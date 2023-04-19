Sınav nedir? Neden yapılır?

19 Nisan 2023 Çarşamba

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Ruhi Sarpkaya ile sınavların ne olduğunu, neden yapıldığını, sınavların tarihçesini ve yaşamdaki etkilerini konuştuk.

“Endüstri devrimi sonrası kapitalist toplumlarda bir yandan sanayinin istediği teknik ve nitelikli işgücünün kitlesel olarak eğitilmesi zorunluluğu bir yandan da ulus devletlerin aynı ülkü, hedef etrafında benzer davranışlar sergileyecek yurttaşlar yetiştirme hedefi ortaya çıkmıştır. Ülkemizdeki sınavlarda okunmuş pirinç vb. yutturma, yatırlara gitme, dua etme gibi ritüelleri de anımsamak gerekir.”

“Sınavlar için eşitlikçi ve adaletli bir ortam oluşturulduktan sonra, sınavların kendisinin bir amaç değil, araç olduğu duygu ve düşüncesi okullarda ve ailede yerleşebilir. Böylece sınavlar rekabetçi değil öğrenmeye yardımcı olan bir araç haline dönüşebilir.”

Hocam sınav, ölçme ve değerlendirme ne anlamlara geliyorlar?

Sınav, kişinin (yaygın olarak öğrencinin) hedeflenen bir konudaki bilgisini, becerisini, yeteneğini, fiziksel uygunluğunu, herhangi bir konudaki algısını, tutumunu, inancını vb. ölçmeyi amaçlayan bir eğitim değerlendirmesidir. Sınav, kişinin edindiği bilgiyi, verilen kısıtlı bir zaman dilimi içerisinde en etkili bir biçimde ifade etmesidir. Sınavlar görsel, bedensel, ruhsal, yazılı veya işitsel yollarla yapılabilir.

Aslında sınav, bir ölçme ve değerlendirme sürecidir. Ölçme, kısaca nesnelerin gözlemlenip, gözlem sonuçlarının sayı ve ya sembollerle ifade edilmesidir. Değerlendirme ise, ölçme sonuçlarının anlamlandırılmasına, bir ölçütle karşılaştırılarak karar verilmesine, yorum yapılmasına denir. Değerlendirme bir yargılama işlemidir.

Eğitim sistemlerinde neden ölçme değerlendirme yapılır?

Bu aslında eğitim sisteminin hedefleriyle ilgilidir. Bütün ulusların eğitim sistemlerinin amaçları/hedefleri vardır. Her eğitim sisteminin nihai amacı bu hedeflere ulaşmaktır. Ölçme ve değerlendirmenin temel işlevleri şunlardır:

• Hedef ve davranışların ne düzeyde gerçekleştiğinin anlaşılmasını sağlar.

• Öğrenme sürecinin etkililiğinin artırılmasını sağlar.

• Öğrencinin gelişimi hakkında bilgi verir.

• Eğitim programının ne kadar başarılı olduğu belirlenir.

• Öğrenci hakkında verilecek kararlara dayanak oluşturur.

Eğitimde hedefler, bir toplumun yetiştireceği bireylerde bulunmasını öngördüğü özelliklerdir. Bu çerçevede her ülke yurttaşlarının gerçek yaşamda belli durumlar, sorunlar karşısında nasıl davranacağını önceden belirlemek ister. Böylece yurttaşlarının, benzer durumlarda benzer tepkiler, davranışlar sergilemesini bekler. Özellikle Aydınlanma Devrimi, Sanayi Devrimi ve ulus devletlerin ortaya çıkışıyla bu hedeflerin gerçekleştirilmesi ve ortak bir yurttaşlık bilinci oluşturulması görevi geniş olarak eğitim sisteminin (okulların) bir görevi olarak kabul edilmiştir. Özellikle 19. Yüzyıl öncesi eğitim sistemi dar bir sınıfın (din adamı ve aristokratların) tekelindeydi. Ve halk tebaa/kul/köle idi ve eğitim sisteminden yararlanması çok sınırlıydı.

Endüstri devrimi sonrası kapitalist toplumlarda bir yandan sanayinin istediği teknik ve nitelikli işgücünün kitlesel olarak eğitilmesi zorunluluğu bir yandan da ulus devletlerin aynı ülkü, hedef etrafında benzer davranışlar sergileyecek yurttaşlar yetiştirme hedefi ortaya çıkmıştır. Tüm bu yeni kapitalist sistemin sürdürülmesinde, yeniden yeniden kurgulanmasında, üretilmesinde eğitim sistemleri çok önemli bir rol üstlenmiştir. İşte bu süreçte sistemin amaçlara ulaşıp ulaşmadığının kontrol edilmesi de sınavlara işlevsel bir rol yüklemiştir.

