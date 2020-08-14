14 Ağustos 2020 Cuma

AKP Reis-i Umumisi, Reis-i Cumhur, AKP Veziri Azam Recep Tayyip Erdoğan, nihayet “ekonomik sorunların varlığını” kabul etti...

Erdoğan şöyle dedi:

“Aldığımız önlemlerin etkilerini mayıs ayı ile birlikte görmeye başladık. Devletin destekleri ve özel sektörün gayretiyle ekonomide toparlanma sinyalleri oldukça güçlü geliyor!

Ticari ilişkilerimizin yoğun olduğu ülkelerle yerel para birimleri üzerinden ticareti kolaylaştırmak ve dış finansman ihtiyacımızı karşılamak amacıyla takas anlaşmaları yapıyoruz. Böylece Türk Lirasını dünya çapında işlem gören, istikrarlı ve itibarlı bir para birimi haline getiriyoruz.

Daha önce olduğu gibi eski büyüme oranlarımıza ulaşacağız. Yılın ikinci yarısıyla birlikte, ekonomide gerçekten çok büyük bir ivme bekliyoruz. Küresel üretim ve tedarik zincirinde Türkiye'nin ağırlığının gün geçtikçe daha çok hissedileceği bir döneme giriyoruz.

Kaliteli ve dinamik beşeri sermayemiz, stratejik konumumuz ve güçlü altyapımız, önümüzdeki fırsatları değerlendirmek için en büyük avantajlarımızdır. Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına sokma hedefimize, hiç olmadığımız kadar yakınız!”

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Dolar almış başını giderken; peki bu söyleve neden gerek duyulmuştu?

“Merkez Bankası döviz rezervimizi yeniden 93 milyar doların üzerine çıkardı. Ticari ilişkilerimizin yoğun olduğu ülkelerle yerel para birimleri üzerinden ticareti kolaylaştırmak ve dış finansman ihtiyacımızı karşılamak amacıyla takas anlaşmaları yapıyoruz. Böylece Türk Lirasını dünya çapında işlem gören, istikrarlı ve itibarlı bir para birimi haline getiriyoruz!"

Nerede o günler… İnşallah…

Erdoğan, sanayiciden esnaf ve sanatkâra, çalışanlardan gençlere kadar her kesime yönelik kapsamlı destek paketleriyle ekonomiye adeta “can suyu” verdiklerini söyledi.

Bu süreçten de hızlı bir şekilde çıkacaklarına inandıklarını belirten Erdoğan, “Daha önce olduğu gibi eski büyüme oranlarımıza ulaşacağız. Yılın ikinci yarısıyla birlikte, ekonomide gerçekten çok büyük bir ivme bekliyoruz. Küresel üretim ve tedarik zincirinde Türkiye'nin ağırlığının gün geçtikçe daha çok hissedileceği bir döneme giriyoruz. Kaliteli ve dinamik beşeri sermayemiz, stratejik konumumuz ve güçlü altyapımız, önümüzdeki fırsatları değerlendirmek için en büyük avantajlarımızdır. Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına sokma hedefimize, hiç olmadığımız kadar yakınız.” diye konuştu.

Tüm bu çabaların başarısının ülkenin salgın musibetinden uzak tutulmasıyla mümkün olacağının da altını çizen Erdoğan, bunun için 83 milyonun hep birlikte aynı hassasiyet, dikkat ve kararlılıkla hareket etmek zorunda olduğunu vurguladı.

Erdoğan, şöyle devam etti:

“Ekonomik Güven Endeksi, mayısta yüzde 20 artarak 62 değerine çıktı. İmalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı, mayısta yüzde 62,6 seviyesine yükseldi. Salgına rağmen yatırım cephesinde de sevindirici gelişmeler yaşanıyor. Kurulan şirket sayısı, mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 22,2 oranında arttı. Borsamız yeniden 100 binin üzerine çıkarak, 115 bin bandına dayandı...

Ticari ilişkilerimizin yoğun olduğu ülkelerle yerel para birimleri üzerinden ticareti kolaylaştırmak ve dış finansman ihtiyacımızı karşılamak amacıyla takas anlaşmaları yapıyoruz. Böylece Türk Lirasını dünya çapında işlem gören, istikrarlı ve itibarlı bir para birimi haline getiriyoruz."

Hac ekonomisi…

Diyanet İşleri Başkanlığı’nda yer alan bilgilere göre, “salgın olmasaydı ilk kafile kutsal topraklara 22 Haziran’da çıkacak, son hac kafilesi ise 25 Temmuz’da” gidecekti.

Hacdan dönüşler, şu günlerde 06 Ağustos – 02 Eylül 2020 tarihleri arasında yapılacaktı…

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Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, 2020’de hacca gidecek Türk vatandaşı sayısını 3 bin 430 kişi artırılarak 83 bin 430'a çıkarıldığını açıklamıştı! Adayların yüzde 53’ü kadındı!

Türkiye’den “kutsal topraklara hac ve umre” için gideceklerin bu yıl yapacakları harcama 845 milyon Euro’yu bulacaktı! Bu da 1,000.974.325 dolar yani yaklaşık 7.339.544.141 milyar TL’lik bir harcama anlamına geliyor.

Bu ziyaretler gerçekleşseydi, herhalde dolar 8 TL’yi aşardı!

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Diyanet İşleri “2020 yılında kura sonucu hacca gitmeye hak kazanan vatandaşların haklarının 2021 yılında korunacağını, hacca gitmekten vazgeçenlerin ödemiş oldukları ücretlerin, tamamının iade edileceğini” duyurdu.

2021 yılında hacca gitmekten vazgeçenlerin ödemiş oldukları ücretlerin tamamı iade edilecek. İade ödemelerin hangi bankalardan, ne gibi belgeler eşliğinde yapılacağı açıklandı…

Ertelemeyenlerin paraları, bir yıl süreyle Diyanet İşleri Başkanlığının emrinde yandaş bankalarda bekleyecek!