Eğitim... Yanıt bekleyen sorular

14 Ağustos 2020 Cuma

Fransa... 1 Eylül’de açılıyor okullar. 2020-2021 döneminde normal eğitimin yeniden başlayacağı açıklandı.

İtalya... 14 Eylül tarih olarak verildi.

Hollanda, Belçika.. Oralarda da haziran başından beri eğitim sürüyor.

Çin’de çoktan açıldı. Öğrenciler sabah daha okula gitmeden aileleri ateşlerini ölçüyor ve sonuçları WeChat üzerinden sınıf öğretmenlerine gönderiyorlar.

Öğrenciler birbirleri ile 3 metre mesafe kalacak şekilde sıralarına oturuyor.

Hepsinde hemen hemen alınan önlemler aynı: Düzenli ateş kontrolleri, fiziksel mesafe, hibrit programlar (yani uzaktan eğitimin de işin içinde olduğu); öğle yemeğinde yeni düzenlemeler - her öğrenci kendi yemeğini kendi getiriyor.

Kütüphane, bilgisayar odası gibi ortak alanlara belli sayıda öğrenci sıra ile giriyor...

Çin, Fransa, İtalya... Pandemiye en kötü yakalanan ülkeler.. Görüntüler hâlâ hafızalarda..

Türkiye... Bekliyorduk açıklamayı...

2020-2021 eğitim döneminde yüz yüze eğitimin ertelendiğini açıkladı Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk. Şimdilik 1 ay ertelendiği, 31 Ağustos’ta eğitimin “uzaktan” verileceği bildirildi. Gerekçe: Zaten hayli artan vakalar karşısında riski artırmamak için alınan önlem...

Peki, nasıl oldu da onlar eğitimi gerekli önlemler alarak sürdürebiliyorlar?

Biz neden sürdüremiyoruz?

Hükümetin ekonomiyi önemsediği kadar eğitimi önemsemiyor olmasından kaynaklı olabilir mi?

Toplumların hem sağlığını hem de geleceğini korumak kolay değil böyle pandemi dönemlerinde. Koordineli ve topyekûn mücadele gereken bir süreç.

Evet, kapsamlı hazırlanmış bir uzaktan eğitim programı var: EBA. Ama ebeveynlerin eğitim ve birikim olarak çocuklarının öğrenmesine yeterince destek olamadığı koşullarda veya evde öğrencinin bu yayınları izlemesi ve çalışması için uygun bir ortam bulunmadığı koşullarda TV yayınları aracılığıyla uzaktan öğrenmenin etkisi sınırlı olur.

Önümde yeni bir rapor var. Türkiye Eğitim Derneği (TED) tarafından hazırlanmış.

Rapora göre öğrencilerin yüzde 60’ı EBA’ya giriş dahi yapmamış. Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü verilerine göre 23 Mart - 19 Haziran 2020 tarihleri arasında EBA’yı toplam 7.3 milyon öğrenci, 1 milyon öğretmen aktif olarak kullanmış, toplam 6 milyon canlı ders yapılmış. Türkiye’deki toplam öğrenci sayısı (okulöncesi, ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim) yaklaşık 18 milyon. Yani 18 milyon öğrencinin yüzde 60’ı EBA’dan yararlanmamış.

Uzaktan eğitim, altyapı ve fiziksel koşullar doğru ve herkesin erişebileceği şekilde sağlandığı takdirde işe yarar ancak. Evet, Türkiye akıllı cep telefonu kullanıcısı bir ülke. Ama TÜİK verilerine göre Türkiye’de yaklaşık her 10 haneden birinde internet bağlantısı bulunmuyor. Masaüstü bilgisayar, taşınabilir bilgisayar veya tablet bulunan hane oranları da oldukça düşük, ortalama yüzde 20’lerde.

Okul kapanışları nedeniyle oluşan öğrenme kayıpları ile ilgili projeksiyonlar hiç de iç açısı değil. Örneğin McKinsey tarafından gerçekleştirilen bir projeksiyon çalışmasına göre öğrenme kayıplarının ve öğrenme eksiklerinin telafi edilmemesinin bireylerin yaşamında olduğu kadar ülke ekonomisinde de kalıcı zararlar oluşturabileceğine dikkat çekiliyor.

Dünya Bankası raporuna göre ise COVID-19 nedeniyle yaklaşık 6.8 milyon öğrencinin okulu terk edeceği tahmin ediliyor. Bu terklerin yüzde 60’ını 12 ile 17 yaş arasındaki öğrenciler oluşturacak. Beklenen gelir şoku okul terklerinin başlıca sebebi olacak. Küresel düzeyde sadece gençler için gayri safi yurtiçi hasılanın (GSYH) yüzde 4 oranında daralması ve okul dışında kalan nüfusun yüzde 2 oranında artması bekleniyor.

COVID-19 nedeniyle yaşanan öğrenme kaybı gelecekte gelir kaybına da yol açacak. Günümüzde ortalama başarı gösteren bir öğrenci farklı senaryolara bağlı olarak profesyonel hayatında yıllık ortalama 355 dolar, 872 dolar ve 1408 dolar gelir kaybı yaşayacak. Bu değerler bireyin çalışma hayatının tamamı dikkate alındığında yaklaşık olarak 6 bin 500 ile 26 bin dolar arasında değişen kayıp anlamına geliyor.

COVID-19 nedeniyle okulların kapalı olmasının öğrencilerin PISA performanslarını düşüreceği belirtiliyor.

Konu kapsamlı.. Sürdüreceğiz...