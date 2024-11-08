08 Kasım 2024 Cuma

Ekonomi o kadar kötü ki... Merkez Bankası’nın yılsonu enflasyon hedefi yüzde 38, açıklanan on aylık enflasyon yüzde 39.77. Daha iki ay var, hedef geçildi. Bugün açıklanacak raporun da, geride kalan hedefi yükseltmesi bekleniyor.

Geçen yılbaşında açıklanan 17 bin 2 TL’lik asgari ücretin alım gücü 12 bin TL’ye, 12 bin 500 TL’lik en düşük emekli maaşının alım gücü 9 bin TL’nin altına düştü. Papağan medya sayıklıyor: Asgari ücrete yüzde 25 zam yapılacak. Yapmayın, ücretlere hiç zam yapmayın daha iyi. Hiç olmazsa hizmetlere, ürünlere bu gerekçeyle gelecek zamların dayanağı ortadan kalkar. Devletin yapacağı zamlar bir yana, gözünü kâr hırsı bürümüş olanlar ücretlere yapılacak zammı bekliyor. Bekliyor ki bu bahaneyle daha yükseğini kendileri yapabilsin.

Ekonomistlerin yorumlarından anladığımıza göre iki ay üst üste enflasyon rakamları Merkez Bankası’nın beklediği düzeyde geldikten sonraki ay faiz düşürülecek. Bu yıldan geriye kaldı kasım ve aralık. Ancak Ocak 2025’te zam yüklemesi gelecek ve bu ayın enflasyonunu yüzde 4 bekleyenler var. Zamlar doğal olarak şubat enflasyonuna yansıyacak. Sonra üzerine ekleyin iki ayı. En erken mayıs-haziranda ölmezseniz belki bir tutam nefes alabilirsiniz.

OPERASYON BAŞLASIN

Emeklilerin yakınmalarını dinliyor ama pek hissetmiyorduk. Ankara’nın yoksul olmayan bir semtinde karı koca iki emeklinin, ellerinde pazar arabasıyla çöplerden bir şeyler topladıklarını görünce içimiz yandı, çarpıldık. Bu ortamda iktidar en iyi bildiği şeyi başlattı: Zihinlere operasyon.

Bu taktik genel seçimleri her şeye karşın kazandırmıştı. Yeniden devrede. Halk, güvenlik, beka, terör örgütüyle korkutuluyor. “Öcalan Meclis’te konuşsun, örgütünü dağıtsın” söylemi büyük tepki çekince saldırıya geçildi.

İlk olarak CHP’li Esenyurt Belediye başkanı görevden alındı. Gösterdiği büyük tepki ile kıvama getirildiği düşünülen CHP’nin önüne yeni hamle kondu. İkinci aşamada DEM Partili Batman, Mardin ve Halfeti belediyelerine operasyon yapıldı. CHP hiç düşünmeden Ahmet Türk’ü “barış güvercini” olarak niteledi, Özel Mardin’e gitti. DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan otobüsün üstüne çıkıp “Bizim yolumuz; Şeyh Sait’in, Seyit Rıza’nın yoludur” dedi. İktidar ortaklarının “Bakın CHP DEM’lendi” diyebilmeleri için tam da bu isteniyordu. Yaşananların cezası CHP’ye kesildi, zihinlere operasyonun ilk aşaması tamamlandı.

Artık CHP, “oyunu” görmeli. “Kurucu babalarının” kurduğu bu ülkeye “sahip çıkma işini”, başkalarına bırakmamalı. Veya bu görüntünün oluşmasına izin vermemeli.