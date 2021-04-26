Mektepler mamur olursa hapishaneler harap olur mu?

26 Nisan 2021 Pazartesi

DİĞER MESLEKLER DE ÖNEMLİDİR AMA EĞİTİM DİĞERLERİNİN HER BİRİSİNİ YAPILANDIRIR

Herkes konuşurken eğitimin öneminden dem vurur, eğitim iyi olunca şöyle olur, böyle olur diye devam eder. E hadi bizde o zaman, eğitimin felsefi, sosyal ve tarihi temelleri çalışan biri olarak eğitim tarihimiz açısından felsefi ve sosyolojik boyutlarıyla eğitimin önemini ele almaya çalışalım.

Sosyolojide ana tartışmalardan biri; hangi kurumların alt yapı, hangilerinin de üst yapı kurumları olduğu tartışmasıdır. Önemli teoriler, ekonomiyi alt yapı kurumu olarak kabul eder ve bir alt yapı kurumu olarak ekonominin diğer tüm üst yapı kurumlarını; yani sağlığı, kültürü vb. ’ni etkilediğini belirtirler. Oysaki anlıyoruz ki; ekonomiyi ve ekonomistleri de eğitim etkilemektedir. Güçlü bir eğitim kurumu en az ekonomi kadar önemli bir alt yapı kurumu olmakla beraber, diğer tüm üst yapı kurumlarını da etkiler. Yani güçlü eğitim; güçlü ekonomi, güçlü sağlık, güçlü sanat vb. de demektir. Kısaca, eğitim iyi giderse her şey iyi gider, diyebiliriz.

BİR ALTYAPI KURUMU OLARAK EĞİTİM TÜM ALANLARI ETKİLER

Diğer yandan; eğitimi ihmal ederseniz her şeyi ihmal etmişsinizdir. Yani eğitime önem vermemenin tüm alanlara olumsuz yansımaları olur. Bir alt yapı kurumu olarak eğitim tüm alanları etkiler. Çünkü eğitim doktorundan mühendisine tüm meslek sahiplerini de yetiştiren alandır. Bu nedenle eğitimin bozulması da yine aynı şeklide tüm alanlarda bozulmalara yol açacaktır. Buradan da eğitimin diğer tüm meslek guruplarını yetiştiren bir alan olarak ülkemiz için ayrı bir öneme sahip olduğunu görüyoruz.

Eğitimin bu önemini yani eğitimin iyi gitmesinin her şeyi olumlu etkileyeceğini eğitim tarihimizde eski Bakanlarımızdan Emrullah Efendi’nin “Mektepler mamur oldukça, hapishaneler harap olur” sözlerinde de görebiliriz. Tuba Ağacı Nazariyesi vb. ile eğitim tarihimize önemli katkılar yapmış olan Emrullah Efendi, yakın eğitim tarihimizin önemli isimlerindendir. Ve yine Emrullah Efendi’nin mizah dolu “Şu mektepler olmasaydı maarifi ne güzel idare ederdim” sözü de gülümseticidir. Evet, Emrullah Efendi de eğitimi önemsiyordu ve ona göre eğitim ülkemizin kalkınmasının temel şartlarındandı. Eğitim her şeyin başıdır, demiştir.

MEKTEPLER MAMUR OLDUKÇA HAPİSHANELER HARAP OLUR

Evet, Emrullah Efendi’nin “Mektepler mamur oldukça hapishaneler harap olur” sözü, eğitimin iyiye gitmesinin her şeyi iyiye götüreceğiyle aynı şeydir. Emrullah Efendi’nin burada kastettiği şey; mekteplerin yani eğitimin kusursuz, eksiksiz, bayındır olması halinde, hapishanelerin yıkılacağı, yok olacağıdır. Yani eğitimin, memleketin kalkınmasının kilit taşı olduğudur. Evet, Emrullah Efendi de, eğitim iyi giderse her şey iyi gider, diyor.

BİR KİŞİYİ NASIL HAPİSHANEYE ZORLA GÖNDERİYORSANIZ, MEKTEBE DE GÖNDERMELİSİNİZ

Emrullah Efendi, bir milletin refah ve mutluluğunun ancak eğitim ile tesis edilebileceğini, ilerlemenin yolunun eğitim olduğunu düşünürdü. Ve mekteplerin yani eğitimin mamur, iyi olup, hapishanelerin harap olmasının yolunu eğitimi yaygınlaştırmak olarak görür. Öyle ki; eğitimi yaygınlaştırmak ve ilköğretimi zorunlu hale getirmek için “Çocuklar zorla okula gönderilmez” fikrine karşı “Nasıl siz bir adamı hapishaneye gönderiyorsunuz, bunda hakkınız var da mektebe göndermeye hakkınız olmaz mı?” der.

Evet, Emrullah Efendi’nin Tuba Ağacı Nazariyesinden mektepler mamur olursa hapishaneler harap olura; her şey, ’Eğitim iyi giderse her şey iyi gider’ için. Türkiye Hepimizin, Eğitim Hepimizin…