Milleti arkasına alarak kuruldu YENİ Parti. Yeni umut olmak üzere yola çıktı. Meclis aritmetiğinde hemen ana muhalefet partisi kimliğine kavuştu. Hedefi iktidar. Yol ise hiç kolay değil. Tek çare oyunun kurallarını değiştirmek. Bunu eski CHP siyaseti ile yapmak mümkün değil, ezber bozucu yeni siyaset biçimi şart. O zaman 2 soru:

- YENİ Parti gerçekten yeni bir siyaset üretebilir mi? Ezber bozabilir mi? Türkiye’yi yıllardır içine hapseden kısır döngüyü kırabilir mi?

- Oyunun kurallarını değiştirebilir mi?

“Oyunun kuralları” diyorum; çünkü uzun zamandır Türkiye’de siyaset, demokratik rekabetten çok önceden yazılmış bir senaryoyu andırıyor. İktidar, MHP ve bir propaganda aygıtına dönüşmüş yandaş medyası ile birlikte gündemi belirliyor; ötekileştirme, kutuplaştırma ve kimlik siyasetini sürekli yeniden üretiyor. Gündem sürekli bu başlıklar etrafında şekillendirilirken toplum ekonomik sorunlardan hukukun üstünlüğüne kadar temel meselelerden uzaklaştırılıyor.

Aynı süreçte muhalefet sistemli biçimde itibarsızlaştırılıyor. CHP’li belediyeler neredeyse toptan suç örgütü gibi gösterilirken iktidara yakın belediyeler hakkında benzer ölçekte soruşturmaların yürütülmemesi kamuoyunda adalet duygusunu zedeliyor. Henüz iddianameleri tamamlanmadan aylarca tutuklu kalan belediye başkanları, hem Türkiye’de hem de uluslararası kamuoyunda sürecin hukuki değil siyasi olduğu yönündeki değerlendirmeleri güçlendiriyor. Buna karşın sahte diploma iddiaları, kamu kaynaklarının belirli dernek ve vakıflara aktarılması, LGS ve benzeri sınavlarla ilgili tartışmalar gibi iktidarı ilgilendiren pek çok dosyanın gündemden hızla düşmesi de bu algıyı besliyor.

Öte yandan iktidarın önemli bir toplumsal dayanağı da var. Oy oranı geçmiş yıllara göre gerilemiş olsa da özellikle sosyal yardım politikaları milyonlarca vatandaşa ulaşıyor. Yenidoğan desteğinden doğalgaz yardımına, yaşlı ve engelli aylıklarından eğitim desteklerine kadar yaklaşık 50 ayrı kalemde verilen yardımların yalnızca yılın ilk altı ayındaki tutarı 194.2 milyar liraya ulaştı. Bu tablo, siyasal sadakatin yalnızca ideolojik değil, ekonomik zeminde de yeniden üretildiğini gösteriyor.

İşte tam da bu nedenle, muhalefetin önündeki asıl mesele yalnızca iktidarı eleştirmek değil; bu oyunun kurallarını değiştirecek yeni bir siyaset dili ve yeni bir siyaset yöntemi geliştirebilmek.

İktidarın en büyük gücü devlet imkânlarının yanı sıra gündemi belirleme ve rakibini kendi sahasında oynamaya zorlayabilmesi. Muhalefet kazanmak istiyorsa rakibinin kurduğu oyunu daha iyi oynamaya değil, oyunu değiştirmeye mecbur. Peki oyunun kuralları nasıl değiştirilir?

Her şeyden önce yeni parti, gerçekten yeni bir siyaset biçimi inşa etmek zorunda. Yeni bir logo, yeni isimler ya da yeni sloganlar yetmez. Eski örgütlenme anlayışıyla yeni siyaset üretilemez. Yıllardır seçimden seçime çalışan, hiyerarşik, yaş ortalaması yüksek, karar alma süreçleri tabana kapalı örgüt modeli artık çağın gerisinde kaldı. Bugünün siyasetinde ihtiyaç duyulan şey; gençlerin, kadınların, meslek örgütlerinin, girişimcilerin, bilim insanlarının ve yerel inisiyatiflerin karar süreçlerine doğrudan katıldığı, dijital araçları etkin kullanan, sürekli sahada olan dinamik bir örgütlenme modeli.

Gençler politika üreten ve karar veren aktörler olarak sistemin içine alınmalı. Çünkü bugün Türkiye’nin en büyük siyasal enerjisi gençlerde; en büyük umutsuzluğu da onlar yaşıyor.

Aslında Türkiye’nin ihtiyacı yalnızca yeni bir parti değil; yeni bir siyaset mimarisi. Bu yeni siyaset mimarisi otokratikleşen rejimlerde muhalefetlerin önünü açabilecek bir yöntem olabilir mi?

Aslında bu soru yalnızca Türkiye’nin sorusu değil. Dünyanın birçok ülkesinde siyaset bilimciler aynı soruya cevap arıyor: Demokratik yollarla iktidara gelen ama zaman içinde devlet kurumlarını kendi lehine dönüştüren yönetimler nasıl değiştirilebilir?

Harvard Üniversitesi siyaset bilimcisi Steven Levitsky’nin ortaya koyduğu çerçeveye göre, otokratikleşen rejimlerde demokratik dönüşüm yalnızca seçim kazanmakla değil; muhalefetin toplumsal desteğini büyüterek iktidarın yıllar içinde kendi lehine kurduğu eşitsiz oyun alanını adım adım aşındırabilmesiyle mümkün. Türkiye’de bunun yolu, laiklik, hukuk devleti ve demokratik anayasal düzen gibi ortak ilkeler üzerinde yükselen geniş bir toplumsal mutabakat kurmaktan geçiyor. Çünkü oyunun kurallarını değiştirmek, ancak oyunu herkes için yeniden adil hale getirmekle mümkün.

YENİ Parti’nin önündeki asıl sınav tam da bu.