Erdoğan’dan İYİ Parti hamlesi

23 Mart 2021 Salı

MHP, geçen hafta parti kurultayını gerçekleştirdi. Genel Başkan Devlet Bahçeli’nin MYK’deki isimlerin yarısını değiştirmesi MHP’nin 2023 yılı seçimlerine AKP ile birlikte yürümek istediği yönünde algılandı. Yarın yapılacak olan AKP kongresinde ise 2023’e giden süreçte salt parti yönetiminde değişiklik yapılarak sınırlı kalınmayacağı ifade ediliyor. Erdoğan’ın “parti yönetiminde güçlü kadro” ile birlikte “güçlü ittifak” istediği de konuşuluyor. Erdoğan, daha önce Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk ile görüşmüştü. Erdoğan’ın, İstanbul Sözleşmesi’ni Cumhurbaşkanı kararıyla bir gecede feshetmesinin altında da Milli Görüş hareketini ittifaka kazandırmak olduğunun yattığı ifade ediliyor. Erdoğan’ın Saadet Partisi’nden sonra hedefinde ise “İYİ Parti’nin olduğu” konuşuluyor. Kulislerde Erdoğan’ın İYİ Parti’yi de Cumhur İttifakı’na çekerek ittifakın gücünü etkinleştirmeyi amaçladığı, İYİ Parti tabanını da cezbedecek kararnamelere imza atabileceği ifade ediliyor. Ancak İYİ Parti kanadının, Erdoğan’ın İstanbul Sözleşmesi hamlesine “tepkili” olması “güçlendirilmiş parlamenter sistem” çalışmalarına hız vermesi Erdoğan’ın işini güçleştiriyor. Bu nedenle de Erdoğan’ın, “Akşener’i ikna etmek amacıyla “6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Yasa’da yeniden ciddi bir düzenlemeyi Meclis’e getirebileceği” konuşulurken bu yasa çalışmasında özellikle İYİ Parti kanadının görüş ve önerilerinin dikkate alınarak mesaj verileceği belirtiliyor.

İŞ İNSANI GÜNEŞ’İN ODASINDAKİ RESİM...

AKP döneminde İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden (İBB) aldığı milyarlarca liralık ihalelerle adını duyuran Ekrem İmamoğlu’nun İBB başkanı seçilmesinin ardından işleri kesilen MET-GÜN İnşaat Taahhüt ve Tic. AŞ’nin sahibi iş insanı Metin Güneş’in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın gözdesi 5 müteahhit ile olan yakın ilişkisi gündeme düştü. AKP döneminde İBB’den 15 milyar liraya yakın inşaat ve asfalt ihalesi aldığı basına yansıyan Metin Güneş, İmamoğlu’nun İBB Başkanı seçilmesinin ardından metro yapımı için yurtdışından bulduğu 565 milyon liralık krediye haciz kararı aldırmıştı. Parasına el konulan İBB, Metin Güneş’le mahkemelik oldu; açılan dava da halen sürüyor. Geçen günlerde OdaTV’de yer alan kulis haberinde ilginç bir ayrıntı yer aldı. Kulis yazısında Metin Güneş’in odasında sadece Kalyon İnşaat’ın sahibi Cemal Kalyoncu’nun fotoğrafının bulunduğu iddiası yer alıyordu. Metin Güneş bir süre önce “inşaat işlerini bıraktım” demişti. Şimdilerde adı kulis yazılarında “magazinsel figürlerle” anılıyor. Anılıyor anılmasına ama insan sormadan da edemiyor. Erdoğan’a yakınlığıyla bilinen Cemal Kalyoncu’nun resmini odasına asan MET-GÜN’ün sahibi, acaba yeniden inşaat işlerine geri mi dönüyor? İstanbul’un yollarını yeniden asfaltlamayı mı düşünüyor? Bu soruların yanıtlarını önümüzdeki aylarda izleyerek göreceğiz!..

ESMERER ENGELLENDİ Mİ?

Saadet Partisi’nin geçen cumartesi günü gerçekleştirdiği İstanbul İl Başkanlığı Kongresi’nde mevcut İstanbul İl Başkanı Ömer Faruk Yazıcı’nın karşısına kendi listesini hazırlayan Genel İstişare Kurulu (GİK) üyesi Selman Esmerer de aday olarak çıktı. Kürsüye çıkıp bir konuşma da yapan Esmerer, SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu yönetiminin politikalarını eleştirirken, partide eksen kayması olduğunu söyledi. İki adayın listelerinin okunmaya başlamasıyla Divan Kurulu, 100’e yakın istifa dilekçesinin ellerine ulaştığı bilgisini verdi. Saadet Partili kaynakların aktardığına göre bu rakam Divan Kurulu tarafından algı oluşturmak amacıyla ortaya atıldı. Öte yandan istifa dilekçelerini görmek isteyen delegelere Divan Kurulu izin vermedi. Selman Esmerer’in adaylığını sürdürebilecek delege sayısına sahip olduğu belirtilirken daha sonra Esmerer’in kongreden çekildiği ilan edildi. Ömer Faruk Yazıcı, 362 delege oyuyla yeniden il başkanı olurken, kongrenin iptali için seçim kuruluna başvurulduğu öğrenildi. Esmerer’in yakın çevresinden isimler, “Kongrede parti tüzüğüne ve hukuka aykırı tavırlar sergilendi. Divanın bu tutumu SP’ye yakışmadı. Adaylıklar engellendi. Zeytinburnu İlçe Seçim Kurulu’na itiraz başvurusunda bulunduk” dedi. SP’li kaynak, Seçim Kurulu’nun kongreyi inceleyeceğini, yaşananları hukuka ve tüzüğe aykırı bulması halinde seçimi yeniden yaptıracağını belirtti.