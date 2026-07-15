Memlekete hizmeti, Maliye Bakanlığı’nda hesap uzmanı olarak yirmi dört yaşımda öğrenmeye başladım. Bir vergi uyuşmazlığı nedeniyle bilirkişi olarak atanmıştım. Olayda yalnız vergi kanunlarına değil, Ticaret ve Bankalar Kanunu’na da aykırılık ve önemli çıkar sağlama vardı. Olay yargıya intikal etti. Yargıç, işadamına niçin yaptığını sorduğunda, yanıt “Memlekete hizmet için” oldu. Bende böylece daha sonra uygulama ve söylemlerle de “memlekete hizmet”in anlamı pekişmeye başladı. Amaç hep “memlekete hizmet” oldu.

Siyasetçi, başkan, vekil, bakan, örgüt, iş insanı olarak memlekete hizmetten gayri başka beklenti yoktu. Yalnız memlekete hizmet tekeli, karteli oluştu. Piyasalarda olduğu gibi siyasette de tekelleşme, kartelleşme başlayınca konumu korumak, sürdürmek için de önlemler alınması, uygulanması gerekir.

Piyasalarda yerleşik tekeller konumlarını koruyabilmek, sürdürebilmek için yasal destek arar, büyük reklam kampanyaları yapar, medyayı kullanır, olası rakip firmaları satın alır, devralır; ürkütücü, cezalandırıcı fiyat uygulamaları yaparlar.

Siyasette de uygulama piyasa stratejilerinden farklı değildir. Önlemler, yasal düzenlemeler, yargı desteği, ürkütme, cezalandırma, reklam, medyayı kullanma, rakiplerden transferler, rakiplerin yönetimlerini ele geçirmektir.

Kartel anlaşmaları, birden fazla ekonomik birimin, firmanın, danışıklı hareket ederek birlikte karar alması, uyumlu uygulamalar yaparak sağlanacak tekel kârının bölüşülmesi anlaşmalarıdır. Kartelin lideri, liderin izleyicileri, kuralları, kurallara aykırı davrananları cezalandırıcı yaptırımları vardır. Genellikle piyasa payı yüksek olan ya da piyasayı etkileyebilecek olan izleyicilerine çek dağıtan lider olur.

Siyasette de gizli, açık ittifaklar, destekler, örgütler, kartel oluşturur.

Komprodor olarak tanımlanan grup da kartelin üyesidir. Kartelde dışlamadan, baskıdan, hürriyeti bağlayıcı cezalandırmadan faili meçhule değin yaptırımlar uygulanır. Uğur Mumcu cinayeti nedeniyle Mehmet Ağar’a atfen “Tuğlayı çekerseniz duvar yıkılır” söylemi geçersiz değildir.

Piyasalarda çokuluslu şirketler, nasıl tekel oluşturuyor, yerli tekelleri destekliyor, “kartel” anlaşmalarında yer alıyorlarsa siyasette de emperyal güçler, hizmet, tekel, kartellerini desteklerler.

Piyasalarda tekelleşme, kartel oluşumu, belli kişi, grupların çıkarına sosyal refah kaybına yol açıyorsa, siyasette de hizmet alalaması altında tekelleşme, kartel benzeri anlaşmalar, sonuçta kişisel ve belli bir azınlığın çıkarına hizmete dönüşüyor, toplumsal yarar sağlamıyor.

Siyasette hizmet tekeli, karteli varlığını sürdürebilmek için kullandığı tüm araçlar ile siyasal rejim otokrasiye, faşizme yöneliyor. Memlekete hizmet sloganı, tutkusu sonuçta otokrasinin, faşizmin kamuflajı olarak kalıyor.