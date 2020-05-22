Salgın, turizme taş koydu!

22 Mayıs 2020 Cuma

Rus turist çift Boris ve İvanova, bu yıl da Antalya’ya tatile geldiler… Odalarından plaja indiklerinde birer maske vermişlerdi. Rus çift akşam odalarına çıktıklarında yüzleri yanmış, ancak ağız ve burun çevreleri beyaz kalmıştı. Bir hafta sonra Rusya’ya böylesine garip bir suratla döndüler!

Alman turist sevgili çift Hans ve Helga, ilk kez Side’ye tatile geldiler… Onlara da maske verildi… Çift nasıl oynaşacaklarını, nasıl koklaşacaklarını, nasıl öpüşeceklerini bilemediler… Kaçamak öpüşmenin tadı yoktu. Almanya’ya tatsız bir tatilden döndüler!

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Geçen yıl Türkiye’ye 51.7 milyon turist geldi. Gelenlerin yüzde 83.3’ü yabancı turistler, yüzde 16.7’si yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızdı. En çok turist Rusya, Almanya, Bulgaristan ve İngiltere’den gelmişti…

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy turizm geliri konusunda şu açıklamayı yapmıştı: “Turizm geliri, 2019’da, bir önceki yıla göre yüzde 17 artarak 34 milyar 520 milyon 332 bin dolarla rekor kırdı…

2020’de ise çok ciddi büyüme hedefimiz vardı. 58 milyar, 40 milyon dolara yakın bir gelir hedefimiz vardı. İlk veriler, erken rezervasyonlar hedeflerimizin de üstünde gittiğini gösteriyordu!”

Ancak “korona(taç)virüs” bu yıl turizme taş koydu!

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Turizm ve Sağlık bakanlıkları bu yıl gelecek yabancı turist sayısının geçen yılın ancak yüzde 20’sine ulaşacağı inancındalar…

Dolayısıyla Hans ve Helga ile Boris ve İvanova olayları hayal bile olmayacak!

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Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü (UNWTO), dünya genelindeki turist sayısının, salgın nedeniyle 2020’nin ilk çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 22 azaldığını belirterek, bu düşüşün yılsonuna kadar yüzde 60 ila 80 seviyelerine ulaşabileceği öngörüsünde bulundu!

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Dünya genelinde 212 ülke ya da bölgeye yayılan salgın nedeniyle, pek çok ülke sınırlarını kapattı, iç ve dış hat uçuşlarını iptal etti ve sokağa çıkma kısıtlamaları uyguladı. Böylece bu önlemler turizmi de durma noktasına getirdi.

1- Ruslar, temmuz sonuna kadar yurtdışı uçuşları kapattı…

2- İngiltere, bu yıl yurtdışına turist göndermeyeceğini açıkladı.

3- Almanya’nın yurtdışına turist çıkışı için hedeflediği tarih eylül olarak açıklandı…

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Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Josef Maas, pazartesi günü AB üyesi ülkelerin bakanları ile yaptığı görüşmeden sonra, Avusturya, İtalya, İspanya, Portekiz, Slovenya, Hırvatistan, Yunanistan, Bulgaristan, Malta ve Güney Kıbrıs’a olan ziyaretler için sınırların açılması konusunda anlaştıklarını söyledi.

Maas, Türkiye’nin de aralarında olduğu AB üyesi olmayan bazı yönler için özel seyahat tavsiyeleri getirilebileceğinin düşünüldüğünü ekledi… Yani Bakan, Türkiye konusunda “Düşünüyorum! O halde varım!” demek istemiş…

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“Avrupa Turizm Araştırmaları Enstitüsü” (NIT) “Market Araştırmaları” Başkanı Ulf Sonntag ise “Almanya’da, talepte muhtemelen sorun olmayacaktır. Çünkü her zaman seyahat etmeye hevesli Alman olacak. Bence turistlerin Türkiye’ye, İspanya’ya ya da İtalya’ya gelmesini sağlamak için kurallar uygulanmak zorunda!” dedi.

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Bayram sonrası yurtdışına uçuşları başlatmayı planlayan hükümet, 70 ülkeye mektup göndererek Türkiye’ye davet etti, “Başımızın üstünde yeriniz var” mesajı verdi. Niyet mektuplarına Türkiye’nin sağlık altyapımız ile ilgili bilgiler de eklendi. Ayrıca, Türk konukseverliğini gösteren “Misafirimizin başımızın üzerinde yeri var” atasözü de vurgulandı…

Sonrasında Dışişleri ve Turizm bakanları “telefon davetini” başlattılar…

Bakalım bu mektuplar, ne ölçüde Hans ve Helga ile Boris ve İvanova’ya ulaşacak?

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Bazı AB üyesi ülkeler sınırlarını açacakları tarihleri saptadılar… İtalya 3 Haziran’dan itibaren turist kabul edecek. Avusturya, Almanlara sınırı 15 Haziran’da açacak. Hollanda 1 Temmuz’dan itibaren kamp alanlarını turistlere kiralamaya başlayacak. Almanya ise 15 Haziran itibarıyla dünya genelinde yaptığı seyahat uyarısını kaldıracak ve tek tek ülkeler için seyahat tavsiyelerinde bulunacak.

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Bu yıl işsizlik artacak. Turistik tesislere ikmal yapan ticarethaneler sıkıntıya düşecek

Türkiye, yalnız turizm sektöründe değil, tüm ülkede ekonomik sıkıntı çekilecek…