Bir toplumun eğitim sisteminin hedefleri, genelden özele, soyuttan somuta doğru hiyerarşik bir yapıda sıralanır. Örneğin, bizim eğitim sistemimizde anayasamızın 42. Maddesi genel ve soyut hedefi, ilkokul Türkçe dersinin okuduğunu anlama ünitesi özel ve somut hedefi temsil eder.

II. Eğitim ve öğrenim hakkı ve ödevi

Madde 42 – Kimse, eğitim ve öğrenim hakkından yoksun bırakılamaz.

Öğrenim hakkının kapsamı kanunla tespit edilir ve düzenlenir.

Eğitim ve öğretim, Atatürk ilkeleri ve inkılapları doğrultusunda, çağdaş bilim ve eğitim esaslarına göre, Devletin gözetim ve denetimi altında yapılır. Bu esaslara aykırı eğitim ve öğretim yerleri açılamaz.

Eğitim ve öğretim hürriyeti, Anayasaya sadakat borcunu ortadan kaldırmaz.

İlköğretim kız ve erkek bütün vatandaşlar için zorunludur ve Devlet okullarında parasızdır.

Özel ilk ve orta dereceli okulların bağlı olduğu esaslar, Devlet okulları ile erişilmek istenen seviyeye uygun olarak, kanunla düzenlenir.

(Ek fıkra: 9/2/2008-5735/2 md.; İptal: Anayasa Mahkemesinin 5/6/2008 tarihli ve E.: 2008/16, K.: 2008/116 sayılı Kararı ile. )

Devlet, maddi imkanlardan yoksun başarılı öğrencilerin, öğrenimlerini sürdürebilmeleri amacı ile burslar ve başka yollarla gerekli yardımları yapar. Devlet, durumları sebebiyle özel eğitime ihtiyacı olanları topluma yararlı kılacak tedbirleri alır.

Eğitim ve öğretim kurumlarında sadece eğitim, öğretim, araştırma ve inceleme ile ilgili faaliyetler yürütülür. Bu faaliyetler her ne suretle olursa olsun engellenemez.

Türkçeden başka hiçbir dil, eğitim ve öğretim kurumlarında Türk vatandaşlarına ana dilleri olarak okutulamaz ve öğretilemez. Eğitim ve öğretim kurumlarında okutulacak yabancı diller ile yabancı dille eğitim ve öğretim yapan okulların tabi olacağı esaslar kanunla düzenlenir. Milletlerarası andlaşma hükümleri saklıdır.

I – Genel amaçlar: Madde 2 – Türk Milli Eğitiminin genel amacı, Türk Milletinin bütün fertlerini,

1. (Değişik: 16/6/1983 - 2842/1 md.) Atatürk inkılap ve ilkelerine ve Anayasada ifadesini bulan Atatürk milliyetçiliğine bağlı; Türk Milletinin milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren; ailesini, vatanını, milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan, insan haklarına ve Anayasanın başlangıcındaki temel ilkelere dayanan demokratik, laik ve sosyal bir hukuk Devleti olan Türkiye Cumhuriyetine karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline getirmiş yurttaşlar olarak yetiştirmek;

2. Beden, zihin, ahlak, ruh ve duygu bakımlarından dengeli ve sağlıklı şekilde gelişmiş bir kişiliğe ve karaktere, hür ve bilimsel düşünme gücüne, geniş bir dünya görüşüne sahip, insan haklarına saygılı, kişilik ve teşebbüse değer veren, topluma karşı sorumluluk duyan; yapıcı, yaratıcı ve verimli kişiler olarak yetiştirmek;

3. İlgi, istidat ve kabiliyetlerini geliştirerek gerekli bilgi, beceri, davranışlar ve birlikte iş görme alışkanlığı kazandırmak suretiyle hayata hazırlamak ve onların, kendilerini mutlu kılacak ve toplumun mutluluğuna katkıda bulunacak bir meslek sahibi olmalarını sağlamak; Böylece bir yandan Türk vatandaşlarının ve Türk toplumunun refah ve mutluluğunu artırmak; öte yandan milli birlik ve bütünlük içinde iktisadi, sosyal ve kültürel kalkınmayı desteklemek ve hızlandırmak ve nihayet Türk Milletini çağdaş uygarlığın yapıcı, yaratıcı, seçkin bir ortağı yapmaktır.

