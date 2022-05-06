Türk diplomatlar (2)

06 Mayıs 2022 Cuma

Önceki yazıda “Yabancıların tiyatro dünyasında, ‘one man show’ tek adam gösterisi” denilen bir tanımlamaya değinmiştik! Bu tek kişilik rolü oynayan sanatçı, sahnede “tek başına çeşitli gösteriler, yapar!” demiştik...

Boğaziçi Üniversitesi’nde “özerkliği” dışlayıp dışarıdan “rektör” ve ayrıca “milletvekili” olmayanları da “bakan” atayan AKP Reis-i Umumisi, Reis-i Cumhur, Vezir-i Azam, zam kralı Recep Tayyip Erdoğan’ın (RTE) Dışişleri Bakanlığı’nda da aynı “rolü” oynadığına geçen yazımızda değinmiştik!

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“Vali”, Türkiye içinde nasıl “hükümeti” değil de “devleti” temsil ediyorsa, “büyükelçi” de Türkiye dışında “hükümeti” değil “devleti” temsil eder! RTE, bırakın “devleti”, “hükümeti” bile temsil etmeyen yakın arkadaşlarından, “büyükelçi” atamaları yapmayı sürdürüyor!

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1980’de ülkücü Mustafa Eroğlu’nun öldürülmesiyle ilgili davada “cinayet suçlamasıyla”, Dev-Yol üyesi olarak “idamla” yargılanıp Almanya’ya kaçan Ozan Ceyhun’un ilginç bir yaşamöyküsü var!

Yazar Demirtaş Ceyhun’un oğlu Ozan Ceyhun, Hacettepe Üniversitesi’nde, “Alman dili ve edebiyatı” eğitiminden yıllarca sonra “Almanya vatandaşı” oldu!

1986’da “Yeşiller Partisi’ne” üye oldu, çalışmasının ağırlık noktası “Almanya’da yabancılar ve mültecilerin durumları” idi…

“Yeşiller Partisi’nde” iken, Almanya adına, “Avrupa Parlamentosu’nda” görev aldı. Ardından “Almanya Sosyal Demokrat Partisi’nden (SPD)”, “Avrupa Parlamentosu Milletvekilliği” ve “parti sözcülüğü” yaptı...

“İslam düşmanı kişilere, Almanya’daki Müslümanlar ve Türklerle ilgili fişleme raporları” hazırlatıp ilgili makamlara sunmuştu!

Raporda, Almanya’daki, Türk toplumu, vakıfları, dernekleri fişlenmişti. Ayrıca Müslümanlara yönelik “sürek avı” öneriliyordu! Ceyhun, türbanı “siyasal üniformaya” benzetmiş, “Türban, başörtüsü değil. Siyasal bir üniforma olup tutucu, dogmatik bir İslamı temsil ediyor” demişti!

2002’de Türkiye’ye dönen Ceyhun, şunları söylemişti:

“İslam, zaten korkulan bir olay haline gelmiş durumda. 11 Eylül teröründen beri. Türkiye’de de eşi ve kızları başörtülü aile pozları veren bir başbakan, AB’nin klasik ölçütlerine uymuyor! (Acaba bu kim?) AB modern İslama karşı değil, ama modern İslamda da AKP’nin sunduğu fotoğraflar yok!

Modern İslam, Atatürk’ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti’nin İslamı ve bu anlayışın maalesef iyice yozlaştırılması sonucu olarak, türban gibi konuların insan hakları çerçevesinde tartışılması safsatası bunun örneğidir!

AB’de bu anlayış, tepki görüyor. AKP’yi, bizim (!) Alman ‘Hıristiyan Demokratlar’ ile kıyaslamak büyük haksızlık olur. Çünkü adlarındaki ‘Hıristiyan’ demokratlık dışında, siyasaya yansıyan dinsel hiçbir yanları yok!”

Ceyhun, 2015’te AKP’den İzmir milletvekilliği aday adaylığı gerçekleşmeyince, RTE’ye danışman yapılmıştı!

2020’de, Viyana’ya (Görsel), sonra Endonezya Cakarta’ya büyükelçi atandı! (RTE, Ceyhun’dan önce, hariçten ve her nedense AKP’li dört kişiyi daha, Cakarta Büyükelçisi yapmıştı!)

Basınımızda, Ceyhun’dan en çok, Viyana Büyükelçisi iken Egemen Bağış’a nikâh şahitliği yaptırdığı, türbanlı eşi Azize Sıkdağ’a elini öptürtürken gösteren resimler gündem olmuştu! (Görsel)

Ceyhun şunları da söylemişti:

“Erdoğan, kılık, kıyafetle başlıyor, içki içip içmemeye varıyor. Bundan dolayı da siyasetçiler tedirgin durumdalar. Avrupa’da aklı başında olan siyasetçilerin Türkiye’de köktendinci bir partinin iktidara gelmesinin, ne derece AB çıkarlarına uygun olup olmadığını sormaları, bence haklı bir tavır!”

Ceyhun, 2006’da, “Erdoğan’ın hükümeti Türkiye’nin İslamlaştırılmasını mı istiyor” sorusuna “Sorsanız bunu inkâr edecektir! Fakat bunda bir doğruluk payının var olduğunu düşünüyorum!” yanıtını vermişti!

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Mahmud Erol Kılıç: İlahiyatçı... 2019-2021 tarihleri arasında Cakarta Büyükelçisi idi…

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Zekeriya Akçam: AÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunu olup 22. Dönem milletvekiliydi… 2012-2016 yılları arasında Cakarta Büyükelçisi idi. (4.’sü haftaya.)

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Murat Mercan, AKP’nin “kurucu üyesi”, Eskişehir milletvekili idi… Mercan, 2012’de Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcılığı’na, 2017’de Japonya’ya Tokyo, 2021’de ABD’ye Washington Büyükelçiliği’ne atandı.

Not: Sürecek…