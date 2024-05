AKP hâlâ uyanmadı

03 Mayıs 2024 Cuma

Ekonomide kıyametlerin iyiden iyiye kopmaya başladığı günlerde, örneğin 17 Mart 2022’de Cumhuriyet’te bir haber yayımladık. Veteriner Hekimler Derneği Genel Başkanı Gülay Ertürk uyarıyordu: “1980’li yıllardan beri yanlış politika yürütülüyor. Türkiye et ve süt üretiminde tamamıyla dışa bağımlı. Planlama yapılması için geç kalındı. Süt inekleri kesiliyor, her kesilen inek, yılda 8-10 ton süt, yılda bir buzağı kaybı demek. Her türlü ithalat durdurulsun, tarım girdileri yüzde 50 sübvanse edilsin, işletmelere faizsiz kredi ve hibe sağlansın. Kıtlık geliyor.”

Aradan iki yıl geçti, hiçbir önlem alınmadı, duyan olmadı. Yıllar sonra televizyonlarda birileri, “Süt üretimi cazip hale getirilmeli, hayvan kalmaz” diye feryat ediyor.

Boşuna... İktidar duymaz. Bazıları uyandı ama uyanmayan iktidar için “Öğleden sonra günaydın” bile diyemiyoruz.

İktidar azınlığı için kıtlık yok. Uluslararası kurumlara göre serveti 10 bin doların altında olan yüzde 70.6’lık kesim için kıtlık yaşanıyor. Çünkü hayvansal protein tüketemiyorlar. Büyüme çağında olan çocuklarda bodurluk ve zekâ yetersizliği riski yaşıyoruz. Sonra “Türkiye Yüzyılı”...

Toplumun beslenme güvenliğini sağlamayı bilmiyorsanız, yapmayın bu işi! Çünkü bilenler var. Bakın, içerisinde hayvansal proteinin de olduğu dört kap yemeği 40 TL’ye İstanbullulara sunan Ekrem İmamoğlu var. Ama iktidarın gazetecileri onu çaresizce yıpratmaya çalışıyor.

Ankara’da en ucuz 7 TL’ye satılan yarım litrelik suyu Başkent marketlerde 2.25 TL’ye halka sunan Mansur Yavaş var. Demek ki oluyormuş.

Bir de milli eğitim bakanı var bu iktidarın, Yusuf Tekin. O kendi yolunda uyanık. 22 yıllık bir iktidar, iktidarı boyunca eğitimle oynadı, adeta halkı oynattı, oynatıyorlar. Hâlâ sistem deniyorlar.

Önce elyazısı diye çıktılar ortaya. Bir kuşak yazı yazamıyor. Eğitimde her şey var, her tarikat var, her cemaatin okul zincirleri var. Bilim yok, bilimsel eğitim yok. Şimdiki fantezimiz Milli Eğitim Akademisi. Öğretmen olacaklara eğitim verecekmiş, “750 üst düzey öğretici” olacakmış.

Bu öneri eğitim fakültelerinin yetersiz olduğunun itirafıdır. Akademide hangi cemaat ve tarikatların baskın olacağı ayrı bir tartışma. Stajyer öğretmenler, asaletleri onanmadan kendi düşünceleri doğrultusundaki sendikalara üye olamayacaklar. Eğer öneri uygulanırsa bir kişi sekiz yıl sonra asaleten öğretmen olabilecek. Tıp eğitimi altı yıl. Yine de soralım: Ne yaptığınızın farkında mısınız?

22 yıllık denemelerle sabittir. Bu denemeden de bir sonuç çıkmayacak. Zaten kulisler de yoğun. AKP’de bazı gruplar uzun süredir Yusuf Tekin’in görevden alınması için uğraşıyor. Erdoğan’ın kararı ne olur, ne zaman açıklanır belli olmuyor. Ancak Tekin’e yönelik AKP içinden ve dışından karşıtlık yoğunlaşıyor.

İki yaşamsal konuda iki örnek. AKP ile yürümediğinin iki farklı örneği...