II – Özel amaçlar: Madde 3 – Türk eğitim ve öğretim sistemi, bu genel amaçları gerçekleştirecek şekilde düzenlenir ve çeşitli derece ve türdeki eğitim kurumlarının özel amaçları, genel amaçlara ve aşağıda sıralanan temel ilkelere uygun olarak tespit edilir.

1. Genellik ve eşitlik

2. Ferdin ve toplumun ihtiyaçları

3. Yöneltme

4. Eğitim hakkı

5. Fırsat ve imkan eşitliği

6. Süreklilik

7. Atatürk İnkılap ve İlkeleri ve Atatürk Milliyetçiliği

8. Demokrasi eğitimi

9. Laiklik

10. Bilimsellik

11. Planlılık

12. Karma eğitim

Kaç türlü sınav sistemi karşımıza çıkıyor?

Milli eğitim sistemimizin yukarıdaki amaç ve ilkelerinin gerçekleşip gerçekleşmediğinin anaokulundan üniversiteye kadar hatta yaşam boyu (yetişkin eğitimi) eğitim süresince ölçülüp değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu süreçte çeşitli sınav tipleri bir araç olarak kullanılmaktadır. Bu bağlamda sınavlar iki türlü karşımıza çıkar. Birincisi, ulaşılmak istenen eğitim hedeflerine ulaşılıp ulaşılmadığını kontrol etmek ve varsa eksikleri gidermek, yoksa da bir sonraki hedefe geçmek için yapılır. İkinci sınav amacı da eleme ve seçme amaçlıdır. Ve rekabeti körükleyen yüksek riskli sınavlardır bunlar. Kamuoyunda en çok tartışılan daha çok bu sınav çeşitleridir.

Birinci tür sınavlar özellikle matematik, dil, fen bilimleri gibi aşamalılık ilişkisi yüksek olan derslerde öğrenme eksiklerinin yığınlaşmadan giderilmesi; sonraki öğrenmelerin kolay ve nitelikli olarak gerçekleşmesi için önemlidir. Sonuç olarak, öğrenme eksikleri giderilerek öğrendiğini, başardığını gören çocuğun akademik özgüveni gelişecek, derse, okula, öğretmenine ve okulla ilgili her şeye olumlu tutum geliştirecektir. Öğrenmeye karşı ilgi, olumlu tutum geliştiren çocuk, bilginin doğasını anlamaya, yaşamında kullanmaya, yeni bilgi üretmek üzere çaba harcamaya, araştırmaya yönelecektir. Burada önemli olan çocuklarımızın gerçekten başardıklarını görmelerini sağlamak, çocuklarımıza başarıyı tattırmaktır.

Ancak bu bağlamda sınavlar ülkemizde ve başka ülkelerde de yukarıda belirtilen amaçlara uygun olarak kullanılmamaktadır. Sınavlar ezberci/bankacı eğitim sisteminin doğal bir sonucu olarak ve kapitalist sistemin bireyci/rekabetçi yapısının sürdürülmesi ve yeniden üretilmesine hizmet etmesi için araçsallığı gözardı edilerek kendisi eğitimin bir amacı haline getirilmektedir.

HOCAM DÜNYADA SINAVLARIN TARİHÇESİ NASILDIR?

Resmi olmayan ve standartlaştırılmamış testler/sınavlar tarih boyunca var olmuştur. Örneğin, okçuluk yarışmaları, ata binme gibi beceri testleri Çin'de Zhou hanedanlığından beri var olmuştur. Eski Çin ve Avrupa da dahil olmak üzere dünyanın çeşitli yerlerinde sözlü sınavlar yapılıyordu. Daha sonraki Çin imparatorluk sınavlarının habercisi, Konfüçyüsçü Han hanedanından beri yürürlükteydi. sınavların özellikleri belirlendi. Ancak bu sınavlar, çoğunluğu sosyal statü, ahlak ve yetenek gibi niteliklere dayalı tavsiyelerle doldurulan hükümet atamalarına resmi bir yol sunmuyordu.

