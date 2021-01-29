Trump’ın ‘azli’!

29 Ocak 2021 Cuma

Donald Trump, 1776’da kurulan ABD’nin tarihinde, ilk kez bir cumhurbaşkanı hakkında, 2 kez “azil kararı” verilen kişi oldu! Ancak Trump’ın görev süresi dolduğundan, Senato’da yargılanması, başkanlık döneminin sonrasına kaldı.

Trump’ın Senato’da yargılanmasına 8 Şubat’ta başlanacak. Trump’ın “suçlu bulunması için” 100 üyeli Senato’da 67 senatörün oyu gerekiyor.

Senato’da, Cumhuriyetçiler ile Demokrat senatörlerin sayısı 50- 50 eşit. Trump’ın suçlu bulunması için Senato’da “üçte iki çoğunluğun” sağlanması gerekiyor ki en az 17 Cumhuriyetçi senatörün, Trump aleyhinde oy kullanması demektir...

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Sorun “adli” değil, “hükümete karşı isyana teşvik” içerikli “siyasal” suçlamalar şöyle:

1. Başkanlık seçimi sonuçlarında yolsuzluk yapıldığına ilişkin yanlış savlarda bulunmak,

2. Seçim sonuçlarının tanınmamasına çağrı yapmak,

3. Beyaz Saray yakınlarında toplananları, yasadışı eyleme teşvikle Kongre’yi basmaları, bir güvenlik görevlisinin ölümüne de neden olacak şiddete ve yıkıcı eylemlere başvurmaları,

4. Başkanlık seçimlerinin tescilini engellemeye yönelik adımlar atması,

5. ABD’nin ve hükümet kurumlarının güvenliğini tehlikeye atmak, demokratik sistemin bütünlüğünü tehdit etmek, iktidarın barışçıl devrine müdahale etmek...

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Aralık 2019’da da Trump hakkında “azil süreci” başlatılmıştı. O dönem Demokratların çoğunlukta olduğu “Temsilciler Meclisi”, Trump’ın yasaları çiğnediği gerekçesiyle “azline” karar vermişti...

Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu “Senato’da” yapılan oylamada ise Trump’ın görevini sürdürmesi kararı çıkmıştı.

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Şimdi Trump suçlu bulunursa, Senato’da bir oylama daha yapılacak. Senato, Trump’ın bir daha kamu görevinde bulunamayacağını da oylayacak. Senato’daki oylamada, yarıdan bir fazlaya, yüzde 51’e ulaşılması yeterli...

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ABD Senatosu’nda Trump’ın “azli” için başlatılan ikinci soruşturma sürecinin de “başarısız olacağı” yönünde işaretler yoğun... Senatoda yapılan bir oylamada, 50 Cumhuriyetçi senatörden 45’i “azil soruşturmasının usulen bozulması” gerektiği yönündeki önergeye destek verdi.

Sonuç, Senato’da Trump’ın “azli” için gerekli olan “üçte ikilik oy oranı” olan 67 oya ulaşılmasının gerçekçi olmadığını ortaya koydu. Demokratların Trump’ın azli için 17 Cumhuriyetçi senatörü yanlarına almaları “olası” görülmüyor!

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Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, Trump’ın Senato’da yapılacak yargılamasında, kendisini savunmak üzere avukat Butch Bovers’ı tuttuğunu söyledi.

Bovers, daha önce George Bush’un başkanlığı döneminde Adalet Bakanlığı’na “seçimle ilgili konularda” özel danışmanlık yapmıştı.

Kongre Polis Örgütü’nün üst düzey yetkilileri, Trump’ın destekçilerinin 6 Ocak’ta Joe Biden’ın seçim zaferinin onaylanacağı oturumu durdurmak için Kongre binasına yönelik saldırı sırasında yaşanan “başarısızlıklarından” dolayı özür diledi...

EŞCİNSELLİK ANLAYIŞI!

ABD’nin yeni Başkanı Joe Biden, Trump’ın tartışmalara yol açan bir kararını iptal etti... Amerikan ordusunda “eşcinsellerin” görev yapabilmelerine olanak sağlayan bir kararname yayımladı!

Demokrat Başkan Barack Obama döneminde 2016’da “eşcinsellerin - transseksüellerin” orduda kimliklerini gizlemeden görev yapmalarının ve cinsiyet değiştirebilmelerinin önü açılmış, ancak Trump, 2017’de bu uygulamayı kaldırmıştı.

Amerikan ordusu 1.3 milyon kişiden oluşuyor. Ordudaki “trans bireylerin” sayısına ilişkin resmi veri bulunmasa da orduda yaklaşık 9 bin “trans birey” bulunduğu tahmin ediliyor.

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Belçika, Houthalen-Helchteren kasabasında bulunan Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığı’na bağlı “Yeşil Cami (Groen Moskee)” imamının, eşcinsellik karşıtı görüşleri nedeniyle oturma iznini uzatmayarak, sınır dışı edilmesini kararlaştırdı!

Yeşil Cami’nin imamı, Facebook hesabından, “eşcinselliğin hastalık olduğunu, çürümeye yol açtığını ve İslam tarafından yasaklandığını” ayrımcı bir dille anlatan bir ileti paylaştı.

İmam, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın tartışmalara neden olan eşcinsellik karşıtı vaazını da hatırlattı. “Eşcinsellik kapitalizm ve demokrasi virüsüdür” yazan bir takipçisine de teşekkür etti.

İltica ve Göçten Sorumlu Devlet Bakanı Sammy Mahdi, 3 yıldır Belçika’da yaşayan imamın oturma iznini uzatmama kararı aldıklarını açıkladı. Belçikalı bakan, “Toplumumuza nefret ekmek için gelenlerin burada yeri yoktur!” dedi.

İç İdaresi ve Uyum Bakanı Bart Somers de Yeşil Cami’nin ruhsatının iptali için yasal işlem başlattı. Houthalen-Helchteren Belediye Başkanı Alain Yzermans da belediye meclisinin Yeşil Cami konusunu ciddi şekilde değerlendireceğini söyledi.

Başkan, “Demokratik, anayasal devlete karşı gelen ayrımcı mesajlar kabul edilemez. Belediyemiz, eşitliğe ve hoşgörüye büyük önem veriyor” dedi.