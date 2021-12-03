‘Titanik TL, buzdağına gidiyor!’

03 Aralık 2021 Cuma

Herhangi bir yorum yapmadan, yabancı yayınlardan RTE-TL ilişkisinden özet alıntılar yapalım:

Amerikan The Wall Street Journal gazetesi:

“Merkez Bankası indiriminin ardından Türk Lirası rekor düşük seviyede oldu. Döviz krizi Türkiye ekonomisini sarsıyor, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yirmi yıllık hâkimiyetini tehlikeye atıyor ve yıllardır büyümenin tadını çıkaran ülkede yaşam standartlarını tepetaklak ediyor!”

Uluslararası yatırım kuruluşu Bluebay Portföy Yönetimi’nden yatırım uzmanı Timothy Ash, “Erdoğan’ı dizginsiz bir halde görüyoruz! Kral çıplak, etrafında gerçeği - politikalarının ülke ekonomisini son hızla bir buzdağına doğru götürdüğünü, güçlü bir şekilde söyleyecek kimse kalmadı...” diye yazdı!

İngiliz ekonomi gazetesi Financial Times:

“Kur krizi Erdoğan’ın eseridir. (...) Fiyat artışları nedeniyle hayat standartları düştü ve halkın Erdoğan’ı beğenisi azaldı. Yıllık enflasyon yüzde 20 oranında seyretti ve bu da gerçek faiz oranlarının eksi yüzde 5’lerde oldu. Cumhurbaşkanı eğer faiz oranlarını düşürme programını sürdürürse lira daha da değer kaybedecek ve fiyatlar karşı konulmaz bir şekilde artacaktır. Bu durumda Türklerin birikimlerini korumasının tek yolu, Erdoğan’ın denetiminde olmayan bir kura yönelmek olacaktır. Eğer Erdoğan aniden yön değiştirmezse büyük potansiyele sahip Türkiye’nin karşı karşıya kalacağı tek soru, Cumhurbaşkanı’nın daha ne kadar kalacağı ve gitmeden önce ne kadar zarar vereceğidir.

Türkiye’de yıllık enflasyon oranının yüzde 20 eşiğini aşması beklendi ve bu Kasım 2018’den beri en yüksek enflasyon oranı olacak. Bu ay TL dolar karşısında yüzde 28 değer kaybetti. Analistler, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın düşük faizde ısrar etmesi halinde, Türkiye’nin hiperenflasyon yönünde yol alacağını belirtiyorlar. (...)”

Batak.

İngiliz Guardian gazetesi:

“Erdoğan ‘ekonomik savaşta’ zafer sözü verirken TL tarihin en düşük değerine geriledi. Erdoğan’ın ekonomi politikalarında değişiklik yapmasına yönelik çağrıları reddettiği konuşmasının ardından TL serbest düşüşe geçti!”

İngiliz Reuters haber ajansı:

“Türk Lirası bir günde yüzde 15 çakıldı. TL’nin değer kaybı 1999’dan beri en büyük düşüş (…) TL, son bir yılda yüzde 45, geçen haftanın başından bu yana da yüzde 26 değer kaybetti. (...) Pek çok ekonomist faiz indirimlerinin sorumsuzca yapıldığını söyleyerek kararın tersine çevrilmesi gerektiğini belirtiyor. (...) Türk Lirası kriz bölgesine geri dönüyor. Ekonomistler, faiz oranları tekrar yükseltilmediği takdirde yüzde 30 enflasyonla ve TL’nin tamamen erimesi riskiyle karşı karşıya olduğu konusunda uyarıyor...”

RTE-TL.

Amerikan CNBC-TV:

“(…) TL, salı günü dolar karşısında rekor düşüş kaydederek geçen hafta 11 düzeyinde kabul edilen ‘psikolojik engeli’ çoktan aştı. Bu yükseliş, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, artan çift haneli enflasyon ortamında, tartışmalı faiz indirimlerini savunmasının ardından tetiklendi. Öyle ki kredi derecelendirme kuruluşu Fitch’e göre ağustos ayında Türkiye’nin borç rezervinin yüzde 57’si dövize bağlı veya döviz cinsindendi. Bu da demek oluyor ki lira değer kaybetmeye devam ettikçe bu borcun ödenmesi de zorlaşacak!”

Alman Spiegel dergisi:

“Erdoğan’ın açıklamaları sonrası TL, daha da değer kaybetti. Birkaç saatte yüzde 8’den fazla geriledi. Türkiye’de lirayı en fazla etkileyen faktörün yurtdışında değil, yurtiçinde hatta daha net ifadeyle cumhurbaşkanlığı sarayında bulunuyor!”

“Titanik’e benzeyen Türkiye’nin ‘çılgın’ politikası lirayı deldi geçti. Türkiye, iki yıl arayla iki kur krizi yaşadı. ‘Erdoğanomi (Erdoğan’ın ekonomisine takılan lakap)’ sıra dışı bir şekilde yüksek faizlerin yüksek enflasyona yol açtığını savunuyor!”

TC Lira-RTE.

Uluslararsı Euronews TV:

“TL’nin dolar kuru karşısında 23 Kasım Salı günü değer kaybı yüzde 10’u aştı. TL’nin 2021’in başından bu yana ise yüzde 70 civarında. Döviz kurunda yükseliş enflasyonu da tetikleyecektir. Ekonomistler, Türkiye’nin faiz konusunda izlediği politikanın yanlış olduğunu savunuyor!”

İtalyan Unicredit Bankası:

“Uzmanları, yayımladıkları bir araştırma raporunda, kurdaki değer kaybının aralıkta ya da 2022’nin başlarında TCMB’yi faiz artırmaya zorlayabileceğine dikkat çektiler!”