İmparatorluk sınavı, Çin İmparatorluğu'nda devlet bürokrasisi için aday seçmek amacıyla uygulanan bir kamu hizmeti sınav sistemiydi. Bürokratları doğuştan gelen ayrıcalıktan (aristokrat, asker) ziyade liyakatle seçme kavramı, Çin tarihinin erken dönemlerinde başlamıştır. Ancak yazılı sınavları bir seçim aracı olarak kullanmak ciddi bir şekilde Sui hanedanlığı (581-618) ve ardından Tang Hanedanlığı döneminde başlamıştır. 1905'teki geç Qing hanedanı reformları sırasında kaldırılmasına kadar sınav sistemi neredeyse bin yıl sürmüştür. Dünyaya özellikle yazılı sınavların yayılması, bu Çin imparatorluk sınavı geleneğinden kaynaklanmıştır.

Çin tarihinde sınavlar, devlet yetkilileri arasında ortak bir yazı bilgisi, Çin klasikleri ve edebi stil sağlamaya hizmet etti. Bu ortak kültür, imparatorluğu birleştirmeye yardımcı oldu ve liyakat yoluyla başarı ideali, imparatorluk yönetimine meşruiyet kazandırdı. Sınav sistemi, kalıtsal aristokrasinin ve askeri otoritenin gücünü yumuşatmada ve seçkin bir bilgin-bürokrat sınıfının yükselişinde önemli bir rol oynadı. Bu gelenek çağdaş Çin devlet yönetiminde de çeşitli biçimlerde varlığını sürdürmektedir.

Japonya, Heian döneminde (794-1185) 200 yıl boyunca sınav sistemini uygulamıştır. Çince sınavları gibi, müfredat da Konfüçyüsçü Kanon etrafında dönüyordu. Bununla birlikte, Çin'den farklı olarak, yalnızca küçük soylulara uygulandı ve bu nedenle Samuray döneminde kalıtsal sistem altında yavaş yavaş kayboldu. Çağdaş Japon eğitim sisteminde sınavlar tekrar ağırlık kazanmıştır.

Kore'de Sınav sistemi 958'de Goryeo'lu Gwangjong'un hükümdarlığı altında kuruldu. Joseon döneminde, yüksek makamlar sınavları geçemeyen aristokratlara kapatıldı. Sınav sistemi, Gabo Reformu ile kaldırıldığı 1894 yılına kadar devam etti.

Vietnam'daki Konfüçyüs sınav sistemi, 1075 yılında Ly hanedanı İmparatoru Ly Nhân Tông altında kuruldu ve Nguyen?n hanedanı İmparatoru Kh?i D?nh'a (1919) kadar sürdü.

BİRAZDA BATI DÜNYASINDAKİ SINAVLARDAN BAHSEDER MİSİNİZ?

İmparatorluk sınav sistemi, Avrupalılar tarafından 1570‘den beri biliniyordu. Cizvit Matteo Ricci'den (1552-1610) imparotorluk sınavlarına büyük ilgi duydu. Konfüçyüsçülük ve sınav sistemi bilgisi, 1614'te Ricci'nin günlüğünün Latince çevirisinin ardından Avrupa'da geniş çapta yayıldı. 18. yüzyılda imparatorluk sınavları, Gottfried Wilhelm gibi çağdaş Avrupalı ??düşünürlerin büyük ilgisini çeken Konfüçyüsçülük sıklıkla tartışıldı. Leibniz, Voltaire, Montesquieu, Baron d'Holbach, Johann Wolfgang von Goethe ve Friedrich Schiller. Fransa ve Britanya’da, seçkinlerin ayrıcalığına saldırmak için Konfüçyüsçü ideoloji kullanıldı. 18. yüzyılda Batı'nın Çin algısı, Çin bürokratik sistemini, görünüşteki Meritokrasisi nedeniyle Avrupa hükümetlerine göre daha avantajlı olarak görüyordu.

Avrupa'daki en eski sınav kanıtı, Bologna'da 1215 veya 1219'a kadar uzanıyor . Bunlar çoğunlukla bir soru veya cevap, tartışma, karar verme, savunma veya halka açık konuşma şeklinde sözlü idi. Fransa, Fransız Devrimi sonucunda 1791'de sınav sistemini benimsedi ancak on yıl sonra çöktü. Almanya sınav sistemini 1800 civarında uygulamaya koydu.

18. yüzyılda Eustace Budgell gibi İngilizler, Çin sınav sistemini taklit etmeyi tavsiye ettiler, ancak istihdama hak kazanmak için rekabetçi sınavları öneren ilk İngiliz kişi 1776'da Adam Smith oldu.

