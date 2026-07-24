Özgür Özel ve arkadaşlarının kuracağı Yeni Parti’nin çalışmaları bugün sonuca ulaşabilir. Partinin teknik kuruluşu konusunda hukuki bir sorun dün itibarıyla bulunmuyordu. Eğer beklenmedik bir gelişme olmazsa bugün kuruluş dilekçesi İçişleri Bakanlığı’na verilecek. Peki sonra ne olacak?

Kurucular kurulu hızla toplanacak, ilk olarak Yeni Parti’nin genel başkanı olarak Özel seçilecek. Ardından merkez yönetim kurulu (MYK) belirlenecek ve il yönetimleri hızla atanacak. Asıl siyasi çalışmaların bu aşamadan sonra başlatılması bekleniyor. Bu kapsamda partiye üye çalışması da başlayacak. Özel’in kurultayı kazanmasının ardından CHP’de başlattığı üye kampanyası daha kapsamlı bir şekilde Yeni Parti için başlatılacak. Hedef kısa sürede milyonlu rakamlara ulaşmak.

Partinin parasal gereksinmeleri ilk başta milletvekillerinin maaşlarına getirilecek aidatlarla sağlanmaya çalışılacak. Üye sayısının yükselmesiyle birlikte üye aidatlarının partinin finansmanını karşılayacağı düşünülüyor. Partiye yapılacak yurttaş bağışları da yasalar çerçevesinde kabul edilecek ve istenmesi durumunda, Sayıştay denetiminin dışında kamuoyuyla paylaşılacak.

Bu kapsamda, MHP lideri Devlet Bahçeli’nin Yeni Parti’ye “adaletli bir şekilde Hazine’den yardım yapılması” yönündeki değerlendirmesini anımsattığımızda bir Yeni Parti kurmayı, “Bahçeli’nin hiçbir isteği olmuyor. Biz buna bu şekilde bakıyoruz” yanıtını veriyor.

Yeni Parti, “Nasıl bir parti olacak” sorusunu kurmaylar, “Her boyutuyla CHP’yi bünyesinde barındıran ve onu aşan bir güncellikte olması hedefleniyor” şeklinde yanıtlıyor. Bu noktada parti kuruluşundan sonra sonbahara kadar yapılacak çalışmaların ardından yapılacak olağan 1. kurultaya önem atfediliyor. Yaz boyunca tüm Yeni Partililer, halkı “can kulağıyla” dinleyecek. Geri bildirimler değerlendirilecek. Örgütlenme konusunda geçmişte yaşanan bazı sorunların daha köklü çözümü için Yeni Parti’nin elinin daha rahat olacağı düşünülüyor. Yaz aylarında yapılacak çalışmalarla kadro düzeyinde daha kapsayıcı adımların atılması, bu kapsamda katılımların gerçekleştirilmesi de planlanıyor.

Partinin kurulmasının ardından da Özel’in gezileri ve ziyaretleri aynı şekilde sürecek: Göz hizasında ve yüz yüze...

Yeni Parti’ye milletvekili katılımı konusunda basında yer alan haberler ve bilgiler iktidar tarafında sıkıntı yaratmış durumda. Kurmaylar, Yeni Parti’ye katılımın sınırlı kalması için bazı milletvekillerine baskı yapıldığını dile getiriyor. Kurmaylar, “Bunu bire bir yaşıyoruz. Çok rahat söyleyebiliriz 15 arkadaşımız, yoğun olarak işleriyle, çocuklarıyla, yaşamlarıyla baskı altında tutuluyor” değerlendirmesini yapıyor.

Milletvekillerinin CHP’den istifasının zamanlaması bir yanıyla da TBMM’nin çalışma-tatile girme takvimiyle de ilişkilendiriliyor. TBMM’deki çalışmalardan Yeni Parti’nin dışlanma olasılığına karşı istifaların ne zaman olacağı açıklanmıyor. İstifalar ve başvurunun ardından Yeni Parti’ye katılımların hızla artması bekleniyor.

Kılıçdaroğlu yönetiminin seçilmiş il yöneticilerini uzun süredir görevden alma yaklaşımı aynı zamanda Yeni Parti’nin teknik kadrolarının da hazır olması sonucunu doğurmuş. Bu nedenle Yeni Parti’nin birçok ilde anında tabelayı asabilecek konumda olmasını sağlamış. Birçok ilde kurucu kadroların hızla atamasında bu nedenle sorun oluşması beklenmiyor.

Bugün Türk siyasi tarihi açısından önemli olacak gibi. Küçük ayrıntılar nedeniyle bir erteleme yaşanırsa da gecikmenin fazla olmayacağı kesin.