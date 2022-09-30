Rus kaçakları!

30 Eylül 2022 Cuma

Yedi ayı aşan çatışmalar sürerken Rusya, Ukrayna topraklarının yüzde 15’ini resmen ilhakını gerçekleştirmekte!

Rus kökenlilerin yaşadığı Ukrayna’nın Donetsk, Lugansk ile Rusya’nın kısmen ele geçirdiği Zaporijya ile Herson bölgelerinde referandum düzenlendi. Referandumda, Rusya’nın bir parçası olmasını isteyip istemedikleri soruldu.

Donetsk’te 1.5 milyon, Lugansk’ta 1 milyon, Zaporijya’da 500 bin ve Herson’da 750 bin kişinin oy kullanma hakkı bulunuyordu. Referandum bitti...

İşgal bölgelerinde referandum son ererken Rus basını, Herson’da yüzde 86, Zaporijya’da yüzde 93, Donetsk’te yüzde 94, Lugansk’ta yüzde 98 “evet” denildiğini duyurdu!

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodomir Zelenski, referandumu “Kuru gürültü, boşuna yaygara, işgal altındaki topraklarda yaşanan bu saçmalıklar, referandum taklidi olarak bile adlandırılamaz!” olarak tanımladı!

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Rusya bu yöntemi daha önce de kullanmıştı. 2014’te Ukrayna’nın Kırım bölgesinde telaşla “referandum” düzenlemiş ve bu referandum da Karadeniz kıyısındaki bu yarımadayı ilhak etmek için bir gerekçe olarak kullanmış, Batı bu oylamayı yasadışı ve gayri meşru olarak kınamış ve bu hamle dünyanın çoğu tarafından tanınmamıştı!

Ukrayna-Rusya

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Rusya, 300 bin kişiyi askere çağırdı. Ne var ki askere çağrılanlar, Rusya’dan özel arabaları ya da uçaklarla kaçmaya başladılar! Vladimir Putin kaçanların cezalarını 5 yıldan 10 yıla çıkardı.

Gürcistan ve Finlandiya sınır kapılarında Rus kaçaklarının oluşturduğu 2 km’lik kuyruk, geçiş için 35-40 saatlik bekleyişi gerektiriyor.

Avrupa Birliği’ne karayolu ile geçen Rusların sayısı fırladı. AB’nin sınırlarından sorumlu Pronteks’in verilerine göre, 19-24 Eylül döneminde kara sınırlarından giriş yapan Rus sayısı bir önceki haftaya kıyasla yüzde 30 artarak 60 bini buldu.

Bu sefer, turistlerin yanı sıra Antalya’ya kaçak Rus askerlerinin gelişi de arttı...

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Rusya, “kısmı seferberlik” ilanının ardından “Ukrayna’da savaşmak üzere Türk cumhuriyetlerinden de asker toplamaya” çalışırken Orta Asya devletleri de “vatandaşlarını savaşa karıştırmamak için” direniyorlar...

Rusya Devlet Başkanlığı “İnsan Hakları Konseyi” üyesi Kirill Kobanov, “Son 10 yıl içinde Rus vatandaşlığına geçenlere yönelik yeni kurallar hazırlandığını, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan ve Özbekistan’dan gelmiş Rus vatandaşlarının Ukrayna’da savaşmak istememesi halinde, kendilerinin ve ailelerinin Rus pasaportlarının iptal edileceğini” açıkladı.

Kırgızistan, Kazakistan, Özbekistan ve Tacikistan’ın büyükelçilikleri, vatandaşlarının “Rusya’nın yanında savaşmasının yasaklandığı”nı bildirdiler... Bu ülkelerin vatandaşları, Rus vatandaşlığına sahip olsalar bile Ukrayna’daki savaşa katılırlarsa “hapis cezasıyla” karşı karşıya kalacak.

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Kızı Daryana Medvedçuk’un “vaftiz babası” Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin olan ve hakkında “vatana ihanet suçlaması” bulunan Ukraynalı firari milletvekili Viktor Medvedçuk, Ukrayna İstihbarat Servisi (SBU) tarafından düzenlenen özel operasyonla yakalanmıştı.

Viktor Medvedçuk

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşta 48. gün geride kalırken, Rusya Devlet Başkanı Putin’e yakınlığıyla bilinen Medvedçuk hakkında “vatana ihanet” nedeniyle görülen davada ev hapsine çarptırılmıştı. Medvedçuk, 24 Şubat’ta savaşın başlamasıyla ev hapsinden firar etmişti.

Türkiye, Medvedçuk’u Ruslara verdi!

AKP Reis-i Umumisi, Reis-i Cumhur ve Vezir-i Azam Recep Tayyip Erdoğan, şu açıklamayı yapmıştı:

“Rusya ile Ukrayna arasında Türkiye’nin arabuluculuğunda yaklaşık 200 savaş esirinin değişimi için yapılan anlaşmaya varıldı. Bu 200 tutuklunun tamamı bizim misafirimiz ve kontrolümüz altında. Bunlardan biri (Viktor Medvedçuk) özellikle Bay Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından talep edildi. Bu kişiyi Rusya’ya gönderdik. Bu süreci kararlı bir şekilde yürütüyor ve misafirlerimizi ağırlıyoruz.”

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya’nın, “Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 doğalgaz boru hatlarına” yönelik olası sabotajda Rusya’nın parmağı olduğuna yönelik suçlamaları “aptallık” olarak nitelendirerek, “Tedariklerini çoğaltan Amerikan sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) şirketlerinin devasa kârlarını görüyoruz. Biz doğalgaz tedarik yollarımızı kaybettik. Aynı zamanda tahmin edilebilir, düzeyde aptalca ve saçma” dedi.

Alman güvenlik kuruluşları, Kuzey Akım boru hatlarındaki sızıntıdan sonra, Kuzey Akım 1 boru hattını oluşturan her iki kolun kalıcı biçimde kullanılamaz hale geldiğinden endişelendiklerini açıkladılar...