Sonuç olarak Batı eğitim sistemi ve bürokrasisi yazılı sınav geleneğini Çinlilerden almışlardır.

İlk yazılı üniversite sınavını, Cambridge üniversitesinde Kimya ve Doğa Felsefesi profesörü olan İngiliz bilim insanı William Farish (1759-1837) geliştirmiştir. Daha doğrusu yazılı sınav sonunda ölçme yaparak bunun notlarla ifade edilmesini önermiştir.

HOCAM SINAVLARIN YAŞAMDAKİ ETKİLERİ NELERDİR?

Sınavlar yaşamımızın odağına okul öncesinden itibaren yerleşmiş durumda günümüzde. Her yıl okulda derslere ünitelere ilişkin onlarca sınav oluyoruz ve bu sınavlar maalesef, başta da belirttiğimiz gibi eğitim hedeflerinin gerçekleşip gerçekleşmediğini ölçme ve değerlendirmeye dönük değiller. Daha çok gelecekteki liselere giriş ve üniversiteye giriş sınavlarına hazırlık amaçlı hız, rekabet ve otomatikleşmeye odaklanmış sınavlardır. Ve bu sınavlar, çocukların, gençlerin günlerinin çok büyük bir bölümünü dolduran sınavlardır. Komatsu ve Rappleye (2018) tarafından yapılan araştırmada da belirtildiği gibi dünya çocukları sınavlara dönük öğrenmeye haftada çok fazla zaman ayırmaktadırlar. (GRAFİKLER KARŞILAŞTIRILARAK YORUMLANACAK)

Mart 2016'da BBC haberleri, Asya'daki stresli öğrencilerden En İyi 10 sınav ritüeli başlıklı komik bir makaleyi duyurdu. Asya’da "Sınavlar büyük bir stres zamanıdır" diye başlayan makale, "Özellikle çok yüksek sonuçlar elde etme baskısının olduğu Doğu Asya'da" bu daha fazla hissedilmektedir (Castle, 2016).

"Asya'nın dört bir yanından sınav delisi öğrencilerin başarılı bir şekilde geçmelerini sağlamalarının" birçok yolu arasında, kişinin saçını yıkamayı reddetme (Kore), kırmızı iç çamaşırı giyme (Çin) ve KitKat barları (Japonya) yeme ritüelleri vardı. Kore'deki "aşırı duyarlı ebeveynlerin" "sınavdan önceki 100 gün boyunca her gün Budist tapınaklarında dua ettiklerini ileri sürüyor. Ancak Japon eğitim araştırmacıları bu saptamaların abartılı olduğunu özellikle vurguluyorlar (Komatsu ve Rappleye, 2018). Bununla birlikte, gerçek sinir bozucu çünkü Kore'deki birçok lise, esas olarak sınıfta bilgi ve test hazırlıkları için ölesiye çalışmaya odaklanıyor (Kwon, Lee&Shin, 2015). Burada ülkemizdeki sınavlarda okunmuş pirinç vb. yutturma, yatırlara gitme, dua etme gibi ritüelleri de anımsamak gerekir.

Günümüzde ortaokul düzeyinin karşılaştığı sorunların başında öğrencilerin liselere giriş sınavlarına ilişkin kaygıları gelmektedir. Yarısından fazlası dershanelere gidiyor ve bazıları birkaç dershaneye gidiyor. Ayrıca daha küçük yaştaki çocuklar da sınav savaşlarından etkilenmiştir. İlkokul çocuklarının gece saat 10'dan sonra dershanelerden eve dönmeleri oldukça anormaldir. Bir anket, ilkokul öğrencilerinin %27'sinin ve ortaokul öğrencilerinin %64'ünün günlük yaşamlarında yorgunluk hissettiklerini göstermiştir. Sınav savaşları çocukların sağlıklı beyinlerle yetişmesini engellemekte ve bu da Japonya'nın geleceğini karamsar hale getirmektedir.

Japon eğitimindeki bazı olumlu şeyler için, yerel anaokulundan veya yerel ilkokuldan başka bir yere bakmaya gerek yok. Buralarda, Japonya'nın çocuklarını eğitmek için iyiden harikaya bir iş çıkarıyorlar. Sınıflar yaratıcı, öğretmenler genel olarak ilgili ve öğrenciler mutlu ve öğreniyor. Anaokulundan üniversitenin sonuna kadar tüm eğitim sistemi böyle olsaydı, Japon halkı hem GSYİH hem de yaratıcı anlamda daha mutlu, daha sağlıklı ve daha üretken olurdu.

