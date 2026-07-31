Turizmin anlamsızlaştığı, mekânların yaz başından bu yana boş kaldığı Kuzey Ege’nin şimdi de ormanları yanıyor. Aslında yangın her yerde. Çevrede, tarımda... Birçok turizm bölgesinde altyapı yetersiz olduğu için sokaklar, sahiller kokuyor. Gıdayı üretenler kâr edemiyor yanıyor, tüketmesi gerekenler tüketemiyor yanıyor.

En büyük yangın adalette. Bu gidişle muhalefetin yönettiği belediye kalmayacak gibi. Operasyonlar sıradanlaştı, kimse umursamıyor. Herkes adaletin gereği olarak değil, siyasetin gereği olarak muhalefet belediyelerine operasyon yapıldığını kanıksamış durumda. Yoksulluktan kıvranan yurttaş, iktidar partilerinin, yayın organlarının propagandasını da umursamıyor. Ama anlaşılan seçimin gidişatını yönlendirme amacıyla gözaltılar, tutuklamalar sürecek.

Dönelim konumuza. Son yazımızdan bugüne CHP’ye yönelik operasyonun ilk ayağı sonuçlandırıldı. Beklenen oldu, CHP’nin dört kere seçilmiş genel başkanı Özel ve arkadaşları YENİ Parti’yi kurdular. Özel daha da umutlanmış durumda.

Ya CHP?

Dünyadaki en eski partilerden birisi olan, ülkeyi kuran parti ıssızlaşıyor. AKP’nin “Atatürk Türkiye’sini” tasfiye etme hedefi, kurduğu partiyi de siyaset dışına itecek noktaya geldi. CHP’de kalanların hedeflerine bakınca hüzünlenmemek elde değil.

Muhabir arkadaşlarla oturup parmak hesabı yaptık. CHP’de genel başkan olma hevesi taşıyan altı kişi çıktı. Düşünsenize, bu partinin seçilmiş genel başkanı ayrılmaya zorlanmış. Yerine mahkeme, son kurultayda kaybeden adayı genel başkan olarak atamış. Bu genel başkan yeni bir kurultay yapamıyor, yapmak istemiyor. Bazıları da “İşte tüm engeller ortadan kalktı, ben genel başkan olabilirim” sevincine kapılmış durumda. Ancak kötü haber ve anlaşılamayan şu ki parti yok ediliyor. Herkes ancak kendisine genel başkan olarak kalabilir. İstanbul’da yaşananlara bakın görürsünüz. Figüranların önünden mevcut CHP yönetimini desteklemek amacıyla slogan atarak yürüyenlerin sayısı da altıydı.

Genel merkezde durum bu da taşrada farklı mı? Hayır. Orada siyasetin “küçük esnafı” sahnede. Siyaseti pek bilmiyorlar, kehanetleri de yok. “Fırsat bu fırsat, hangi tarafta yer alırsam daha yüksek makamlara tırmanabilirim” arayışıyla sağa sola bakıyorlar.

Peki CHP kime kalacak?

Atatürk’ün partisi sanki hiçbir CHP’liye kalacak gibi değil. Lütfü Savaş’a kalır mı bilinmez ama Kılıçdaroğlu’na da, avukatına da kalmaz gibi. Baksanıza, belediye başkanlarına yönelik, “Operasyon yemek istemiyorsanız YENİ Parti’ye geçmezsiniz” propagandası da çöktü.

Mevcut DSP’nin, Ecevit’in partisi olduğuna inanan var mı? Yoğun bakımda rehin alınmış CHP’nin şu anki yöneticileri, tarihin sizi nasıl yazacağını düşünüyorsunuz?