerine, yaklaşık 10-15 lira zam olarak yansıyacak.

Özbekistan ziyareti dönüşü gazetecilerin sorularını yanıtlayan zam kralı (RTE), “Şu anda bizim gıda güvenliği noktasında hiçbir sıkıntımız yok. Bu konuda yalan yanlış haberlere vatandaşlarımın itibar etmemelerini istiyorum!” dedi. Çünkü sarayında tüketilen etlerin bedeli, bizlerin ceplerinden çıktığı için “hiçbir sıkıntısı yok”!

Neymiş efendim (RTE’ye) göre, “Tarım Bakanımız önce ülkemizin dört bir yanında çalışmasını yapacak, ondan sonra da ithalde de neler yapabiliriz, bunun üzerinde de ayrıca çalışmasını sürdürecekmiş…”

Ölme eşeğim ölme!

2022 başında dış ticarette 30 milyar dolar cari fazla bekleniyor. Mevcut enflasyonun, tarım ülkesi Türkiye’nin tarımsal ürün ithalatını 15-20 milyar dolara çıkaracak bir artışa neden olacağı öngörülüyor.

İhracattaki yavaşlama, büyüme rakamını da aşağıya çekeceği için Türkiye’nin 2022’de yüzde 3 büyümeyi sağlaması bile başarı olarak söylenebilir!

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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati (bitkisel) bir yandaş gazedeki habere göre, “Türkiye kur ve faiz sarmalından çıktı, yıl sonunda beklentilerimize göre bir enflasyon düşüşü göreceğiz” demiş!

Sabah gazetesi

Patronu RTE’nin “faiz” tutkusunun etkisini kabul ederek:

“Enflasyon yüzde 60’ın üzerinde, bu bir problem! Ama ekonomiyi faiz kıskacından çıkardık. (Pes!) Döviz kurunda istikrarı sağlamış olduk!” dedi.

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2021’de, her 100 kadından 14.7’si, her 100 erkekten 10.7’si iş bulamadı… 2021’in son çeyreğinde, okuma - yazması olmayan kişilerin yüzde 8.3’ü; yükseköğretim mezunlarının yüzde 11.9’u işsizdi. 2021’de 1.4 milyon kişi işsizlik ödeneği için başvurmuş, ancak 647 bin kişi bu ödeneği alabilmişti!

Hükümet üyeleri, aynaya baktıklarında acaba yüzleri kızarıyor mu? Ne dersiniz?

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Uluslararası ekonomi kuruluşu Fitch, Türkiye ekonomisi için 2022 büyüme tahminini yüzde 4.3’ten yüzde 2.4’e, 2023 büyüme tahminini de yüzde 3.5’ten yüzde 3.2’ye indirdi ve enflasyona bağlı olarak özel tüketimdeki sert düşüşe işaret etti.

Yabancı uzmanlara göre, fiyatlardaki yükselişin, enerji ve tarımsal ürün ithalatımızda 15-20 milyar dolarlık artışa neden olması gündemde… İhracattaki yavaşlamanın büyümeyi aşağıya çekeceği ve bu durumda Türkiye’nin 2022’de yüzde 3 büyümeyi sağlamasının bile başarı olacağı düşünülüyor.

Nebati’nin (bitkisel) “2023’te seçime tek haneli enflasyonla gireceğiz” iddiasının aksine Fitch, enflasyonun yüksek seviyelerde kalmayı sürdüreceğini öngörüyor.

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü’nün (OECD) paylaştığı Şubat 2022 tüketici fiyat endeksine göre, OECD bölgesindeki yıllık enflasyon yüzde 7.7 ile Aralık 1990’dan bu yana en yüksek seviyeyi görmüş…

OECD, bu artışın “kısmen Türkiye’deki enflasyonda yaşanan keskin artışların bir yansıması” olduğu yorumunda da bulundu.

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İstanbul Tüccarlar Kulübü Başkanı İlker Önel, “İşletme sermayelerindeki azalış, finansmana erişimdeki zorluk ve piyasa faiz oranları birleşince son üç ayda kapanan işletme sayısında ciddi artışlara neden oldu” dedi...