Ne yazık ki, bunların hepsi 12 yaşında sona eriyor. Bunlar sınav cehenneminin başladığı ve öğrencilerin bir daha asla iyileşmediği yıllar. Japonya'nın ortaokul yıllarında başlayan standartlaştırılmış teste dayalı eğitim sistemi, her türlü inisiyatifi, yaratıcılığı ve özellikle kalıpların dışında düşünmeyi öldürüyor. Ne yazık ki, bu son üçü, Japonya'nın 21. yüzyılda özellikle ihtiyaç duyduğu şeylerdir; belki de Japonya'nın şimdiye kadarki en zorlu 100 yılı.

Sonuçta çocuklar da aileler de sınavlardan kaynaklanan kaygı ve stres yükü çekmektedirler.

SINAV KAYGISININ BAŞLICA BELİRTİLERİ NELERDİR?

Zihinsel Belirtiler

Dikkat dağınıklığı,

Konsantrasyon güçlüğü,

Bilgiyi hatırlama sorunları,

Sınav sorularını okuyup anlamada yaşanan sıkıntılar,

Düşünceleri organize etmede güçlük,

Felaket yorumları içeren tüm olumsuz düşünceler; Yapamayacağım, rezil olacağım, başaramayacağım...

Fiziksel Belirtiler

Kalp çarpıntısı

Nefes alış verişte hızlanma

Ağız kuruluğu

Terleme

Titreme

Üşüme

Ateş basması

Kızarma

Kaslarda gerginlik

Karın ağrısı

Mide bulantısı

Duygusal Belirtiler

Gerginlik

Sinirlilik

Öfke

Karamsarlık

Korku

Endişe

Panik

Mutsuzluk İsteksizlik

Boş verme

Sınav odaklı kurgulanan eğitim sisteminde, öğrenmenin ve bilginin niteliği değişmiştir. Öğrenmenin amacı ve öğrencinin entelektüel gelişimi arka plana atılmış; bunun yerine “mutlu olmak için para kazanmalı, para kazanmak için iş bulmalı, iş bulmak için de okula gitmeli” şeklinde formüle edilebilecek bir eğitim süreci anlayışı ön plana çıkmıştır. Sonuç olarak, sınav puanlarının oluşturduğu hiyerarşik yapı da sorgulanamaz bir şekilde meşrulaşmıştır (Güner, 2018).

Sınavlar üzerinden yapılan eleme ve yönlendirmeler, zaten eşit ve adil olmayan bir eğitim sistemi içinde özellikle yoksul emekçi çocukları, kız çocukları ve dil becerisi zayıf olan çocuklar açısından yeni eşitsizlikler ve adaletsizlikleri beraberinde getirmektedir (EĞİTİMSEN, 2017).

Ayrıca Eleştirel Pedagoji sınav sistemine şu eleştirileri getirmektedir:

Ollmann (2015: 193) sınavların öğrencileri kapitalist topluma hazırlama aracı olduğunu iddia ederek, öğrenciler üzerindeki geleceğe dönük etkilerini şöyle özetlemiştir:

1. Bir şeyi belli bir süre zarfında ve belli bir formda aktarmalarını sağlayarak, öğrencileri, kendilerini bekleyen çalışma hayatının katı disiplinine hazırlamak.

2. Normalde yaptıklarından daha hızlı yazmaya ve düşünmeye zorlayarak, iş yerinde karşılaşacakları hızlandırmalara, zihnen, duygusal ve ahlaken hazırlamak.

3.Öğrencilerin sınavlara hazırlanırken edindikleri öz disiplin; çalışma hayatında kendilerini bekleyen saygısızlık kişisel sömürü ve can sıkıntısıyla baş etmelerine yardımcı olacak.

4.Sınavlar sorgulamaya açık olmayan direktiflerdir. Bu kadar çok sınava girmek ise insanı müstakbel işvereninden gelecek direktifleri düşünmeden kabul etmeye şartlandırır.

5.Verilecek cevapların sonsuza uzanan çeşitliliğini a,b,c,d şeklinde kalıplara sığdırmak, öğrencileri ileride taşıyacakları kimliğin önemli bir kısmını oluşturacak olan kişiliksiz iş kategorilerine de alıştırır.

