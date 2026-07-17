Siyasetin en merak edilen konularından biri, Özgür Özel ve arkadaşlarının yeni partisi.

Özel ve ekibi ince eleyip sık dokuyor. Bazı kritik aşamalar önümüzdeki hafta geçilmiş olacak. Birincisi adli tatil. Butlan kararı için Yargıtay’a yapılan başvurunun artık sonbahara kalması kesinleşmiş durumda.

Diğeri ise 24 Temmuz’da CHP’nin 6 yıldır kurultay yapmamış parti noktasına gelecek olması. Bu durumda Cumhur iktidarının “istemediği CHP”nin seçime girmesini engellemek için eline bir araç daha geçmiş olacak. Bu koşullarla zihinlerde somutlaşmış yeni parti konusu geri dönüşü olmayan noktayı geride bırakacak.

Özel ve ekibi, iktidar kulislerini şaşırtacak şekilde ciddi çalışıyor. Bunu iktidar kulisleri de söylüyor. Kurulacak partinin çalışmalarını yürütecek bir teknik ekip oluşturulmuş durumda. Çalışmayı yürütenlerin hiçbiri aktif siyasette yer almıyor. Aynı mantık faaliyette olan ancak baskın seçim için düşünülen yedek parti için de geçerli. Çalışmalar yapılırken iktidarın yeni partiye yönelik başvurabileceği uygulamalar gözden kaçırılmıyor.

Peki, ya diğerleri?

Butlan yönetimi her hafta taksit taksit partiyi küçültüyor. Seçilmemiş MYK, tamamı seçilmiş görevlileri görevinden alıyor. Toplumda Kılıçdaroğlu ve ekibine yönelik öfke dinmiyor. Şöyle bir örnek verelim: Kılıçdaroğlu’nun yardımcılarından birisi, kurucusu olduğu bir sendikadan başka bir kurucunun çocuğunun düğününe gidiyor. Düğün sahibinin dışında kimse tokalaşmıyor. Oturmak için yöneldiği masada oturanlar masadan kalkıyor, selamlaşmıyor. Tek başına kalan genel başkan yardımcısı bir süre oturuyor ve salondan ayrılmak zorunda kalıyor. İsteyene benzer birçok örneği anlatabiliriz.

Kılıçdaroğlu ekibi sokağa çıkamıyor. Bazı kesimler Erdoğan sonrası durumu sorgularken CHP’de çok sayıda isim de Kılıçdaroğlu sonrası için kendisine genel başkanlık rolü biçiyor. Bu isimler, Kılıçdaroğlu gerçeğini unutup Özel’in olmadığı bir CHP’yi, hedefe ulaşmak için en kolay yol olarak görüyorlar. Ancak çoğu siyasi hırsıyla genel başkanlık hedefine motive oluyor. Yeni partinin kurulmasının ardından geriye kalan CHP’de bu hırslar yeni rekabetleri ve karşıtlıkları beraberinde getirecek gibi.

Bir de iktidarın durumu var. Kamuoyunun Özel’e ilgisini, bir de yeni parti kurulduktan sonra görmek istiyorlar. Bir umutları, yeni partinin programına, kadrolarına bir tepki oluşacağı, hiç olmazsa bu nedenle Kılıçdaroğlu CHP’sinin barajı yakalama şansının doğması yönünde. Ancak içeride de durum pek iyi değil. İktidara muhalif olarak görenler, ağır baskı altında olduklarını hep söylerlerdi. Şimdi aynı duygu ve korku eski AKP kadrolarında da baş göstermiş durumda. “Tweet atmaya korkuyorum” diyenlere rastladık.