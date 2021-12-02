Daha iyi bir Türkiye’yi ancak eğitimle inşa edebiliriz

02 Aralık 2021 Perşembe

ÖĞRENCİLERİMİZ TÜRKİYE İÇİN NESNE DEĞİL ÖZNE KONUMUNDA OLMALIDIRLAR

Her yönüyle yeni bir dünya şekilleniyor. Ve de artık herkes, herkesin bir tık ötesinde. Küreselleşmenin olanakları herkesi herkese daha ulaşılabilir kıldı. Ve tüm bu değişimler doğal olarak çağımızın eğitim sistemlerine de etki ediyor. Ülkemiz de, istese de istemese de bu değişimin dışında kalamaz. Ülkemizin bu değişimden daha güçlü çıkmasının ve daha iyi bir Türkiye’yi inşa etmenin yegâne yolu da eğitimdir.

MUCİTLİK SEVDASINDAN MEMUR OLMA SEVDASINA

Tabii, daha iyi bir Türkiye’yi inşa edecek olanlarımız da yine gençlerimiz. Eğitim sistemimiz gençlere hayal kurmayı, yüksek beklentili olmayı, güçlü karakter özelliklerini verebilmelidir. İcat çıkarması, mucitlik yapması gereken gençlerimiz, eğitim hayatlarının sonunda memur olma sevdasına saplanmamalıdır. Ve bu daha iyi bir Türkiye’yi inşa edecek eğitim sistemimiz gençlerimizi tüketmemeli, öğütmemeli, onların ayağına prangalar vurmamalıdır. Bunu sağlayacak eğitim sistemi de ancak insan merkezli bir eğitim sistemidir. Bilginin depolanmadığı, bilginin aktif kullanıldığı, bilgiye öğrencinin kendisinin ulaştığı, yorumladığı bir eğitim sistemi…

FİZİKSEL DONATIM TABİİ Kİ ÖNEMLİDİR AMA…

Daha iyi bir Türkiye’yi inşa edecek eğitim sistemi için, tabii ki eğitim öğretim ortamları, fiziksel donanım önemlidir. Ama eğitim sistemimiz, buralarda, gençlere bir heyecan, aşk, sevda verebilmelidir öğrencilerimize, ülkemize dair, insanlığa dair. Kısacası; kendisi insanlık ve Türkiye için nesne değil de özne konumunda olabilecek bir gençlikle, öğrencilerle, eğitimde bu yeniliği ve daha iyi bir Türkiye’yi inşa etmede; sihrin, büyünün kendisi de eğitimimizin merkezi olan öğretmenlerimizdir.

PEKİ, DAHA İYİ BİR TÜRKİYE’Yİ İNŞA EDECEK EĞİTİM SİSTEMİ İÇİN NE YAPMALI?

Eğitim öğretim ortamlarını modern, konforlu, teknolojik binalar haline getirmenin yanı sıra, enerjimizin büyük çoğunluğunu öğretmenlerimizin her anlamda daha iyi olmalarına vermeliyiz. Ekonominin bütün üst yapı kurumlarını etkileyen bir alt yapı kurumu olduğunun farkında olarak, daha güçlü bir ekonominin eğitimimizi de güçlendireceğini unutmamalıyız. Bu nedenle de ekonomi ve eğitim ilişkisinden hareketle, Milli Eğitim Bakanlığı’nın bütçesi hep 1. sırada olmalı ve MEB’de kendisine ayrılan bütçeyi daha insan merkezli kullanmalıdır. Okul binalarının, dersliklerin artması, daha iyi koşullara kavuşması, sınıflardaki öğrenci ortalamalarının düşmesi tabii ki önemlidir.

Evet, daha iyi bir Türkiye, ancak eğitimle inşa edilebilir. Bunun için aklı, bilimi ve liyakati merkeze alarak, okul öncesinden yüksek öğretime siyaset üstü ortak bir devlet aklını hakim kılarak hareket etmek zorundayız. Ve ancak böyle yeni dünyada daha güçlü ve daha iyi bir Türkiye olarak yerimizi alabiliriz. Türkiye Hepimizin, Eğitim Hepimizin…