6. Hocaların üstün bilgisi yüzünden öğrenciler, başka hiyerarşik düzenlerde iş yerinde ya da siyasette kendilerinden yukarıda bulunanların daha fazla şey bildiğini varsayma eğilimi taşır.

7. Hocaların birçoğunun gerçekten öğrencilerin iyiliğini istemesinden dolayı başka hiyerarşik düzenlerde benzer konumlarda bulunan insanların da mutlaka bu şekilde hissedeceği yanılgısına düşer.

8. Okul yılları boyunca kötü notların demoklasin kılıcı gibi tepelerinde sallandığı öğrenciler, sonraki durumları ne olursa olsun ani ve acılı bir şekilde cezalandırılma korkusundan yakalarını asla kurtaramaz.

9. Öğrencilerin daima bilmediği çok fazla şey olduğu için sınavlar özellikle de sınavları sıklığı endişe düzeylerini arttırırken kendilerine duyduğu güveni azaltma eğilimindedir. Bunun sonucu olarak pek çoğu mevcut kurumları eleştirecek bilgisi bulunduğundan hiçbir zaman emin olamaz ve hatta bunların yerine daha iyisini koyma düşüncesinin verdiği rahatsızlık fiziksel anlamda vücutlarına da yansır.

SON OLARAK NELER SÖYLEMEK İSTERSİNİZ?

Eğitim, diğer kamu hizmetleriyle birlikte, kapitalist toplumda gelirin birincil paylaşımının gerçekleştiği üretim süreci dışında, gelirin ikincil paylaşımının gerçekleştiği bir hizmet alanıdır. Bu niteliğiyle eğitim yukarıya doğru sosyal hareketliliğe katkı sağlar. Oysa Türkiye’de bugünlerde eğitim, toplumsal hareketliliğe destek olma niteliğini hızla kaybetmektedir. Yani göreceli olarak elverişsiz sosyal ve ekonomik koşullardan gelen çocuklar, eğitim aracılığıyla bir meslek edinme, böylece içinde bulundukları elverişsiz koşulları aşma şansını hızla yitirmektedir (Soydan, 2017).

Eğitimin iktisadi bir yatırım aracı olarak kabul edildiği anlayışa göre hareket eden okul yöneticileri ve öğretmenler, bu yatırımda en iyi sonuç alacaklarına inandığı öğrencilere daha fazla yatırım yapmaktadırlar. Öğrenme güçlüğü çeken öğrenciler ve merkezi sınavlarda beklentileri karşılaması düşük olasılık olarak görülen öğrenciler gerek öğretmenlerin gerek okul yöneticilerinin daha az ilgisini çekmektedirler. Sonuç olarak toplumsal eşitsizlik okul bazında farklı sınıfların, ülke çapında da farklı okul türlerinin ve bölgelerinin oluşmasıyla artarak devam etmektedir.

Apple eğitimde hesap verilebilirlik üzerinden geliştirilen rekabetçi yapının öğretmen ve öğrenciyi aşırı bireyci bir düşünce ile şekillendirdiğini, bu durumda kolektif ve demokratik tutumları erozyona uğrattığını ifade etmiştir.

GÖLGE EĞİTİM, giderek bütün dünyada örgün eğitimin verimlilik ve etkililiğini giderek düşürmektedir. Gölge eğitim örgün eğitimin dışında dershaneler, etüt merkezleri, özel dersler gibi para karşılığında sınavlara hazırlık yapılan kurumlar ve kişisel örgütlenmelerdir. Gölge eğitimin artması, okulları daha niteliksiz hale getirmekte, parası olanların nitelikli eğitim kurumlarına ulaşımını adaletsiz ve eşitsiz bir biçimde engellemektedir.

Standart sınavlarla görünüşte eşit ve nesnel bir sınav yapılıyor gibi sanal bir ortam yaratılıyor. Oysa öğrencilerin yetiştikleri sosyo-ekonomik ortamdaki ailenin sosyal, ekonomik ve kültürel sermayesi kıt olduğu sürece öğrencilerin sınavlara hazırlıkları adaletli ve eşit olmayacaktır. Bu nedenle sınavların eşitliğinden ve yansızlığından önce öğrencilerin sosyal, ekonomik ve kültürel sermayelerinin olabildiğince eşitlenmeye çalışılması gerekmektedir. Bu olguyla bağlantılı olarak okulların da bina ve ders araç gereçleri yönetici ve öğretmen niteliklerinin de standardize edilmesi zorunludur. Tüm bunlar yapılabilirse ancak o zaman sınavlarının daha çok adaletli ve eşitlikçi uygulanabileceğini söyleyebiliriz.

