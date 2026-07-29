YENİ Parti, CHP’de kalıp butlancı, işgalci, fırsatçı -nasıl tanımlarsanız tanımlayıngrupla mücadele etmenin alternatifi olmazlığı değil mücadelenin tamamlayıcısıdır.

Anketlerde, tartışmalarda YENİ Parti ve CHP içinde mücadele ayrı seçenekler olarak yer alıyor. Ancak birbirini dışlayan, istatiksel olarak (mutually exclusive) alternatifler değildir.

CHP içinde mücadelenin başarılı olabilmesi, CHP’nin Kılıçdaroğlu ve yandaşlarından arınması için YENİ Parti vazgeçilmez önkoşuldur. YENİ Parti’nin başarısı, sonuçta CHP’yi arınmış olarak canlandıracaktır.

CHP içinde kalıp yarışmak ilk bakışta yerinde gibi görülebilir. Butlancı yönetim sinsi, ikiyüzlüdür. Daha şimdiden 52 il başkanını değiştirmiş, sayısız ihraç yapmıştır. Olağan bir kurultaya kadar merkez gereken sayıda delege ayarlaması da yapacaktır.

Tüm başarısızlığına karşın CHP’ye katkısı olmayan fırsatçı Kılıçdaroğlu, 13 yıl parti başkanı olarak nasıl kalmış, kendini cumhurbaşkanı adayı gösterilmesini sağlamıştır? Özür dilerim; ayak oyunlarıyla, ödün vererek karşılıkçı çıkar, aldatıcı davranışlarla... Kılıçdaroğlu yönetiminde partinin seçimde başarı olasılığı yoktur. Zaten amaç da CHP’nin başarılı olması değil, Erdoğan’ın seçimi kazanması, Cumhur İttifakı düzeninin sürmesidir. Kılıçdaroğlu araçtır.

Seçimin YENİ Parti tarafından kazanılmasıyla CHP içindeki mücadele de kazanılacaktır. Butlan ekibi halkoyuyla tasfiye edilmiş olacaktır. CHP içindeki mücadele ancak bu yolla kazanılabileceğinden YENİ Parti, CHP içinde kalıp mücadele etmenin alternatif değil, CHP içindeki mücadelenin de kazanılması aracıdır. Başarıyla parti, Kılıçdaroğlu ve butlan ekibinden arınarak CHP’nin varlığını sürdürmesini sağlayacaktır.

CHP tabanı seçici, irdeleyicidir. Dededen babadan deyip oya damga basmaz, oy vermez. Nitekim CHP’nin oyu, 1957 ve 1977 seçimlerinde yüzde 40’ı aşarken Baykal döneminde 1999 genel seçiminde baraj altı kalmış; Kılıçdaroğlu döneminde de yüzde 25 tavanını aşmamıştır. CHP’nin 1950-80 dönemi oy ortalaması yüzde 35’tir. Kılıçdaroğlu’ndan kurtulduğunda oy oranı 2024 yerel seçiminde de hemen bu düzeyi bulmuştur. Geçmişte Kılıçdaroğlu’na alternatifsizlikten oy verilmiştir.

Yeni diye nitelendirilen bence gerçek CHP’yi temsil edecek olan partinin oy oranı muhalefet anlayışıyla yüzde 35’i aşabilir. Partinin omurgasını CHP oluşturacaktır. Ayrıca Kılıçdaroğlu nedeniyle CHP’ye oy vermeyen bir kitle, Cumhur İttifakı’ndan kopmuş, arayış içinde olan seçmenlerin, kararsız, beklentisi olanların da katkısıyla oy oranı anketlerin gösterdiği yüzde 35 düzeyini de aşabilir.

Kılıçdaroğlu, butlancı grubun oy oranı anketlerde yüzde 5 dolayında görülmektedir. Seçim sürecine girildikçe bu oranın yüzde bir buçuğa düşeceği beklenebilir.

Genelleme yapmadan ailem; dededen, babadan CHP’li çevrem kısmi örnek olarak verilebilir. CHP mecazi anlamda değil, gerçekten baba ocağımızdır. Dayım Saffet Arıkan partinin kurucularından ve ilk genel sekreterlerindendir. Babam Prof. Dr. Atıf Akgüç de dönem dönem partinin yönetiminde görev almış, Atatürk ve İnönü dönemlerinde vekillik yapmıştır. 1980 öncesi aileden belediye başkanı, kurucu meclis üyesi olarak partinin kurullarında görev yapmış kişiler bulunmaktadır. Ben, 1957 yılından beri CHP’ye oy veririm ve CHP üyesiyim. İnönü ve Ecevit dönemlerinde CHP’nin arka mutfağında diyelim, akademisyen ve bürokratların da katıldığı çalışma gruplarında zaman zaman görev aldım. Ancak partide aktif bir görevim olmadı. “Kişi noksanı bilmek gibi irfan olmaz.” CHP’den ayrılmam söz konusu olamaz. CHP’nin butlancı, işgalci gruptan arınmasını bekler, kurtuluşu savunurum.

Yandaş medyada butlancıların iftiralarını dinleyip izledikçe Köroğlu çağrışım yapıyor:

“‘Muhannet (korkak) başına dar ola/ Bir adamda namus gayret ola.”