Öğrencilerin doğal meraklarının peşinden gitmelerine izin verilmeyen, bunun yerine sıkıcı ve soyut alıştırmalara yönlendirilen bir sınıf, neşe ve keşif yeri değildir. Çocukların kendilerini ifade etmelerine izin vermeyen, sürekli sınav hazırlığı yapan bir okul, umutsuz, cansız bir ortamdır. Nitekim ABD’de ortaokul öğrencileri arasında intihar oranları hızla artmakta olduğu söylenmektedir. Bunun başta gelen nedenlerinden birisi standart testlerin okullarda daha çok uygulanmaya başlaması olduğu ileri sürülmektedir. Benzer biçimde Kore'deki Ulusal Gençlik Politikası Enstitüsü'ne göre, her dört öğrenciden biri intihar etmeyi düşünüyor. Aslında Kore, çağdaş uluslar arasında ikinci en yüksek genç intihar oranına sahiptir (Singer, 2017).

Piyasacı uygulamalar eskisinden çok daha baskın bir şekilde okulları metalaştırmakta, eğitim kurumlarının bütün kademelerindeki öğretmenler bilime, ulusal ve uluslararası rekabetçiliğe olan katkılarıyla değil, sadece sınav sonuçlarıyla değerlendirilmekte böylece okullun doğasındaki temel bilgelik ortadan kaldırılmaktadır. Bu yaklaşım tüm eğitim kurumlarının temelinde yatan sevgi, ilgi ve dayanışmayı zihinlerden silmektedir. Öğretimi sadece performans değerlendirme ile yargılama baskısı, bu eğilimlerin sadece bir göstergesi ama bu güçlü bir göstergedir (Apple, 2017).

Sınavsız okullar mümkün mü diye sorarsak tarih boyunca emek ihtiyacının emek arzından çok olduğu dönemler hariç, böyle bir şey olmadı; daha yüksek kaynaklar sınırlı bir nüfusa, üst sınıflara aktarıldı, sınıflı toplumların karakteri de bunu gerektirdi (Gümüş, 2017). Sınavsız bir toplum yaratmak çok olanaklı gözükmüyor en azından sınıflı toplumlarda. Sınıfsız toplumlarda belki sınav olmayabilir, ancak bunun için okul içinde ve dışındaki yaşamda bireycilik yerine toplumculuk, rekabet yerine ortaklaşa ve paylaşma duygusunun öğrenilmesi ve öğretilmesi gerekecek. Bunun için de mülkiyet duygusunun değersizleştirilmesi gerekli olduğu da bir gerçektir.

Sınavsız okullar için içinde yaşadığımız kapitalist toplumda her şeye rağmen daha çok eşitlikçi, adaletli bir sınav sistemi kurmak olanaklı olabilir. Bu amaçla öncelikle toplumsal barışın sağlanması gerekir. Toplumsal barış da olabildiğince ekonomik bölüşüm adaletine bağlıdır. Gelir adaletinin olabildiğince sağlanması gerekir. Nitelikli eğitim hakkı için ailede benzer sosyal, kültürel ve ekonomik sermaye ile yetişmiş öğrenciler bütün okullarda nitelikli öğretmen, yönetici ile karşılaşırsa; bireylerin beceri ve yeteneklerine yanıt verecek yeterli fiziksel olanaklar (spor, müzik, resim, edebiyat vb. odalar) sağlanırsa sınavların yıkıcı etkisinin zayıflatılması için uygun bir ortam oluşturulabilir.

Sınavlar için eşitlikçi ve adaletli bir ortam oluşturulduktan sonra, sınavların kendisinin bir amaç değil, araç olduğu duygu ve düşüncesi okullarda ve ailede yerleşebilir. Böylece sınavlar rekabetçi değil öğrenmeye yardımcı olan bir araç haline dönüşebilir. Ayrıca toplumda tüm mesleklere işlevsel ve saygı çerçevesinde bakarak yetenek, beceri ekseninde meslek seçimi yapmak, yüksek riskli sınavların yıkıcı etkilerini oldukça azaltacaktır.

Sevgili hocam değerli bilgileriniz için size teşekkür ediyorum. Türkiye Hepimizin, Eğitim Hepimizin...